"목 졸라 진압하더니 구급차 유턴... 군사독재 시절인가"

큰사진보기 ▲4일 오전 10시 서울 용산구 용산경찰서 앞에서 비정규직 노동자·인권단체 활동가들이 전날 방송 비정규직 노동자 12명을 폭력적으로 연행한 용산서를 규탄하는 긴급 기자회견을 열었다. 이들은 용산서 경찰들이 기자회견을 마치고 건물을 나와 해산하는 노동자들을 상대로 한 신분증을 요구한 뒤, 거절하자 목을 무릎으로 짓누르며 제압했다고 밝혔다. 이 과정에서 목이 졸린 김남규 비정규직이제그만 활동가가 마이크를 잡고 당시 현장 상황을 설명하고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4일 서울 용산구 용산경찰서 앞에서 열린 긴급 기자회견에서 최종연 민변 집회시위인권침해감시단장(법무법인 덕수 변호사)이 손팻말을 들고 있다. ⓒ 유지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 오전 10시 서울 용산구 용산경찰서 앞에서 비정규직 노동자·인권단체 활동가들이 전날 방송 비정규직 노동자 12명을 폭력적으로 연행한 용산서를 규탄하는 긴급 기자회견을 열었다. ⓒ 유지영 관련사진보기

▲"경찰이 무차별적 폭력을..." 직접 증언 나선 노동자의 절규 [현장영상] 유지영 관련영상보기

3일 서울 용산구 방송의날 행사장 앞에서 기자회견을 마치고 귀가하던 비정규직 노동자들의 목을 졸라 제압하고, 12명을 연행하는 과정에서 벌어진 용산경찰서의 '과잉 진압'에 규탄하는 목소리가 나왔다. 경찰이 긴급하지 않은 상황에서 과도한 공권력을 사용했다는 비판도 제기되고 있다.이날 연행된 이들에 따르면 용산경찰서 경찰관들이 기자회견을 끝내고 귀가하는 노동자들을 대상으로 신분증을 요구했으나 응하지 않자 수갑을 채우고, 무릎으로 목을 찍어 내렸다는 것이다. 또한 한 노동자가 부상으로 병원으로 이송되는 과정에서 구급차를 돌려 용산경찰서로 향했다는 증언도 추가로 등장했다.시민단체 비정규직이제그만 등은 4일 오전 10시 서울 용산구 용산경찰서 앞에서 비정규직 노동자 과잉 진압 사건과 관련해 경찰을 규탄하는 긴급 기자회견을 벌였다. 이들은 목을 조른 담당 경찰관을 독직 폭행으로 고소하겠다고 밝혔다.용산경찰서는 연행한 노동자 12명을 이날 오전 0시 10분경 모두 석방한 상태다.전날 경찰관에 의해 목이 졸린 김남규 비정규직이제그만 조직팀장도 기자회견에 나와 당시 상황을 설명했다. 김 팀장은 "두세 명의 경찰관이 우리를 따라오더니 신분증 제출을 계속 요구했다. 한 동지가 신분증을 왜 제출해야 되냐고 반문하자 느닷없이 경찰이 수갑을 들고 불법 연행을 하려고 했다"라며 "바로 옆에 서 있던 내가 도대체 무슨 일이냐고 묻자 누군가가 나를 업어 치기 하고 땅에 던져버렸다. 그러더니 무릎으로 목을 짓누르고 목을 조르기 시작했다"라고 설명했다.이어 "순간 정신을 잃었다가 눈을 뜨고서 경찰이라는 것을 알았다. 수많은 기자회견과 연대 집회에 참여했지만 이런 경우는 정말 처음 있는 일"이라고 밝혔다.김 팀장이 이어 병원으로 후송되는 과정에서도 이해할 수 없는 일이 벌어졌다고 주장했다. 김 팀장은 "119 구급대가 오고 후송되는 과정에서 구급대원이 서울 모 병원으로 가겠다고 했는데 도착한 곳은 병원이 아닌 용산경찰서였다"라면서 "도대체 누구 지시로 경찰이 환자를 후송하는 구급대를 멈춰 경찰서로 데리고 왔느냐고 항의했지만, 우리에게 돌아온 건 추가 연행이었다"라고 전했다.최종연 민변 집회시위인권침해감시변호단 단장(변호사)은 이번 연행이 현행범 체포 요건에 성립하지 않는다고 판단했다. 최 단장은 "이것이 지금 2026년에 대한민국에서 경찰이 할 수 있는 일인가 경악했고 피가 거꾸로 솟는 느낌이었다"면서 "신분증 고지에 불응한 것은 체포 사유가 될 수 없다. 범죄의 중대성, 도주·증거 인멸 우려 등과 같은 현행범 체포 요건에도 성립하지 않는다"라고 밝혔다.그러면서 "병원으로 가던 구급차가 용산경찰서로 오는 사례는 군사독재 정권 시절에나 일어날 수 있는 일이라고 생각한다. 어떻게 구급차를 유턴하게 만들 수 있나?" 이를 지시한 사람을 반드시 처벌해야 한다"라고 강조했다. 이어 "그저 손을 뻗어 만류하려고 했던 비정규직 노동자를 업어 치기 해서 땅바닥에 메다꽂고 무릎으로 체중을 실어 경추를 누른 경찰관을 독직 폭행으로 고소하겠다. 이 사건 책임 끝까지 묻겠다"라고 밝혔다.한편, 강성남 백기완노나메기재단 자문위원(전 전국언론노동조합 위원장)은 진압하던 순간 경찰관이 착용하고 있던 특수 장갑에 대한 의문을 추가로 제기했다. 강 자문위원은 "이는 극렬한 폭력 사범을 잡을 때 경찰관이 위해를 당할까 봐 끼는 보호 장갑"이라며 "항상 끼는 장갑이 아닌 상황이 벌어지면 끼는 장갑이기에 어떤 우발적인 상황에 대처하기 위해서가 아닌 경찰의 의도적인 도발과 폭력인 것"이라고 주장했다.명숙 인권운동네트워크 바람 상임활동가는 이를 미국서 벌어진 조지 플로이드 사건에 빗대며 "(당시 조지 플로이드를 진압한) 경찰관만 처벌받은 것이 아닌 옆에서 시민들이 다가가는 걸 막아선 사람도 처벌받았다. 용산경찰서 서장도, 경비과장도, 이를 묵인했던 모든 사람이 처벌받아야 한다"라고 주장했다.그러면서 "이재명 정부는 우리가 (관련자들을) 고소하기 전에 입장을 내놔야 한다. 인권운동네트워크 바람을 비롯해 인권단체들은 용산경찰서의 이런 만행에 대해 그냥 좌시하지 않을 것"이라며 "국제인권기구를 비롯해 우리가 할 수 있는 모든 수단을 동원해 탄핵당한 윤석열 정부의 잔재가 여전하고, 이재명 정부도 이를 용인하고 묵인한다는 것을 국제사회에 알리면서 징계와 처벌받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.용산경찰서 관계자는 3일 발생한 비정규직 노동자 과잉 진압 사건과 관련해 입장을 묻는 <오마이뉴스>의 질문에 "지금 답변드릴 수가 없다"고 전했다.