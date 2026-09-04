안양시, 인공 지능 활용해 1시간 만에 치매 어르신 찾아

큰사진보기 ▲실종 신고된 80대 치매 어르신 구조 시 에이드(AIID) 실종자 이동 경로 동선 추적 화면 ⓒ 안양시 관련사진보기

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경기도 안양시 인공 지능(AI) 동선 추적 시스템과 경찰이 공조해 80대 치매 어르신을 실종 신고 1시간여 만에 찾았다.4일 안양시에 따르면, 치매가 있는 80대 남성 A씨가 집을 나간 뒤 연락이 두절 된 것은 지난달 25일 오후 2시 20분경이다. 가족들이 자체 수색에 나섰으나 찾지 못하자 오후 4시 1분께 안양동안경찰서에 실종 신고를 했다.신고를 받은 경찰 실종 전담팀과 안양시 스마트도시통합센터는 즉시 인공 지능(AI) 기반 복합 인지 동선 추적 시스템인 '에이드(AIID)'를 가동했고, 에이드는 실종 당시의 인상착의와 신체 특징 등으 정보를 바탕으로 A씨를 찾아 이동 경로와 위치를 지도 위에 표시했다. 경찰이 현장에 출동해 보호자에게 A씨를 인계한 시각은 신고 접수 후 1시간 2분 만인 오후 5시 3분이었다. CCTV 1000여 대의 영상 데이터를 1초 만에 분석하는 속도 덕분에, 빨리 찾을 수 있었다는 게 안양시 관계자 설명이다.에이드(AIID)는 한국과학기술연구원(KIST)이 개발하고 안양시와 경찰이 실증한 시스템이다. 지난 6월에는 극단적 선택을 암시하고 잠적한 시민을 찾아 구조했고, 작년 10월에는 실종 치매 노인을 아파트 지하 기계실에서 구출했다.최대호 안양시장은 "인공 지능(AI) 기술과 현장 경찰의 헌신이 어우러져 소중한 생명을 골든 타임 안에 지켜냈다"며 "앞으로도 인공 지능(AI) 기반의 첨단 안전망을 더욱 강화해, 시민이 체감하는 '스마트 안전 도시 안양'을 완성해 가겠다"고 전했다.