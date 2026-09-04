마크롱 만나는 이 대통령, 원전 협력·호르무즈 작전 논의?

이재명 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 초청으로 오는 6일부터 9일까지 프랑스를 방문한다.
위성락 국가안보실장은 4일 브리핑을 통해 이를 전하며 "이번 프랑스 방문은 지난 4월 방한한 마크롱 대통령이 이 대통령을 '뤼미에르 서밋' 공동의장으로 초청하고 이 계기에 프랑스 국빈 방문을 제안해 온 데 따른 것"이라고 밝혔다.
'뤼미에르 서밋'은 프랑스 남부 생폴드방스에서 열리는 국제 영화·영상 정상회의다. 이 대통령은 6일 현지에 도착한 후 다음 날인 7일 '뤼미에르 서밋'에 마크롱 대통령과 공동의장으로 참석해 일정을 소화할 예정이다.
8일부터는 파리에서 국빈으로서의 양자 방문 일정을 진행한다. 이 대통령은 첫 일정으로 개선문에서 무명용사의 묘에 헌화한 후 프랑스 정부가 주최하는 공식환영식에 참석하고 이후 마크롱 대통령과 엘리제궁에서 양 정상 간 단독 오찬을 할 예정이다. 이후에는 양국 대표단이 참석하는 확대 정상회담도 계획돼 있다.
이 대통령은 같은 날 20여 개 양국 기업이 참여하는 '한-프랑스 비즈니스 라운드 테이블'에도 함께 하고 마크롱 대통령 내외가 엘리제궁에서 주최하는 국빈 만찬에도 참석한다.
다음 날인 9일엔 브론-피베 프랑스 하원의장 면담과 프랑스 동포 오찬 간담회, 마팅스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장 접견 등의 일정도 예정돼 있다.
청와대, 원전 관련 협력 등에 "구체적 진전 위해 노력 중"
위성락 실장은 이번 프랑스 국빈 방문을 통해 "지난 4월 격상된 프랑스와의 '글로벌 전략적 동반자 관계'를 내실화하고 우리의 대유럽 외교 확대에 새로운 동력을 더하는 계기가 될 것으로 확신한다"고 밝혔다.
또한 "프랑스와 인공지능(AI)·우주·원자력·바이오 등 첨단기술 분야의 협력을 확대하고 청년·과학기술 분야의 교류를 활성화하여 양국 관계의 지속가능한 발전기반을 더욱 탄탄히 다질 것"이라며 "(양국은) 공동 연구개발(R&D)·기업 협력·시장 진출 등으로 상호보완적인 요소를 극대화할 수 있다"고 말했다.
이 대통령이 공동의장으로 참석하는 '뤼미에르 서밋'을 통한 문화 산업 진출에 대한 기대도 밝혔다.
위 실장은 이에 대해 "영화산업의 태동과 성장을 이끌어온 프랑스와 함께 공동의장국으로서 글로벌 영화·영상 산업의 미래 논의를 선도하는 것"이라며 "K-콘텐츠와 우리 기업의 유럽 및 글로벌 시장 진출 기반을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 했다.
한편, 이번 마크롱 대통령과의 정상회담에서는 호르무즈 해협 자유운항 논의나 원전 관련 양국 협력에 대한 구체적 진전이 있을지도 주목되는 상황이다.
참고로 이 대통령과 마크롱 대통령은 지난 4월 정상회담 당시 호르무즈 해협 수송로 확보나 원자력 및 해상 풍력 분야의 협력 확대 등에 뜻을 모은 바 있다(관련기사 : 마크롱과 40분 더 얘기한 이 대통령 "호르무즈 해협 수송로 확보 협력" https://omn.kr/2hmug
).
청와대 고위 관계자는 '이번 정상회담에서 우라늄 공급 협력 강화 등 구체적 진전을 기대할 수 있냐'는 취지의 질문에 "프랑스와는 협력에 대해 많은 가능성이 있기 때문에 구체적인 진전을 위해 노력하고 있다"면서 "이번 정상회담에서 논의가 좀 있기를 기대한다"고 답했다.
또 '이번 정상회담 때 호르무즈 해협 관련 다국적 군사작전 논의가 다뤄지느냐'는 취지의 질문에는 "가능성이 없다고 하긴 어렵다. 호르무즈 통항을 위한 국제적 연대에 가장 먼저 적극적으로 움직였던 나라이고 우리와도 협의해 왔다"고 밝혔다.