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26.09.04 13:25최종 업데이트 26.09.04 13:25

포천~철원 고속도로 예타 통과 촉구한 추미애 "70년 안보 희생에 대한 보상"

경기도·강원도·포천시·철원군 업무협약… "평화경제·균형발전 토대" 공동건의문 정부 전달

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추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다.
추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도

추미애 경기도지사가 포천~철원 고속도로의 예비타당성조사 통과를 위해 강원특별자치도와 포천시, 철원군 등 관계기관과 공동 대응에 나섰다. 추미애 지사는 이 사업을 경기북부와 강원북부의 교통 인프라 확충을 넘어, 장기간 국가 안보를 위해 희생해 온 접경지역에 대한 보상과 균형발전 차원의 사업으로 규정했다.

추미애 지사와 우상호 강원특별자치도지사, 백영현 포천시장, 김동일 철원군수는 4일 오전 국회의원회관에서 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 관계기관 업무협약'을 체결했다. 이 자리에는 한기호·김용태 국회의원 등 20여 명이 참석했다.

이번 협약은 오는 10월로 예상되는 예비타당성조사 평가를 앞두고 사업 추진을 위한 초광역 공조체계를 구축하기 위해 마련됐다. 4개 기관은 예타 통과와 사업의 조속한 추진을 촉구하는 공동건의문도 채택했다.

"이동시간 50분에서 15분으로 단축"

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추미애 지사는 협약식에서 "특별한 희생에 대한 특별한 보상이라는 명확한 원칙 아래 평화지역 주민들의 숙원인 포천~철원 고속도로 건설을 향한 초당적·초광역 연대의 첫걸음을 내딛고자 한다"고 밝혔다.

이어 "포천~철원 고속도로는 이동시간을 50분에서 15분으로, 획기적으로 단축해 그동안 교통 오지로 소외됐던 주민들의 일상을 바꾸는 실질적인 교통복지"라고 강조했다.

추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다.
추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도

추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 우상호 강원도지사, 한기호 국회의원, 김용태 국회의원, 백영현 포천시장, 김동일 철원군수와 협약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다.
추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 우상호 강원도지사, 한기호 국회의원, 김용태 국회의원, 백영현 포천시장, 김동일 철원군수와 협약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도

추미애 지사는 특히 예타 평가에서 경제성만이 아니라 접경지역의 특수성과 국가 균형발전이라는 정책적 필요성을 고려해야 한다고 촉구했다.

그는 "단순한 도로 확충을 넘어 평화가 곧 경제가 되는 '대한민국 평화경제 신성장 축'을 구축하고 국가 균형발전의 든든한 토대가 될 것"이라며 "70년간의 안보 희생에 대한 정당한 보상과 '평화지역 대전환', 국가 균형발전이라는 시대적·정책적 당위성을 이번 평가에 충실히 반영해 달라"고 말했다.

우상호 지사 역시 포천~철원 고속도로를 수도권과 강원 북부를 연결하는 국가적 사업으로 규정하며 지역균형발전과 평화경제의 기반 마련 필요성을 강조했다.

포천~철원 고속도로는 포천시 신북IC에서 철원군 신철원 일대까지 24.0㎞를 왕복 4차로로 연결하는 사업이다. 구리~포천 고속도로를 접경지역까지 연장하는 구상으로, 총사업비는 1조 3,305억 원이다.

추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 우상호 강원도지사, 한기호 국회의원, 김용태 국회의원, 백영현 포천시장, 김동일 철원군수 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.
추미애 경기도지사가 4일 오전 국회의사당 의원회관 제2세미나실에서 열린 '포천~철원 고속도로 예비타당성조사 통과를 위한 경기도-강원특별자치도 업무협약식'에서 우상호 강원도지사, 한기호 국회의원, 김용태 국회의원, 백영현 포천시장, 김동일 철원군수 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도

사업이 추진되면 현재 단계적으로 건설 중인 세종~포천 고속도로와 연결돼 세종에서 경기북부를 거쳐 강원 철원까지 이어지는 교통축이 구축된다. 경기북부와 강원북부의 접근성 개선은 물론 접경지역 경제 활성화와 균형발전에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

공동건의문에는 교통 접근성 개선과 접경·낙후지역 균형발전, 지역경제 활성화, 주민 교통편의 증진 등을 위해 사업을 조속히 추진해야 한다는 내용이 담겼다.

경기도와 강원특별자치도, 포천시, 철원군은 공동건의문을 이달 중 기획재정부와 국토교통부 등에 전달할 예정이다.

#추미애#경기도지사#우상호#강원도지사#포천철원고속도로

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