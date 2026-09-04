'뼈말라'가 미의 기준? 아이들은 누가 지키나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별교육연구소)에도 실립니다.

요즘 초등학교와 중고등학교에서 아이들이 가장 즐겨 하는 놀이 가운데 하나가 '챌린지'다. 쉬는 시간이나 점심시간이면 좋아하는 아이돌의 음악을 틀어놓고 춤을 따라 하고 친구들과 영상을 찍는다. 연예인의 헤어스타일과 패션, 화장법을 따라 하는 모습도 자연스럽다.대중문화는 아이들에게 놀이이자 또래와 소통하는 언어다. 문제는 아이들이 연예인에게서 따라 배우는 것이 춤과 패션만은 아니라는 점이다.학교에서 학생들을 지켜보는 교육자로서, 그리고 사춘기 자녀를 키우는 학부모로서 요즘 한 가지 현상이 마음에 걸린다. '아름다운 몸은 아주 마른 몸'이라는 기준까지 아이들이 함께 배우고 있는 것은 아닌가 하는 걱정이다.최근에는 단순히 날씬한 정도를 넘어 뼈가 드러날 정도로 마른 체형을 뜻하는 이른바 '뼈말라'라는 표현까지 자연스럽게 쓰인다. 연예인의 체중 감량은 연예뉴스의 단골 소재다. 몇 kg을 감량했다거나 허리가 얼마나 가늘어졌는지를 소개하며 '리즈 미모', '여신', '완벽한 몸매', '자기관리 끝판왕' 같은 수식어를 붙인다.물론 원래 마른 체형인 연예인 개인을 문제 삼아서는 안 된다. 외모만으로 건강 상태를 판단할 수도 없다. 문제는 특정한 체형을 성공과 아름다움의 기준으로 만들고, 극단적인 체중 감량을 성취와 자기관리의 상징처럼 소비하는 문화다.이 문제를 단순한 기우라고 넘기기 어려운 이유가 있다. 질병관리청의 '제21차(2025년) 청소년건강행태조사'에 따르면 신체이미지 왜곡 인지율은 남학생 17.6%, 여학생 28.2%였다. 특히 고등학교 여학생은 30.0%에 달했다. 고등학교 여학생의 경우 2023년 27.1%, 2024년 28.9%, 2025년 30.0%로 최근 3년 동안 높아졌다.신체이미지 왜곡 인지율은 정상 범위 등에 해당하면서도 자신을 살이 찐 편이라고 인식하는 비율을 말한다. 고등학교 여학생 10명 가운데 3명 가까이가 자신의 실제 체형보다 스스로를 더 뚱뚱하다고 인식하고 있다는 뜻이다.세계보건기구(WHO)는 2025년 '청소년 정신건강'에서 신경성 식욕부진증과 신경성 폭식증 등 섭식장애가 주로 청소년기와 초기 성인기에 나타나며 신체 건강뿐 아니라 우울과 불안 등 정신건강 문제와도 연관된다고 설명한다. 특히 신경성 식욕부진증은 의학적 합병증이나 자살 등으로 조기 사망 위험이 높은 정신질환이라고 지적한다.미국소아과학회(AAP)도 2026년 '디지털 생태계와 아동·청소년' 보고서에서 소셜미디어(SNS)의 반복적인 외모 비교가 청소년의 신체 불만족과 연관될 수 있다고 밝혔다. 셀카, 사진 보정, 인플루언서와의 외모 비교 같은 활동이 섭식장애 위험이 있는 청소년에게 더욱 문제가 될 수 있다고 지적했다. 특히 단순히 '얼마나 오래 보는가'뿐 아니라 '무엇을 보고 어떻게 소비하는가'가 중요하다는 점을 강조한다.과거 청소년 미디어 보호는 폭력적이거나 선정적인 콘텐츠를 차단하는 데 집중했다. 이제는 화면 속에서 반복되는 비현실적인 신체 기준 역시 청소년 보호의 문제로 바라볼 필요가 있다.최근 상황을 더욱 우려스럽게 만드는 것은 다이어트가 운동과 식습관의 영역을 넘어 의약품과 결합하고 있다는 점이다.위고비와 마운자로 등 GLP-1 계열 의약품의 등장으로 비만 치료에는 새로운 선택지가 생겼다. 적절한 환자가 의료진의 처방 아래 사용하는 것은 당연히 존중해야 한다. 그러나 치료가 필요한 비만과 정상체중인 사람이 '조금이라도 더 마르기 위해' 약물을 찾는 현상은 구분해서 볼 필요가 있다.식품의약품안전처도 2026년 GLP-1 계열 비만치료제의 오남용에 대해 주의를 당부하고 있다. 더구나 다이어트 열풍은 식품과 광고시장으로 빠르게 번지고 있다.식약처는 2026년 8월 4일 '먹는 위고비' 등을 표방한 다이어트 식품 부당광고 업체 26곳을 적발했다고 발표했다. 이들 업체의 판매 규모는 약 115억 원이었다. 일부 업체는 연예인이나 약사가 추천하는 것처럼 꾸민 SNS 숏폼과 인공지능(AI) 생성 이미지를 활용해 소비자를 끌어들였다.아이들이 매일 접하는 연예뉴스와 숏폼, 광고 속에서 '더 마른 몸'은 끊임없이 소비된다. 다이어트가 더 이상 개인의 건강관리 문제에 그치지 않고 하나의 문화상품이 된 것이다.해외에서는 비현실적인 신체 이미지를 개인의 선택만이 아니라 미디어와 광고의 책임이라는 관점에서 접근한 사례가 있다. 이스라엘은 2012년 체질량지수(BMI) 18.5 미만의 모델이 광고에 출연하는 것을 제한하고, 사진을 실제보다 더 마르게 보이도록 보정한 경우 이를 알리도록 하는 법안을 마련했다. 당시 이스라엘 의회는 이 제도가 섭식장애를 줄이기 위한 조치임을 분명히 밝혔다.프랑스도 2017년부터 모델 활동을 위해 의료인이 건강 상태를 확인하도록 하고, 그 과정에서 BMI를 고려하도록 하고 있다. 16세 미만 모델의 경우에도 연령과 성별에 따른 기준을 적용한다.노르웨이는 2022년 7월부터 광고 사진이나 영상에서 신체 형태, 크기, 피부 등을 보정했다면 국가가 정한 표시를 의무적으로 붙이도록 했다. 광고가 만들어낸 비현실적인 몸을 실제 몸처럼 받아들이지 않도록 하기 위한 장치다. 핵심은 '마른 사람을 규제하자'는 것이 아니다. 특정한 신체 이미지를 사회 전체의 이상적인 몸으로 만들어 소비시키는 과정에 일정한 책임을 묻자는 것이다.우리도 이제 사회적 논의를 시작해야 한다. 우선 청소년이 많이 보는 방송과 온라인 콘텐츠에서 극단적인 체중 감량을 '여신', '완벽', '자기관리의 성공'으로 포장하는 방식에 대한 가이드라인을 검토할 필요가 있다. 다이어트 제품과 비만치료제 관련 광고나 협찬 콘텐츠가 정상체중인 사람에게까지 감량 욕구를 부추기지 않는지 살펴야 한다.신체를 과도하게 보정한 광고와 상업적 SNS 콘텐츠에 대해서는 보정 사실을 알리는 제도도 검토할 만하다. AI로 사람의 얼굴과 몸까지 자유롭게 바꿀 수 있는 시대라면 더욱 필요한 장치다.학교의 미디어 리터러시 교육도 달라져야 한다. 가짜뉴스를 구별하는 것만이 미디어 교육은 아니다. '건강한 몸과 미디어가 보여주는 이상적인 몸은 같은가', '사진과 영상은 얼마나 보정될 수 있는가', '왜 우리는 특정 체형을 아름답다고 생각하게 되었는가'를 학생들과 함께 이야기해야 한다. 미국소아과학회 역시 청소년의 신체이미지 문제 예방을 위해 미디어 리터러시 교육이 필요하다고 제안한다.학교에서 아이들을 보고 있으면 사춘기가 얼마나 예민한 시기인지 새삼 느낀다. 어느 순간부터 거울을 자주 보고 친구와 키와 몸무게를 비교하며 좋아하는 연예인의 모습을 따라 한다. 그것은 성장 과정에서 자연스러운 일이다. 그래서 어른들의 책임이 더욱 크다.우리가 '살이 빠졌다'는 이유만으로 박수를 보내고, 더 가늘어진 허리와 다리를 성공의 증거처럼 보여준다면 아이들은 그 메시지를 빠르게 학습한다. '날씬해야 예쁘다'는 생각이 '말라야 예쁘다'로, 다시 '더 말라야 인정받는다'로 넘어갈 수 있다.모든 다이어트를 부정하자는 것이 아니다. 비만을 치료하고 건강한 식생활과 운동을 실천하는 것은 필요하다. 그러나 건강을 위한 체중관리와 사회가 만들어낸 '마름 경쟁'은 전혀 다른 문제다.지금 필요한 것은 특정 연예인의 몸을 비난하는 일이 아니다. 그 몸을 끊임없이 평가하고 순위를 매기며 상품으로 만드는 사회를 돌아보는 일이다.아이들은 아직 자신의 몸에 대한 기준을 만들어가는 중이다. 그들에게 필요한 것은 더 낮은 체중을 향해 달려가는 방법이 아니라 각자의 몸이 다르다는 사실을 받아들이고 자신의 몸을 건강하게 돌보는 힘이다.'뼈말라'가 유행어가 된 사회에서 아이들의 몸과 마음을 지키는 일은 더 이상 개인과 가정만의 몫이 아니다. 학교와 언론, 방송·광고업계, 플랫폼과 정부가 함께 책임져야 할 새로운 청소년 보호의 과제다.