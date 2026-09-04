마크롱 만나는 이 대통령, 원전 협력·호르무즈 작전 논의?

▲이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대에서 열린 국빈 방한 공식 환영식에서 프랑스 측 수행원 인사를 위해 이동하며 대화하고 있다. 2026.4.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기