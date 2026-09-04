"'징역 15년→4년'... 중대 참사인데 실질적 책임 묻지 않았다"

2024년 아리셀 리튬전지 공장 화재로 23명의 노동자가 숨졌습니다. 1심은 아리셀 대표자 박순관에게 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 책임을 물어 징역 15년을 선고했지만, 2심은 징역 4년으로 대폭 감형했습니다. 아리셀 참사 대책위와 산재피해 유가족협의회는 2심 판결의 부당함을 알리고 대법원의 정의로운 판단을 촉구하고자 제출한 탄원서를 공개합니다.

큰사진보기 ▲아리셀 참사 유가족들의 법률대리를 맡고 있는 신하나 변호사(법무법인 덕수)는 박순관 아리셀 대표의 1심 징역형(15년)을 대폭 감형한 항소심 선고(징역 4년)에 "중대재해처벌법을 사실상 위헌이라고 판단한 것"이라고 비판했다. ⓒ 전선정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김동명 한국노총 위원장이 지난3월 10일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식에서 축사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김동명 한국노총 위원장입니다.

정의롭고 공정한 사회 건설을 위한 사법부의 노력에 탄원인과 150만 조합원들은 감사와 함께 깊은 경의를 표합니다. 탄원인은 피고인들에 대한 귀 재판부의 현명하신 판단을 소망하며, 아래와 같이 탄원합니다.탄원인 한국노동조합총연맹은 노동조합 및 노동관계조정법상 전국단위 총연맹으로서 산하 27개 연맹단위를 회원으로 두고, 150만여 조합원의 노동권 신장과 노동자의 생명과 안전을 위해 활동하고 있습니다. 탄원인은 산업현장에서 더 이상 노동자가 일하다 죽지 않는 사회를 만들기 위해 산업안전보건 제도 개선과 산업재해 예방 활동을 지속해 왔으며, 이번 아리셀 중대재해참사 상고심 역시 우리 사회의 안전과 법치의 미래를 결정하는 매우 중요한 사건이라고 판단하여 다음과 같이 탄원 드립니다.2024년 6월 24일 발생한 아리셀 화재 참사는 23명의 노동자가 목숨을 잃은 우리 사회 최악의 산업재해 중 하나로, 노동자의 생명보다 생산과 비용이 우선시된 안전관리의 부재가 빚어낸 참사였습니다.1심은 피고인 박순관이 중대재해처벌법상 경영책임자에 해당하며, 안전보건 확보의무를 위반하였다는 사실을 인정하였습니다. 그러나 항소심 재판부는 비상구 설치 의무 등에 관한 법령을 1심과 달리 해석하여 일부 공소사실을 무죄로 판단하고, 유족들과의 합의를 주요 양형사유로 반영하여 징역 15년이었던 1심 형량을 징역 4년으로 감경하였습니다.한국노동조합총연맹은 이 사건이 단순히 형량이 많고 적음을 다투는 사건이 아니라는 점을 말씀드립니다. 이 사건은 중대재해처벌법이 경영책임자에게 부과한 안전보건 확보의무를 어떠한 기준으로 해석하고, 적용할 것인지, 그리고 노동자의 생명을 보호하기 위한 산업안전보건 관계 법령의 취지를 어떻게 실현할 것인지에 관한 매우 중요한 기준을 세우는 사건입니다. 폭발과 대형 화재의 위험이 존재하는 사업장에서 노동자가 신속하게 대피할 수 있도록 적절한 시설과 구조를 확보하는 것은 가장 기본적인 안전조치입니다.그럼에도 이를 형식적 시설기준 중심으로 협소하게 해석한다면, 사업장의 실제 위험과 노동자의 생명 보호는 뒷전으로 밀려날 수밖에 없습니다. 이는 산업안전보건 관계 법령과 중대재해처벌법이 지향하는 예방 중심의 입법 목적에도 부합하지 않습니다.또한 유가족들과의 합의가 경영책임자의 형사책임을 크게 감경하는 결정적인 사유가 되어서는 안 됩니다. 피해 회복을 위한 노력은 존중되어야 하지만, 경제적 배상이 형사책임까지 대신할 수는 없습니다. 특히 중대재해 유가족들은 생계와 장기간의 법적 절차 속에서 현실적인 이유로 합의를 선택하는 경우가 적지 않습니다. 이러한 합의를 이유로 행사책임을 대폭 감경한다면, 기업이 사고 이후의 보상으로 법적 책임을 줄일 수 있다는 잘못된 판단을 할 수 있다는 우려가 있습니다.더욱이 피고인은 재판 과정에서 경영책임을 끝까지 부인하였고, 항소심 판결 이후에는 중대재해처벌법에 대한 위헌법률심판 제청까지 신청하였습니다. 이러한 태도는 중대재해 예방과 재발 방지를 위한 진정한 반성과 책임 있는 자세로 보기 어렵습니다.중대재해처벌법은 반복되는 산업재해와 수많은 노동자의 희생을 막기 위해 제정된 법으로, 사업장의 안전에 관한 실질적인 권한을 가진 경영책임자에게 그 권한에 상응하는 책임을 부과함으로써 산업재해를 예방하기 위한 법입니다. 만약 경영책임자의 의무를 지나치게 제한적으로 해석하고, 중대한 참사에도 실질적인 책임을 묻지 않는 판단이 반복된다면 중대재해처벌법은 산업현장에서 더 이상 예방적 기능을 수행하기 어려울 것입니다.대법원은 법령의 해석과 적용에 관한 최종적인 기준을 제시하는 사법기관입니다. 이 사건에서 제시되는 판단은 앞으로 산업현장에서 경영책임자가 안전을 어떻게 인식하고 어떠한 의무를 다해야 하는지를 결정하는 중요한 이정표가 될 것입니다. 이에 한국노동조합총연맹은 간곡히 탄원드립니다.대법원은 15년에서 4년으로 대폭 감경한 항소심 판결에 중대재해처벌법 및 산업안전보건 관계 법령의 취지를 그르친 법리오해가 없는지 엄정하게 심리하여 주시고, 피고인 박순관에 대한 항소심 판결을 바로잡고 경영책임에 상응하는 법적 책임이 온전히 실현될 수 있도록 판단하여 주시기를 간곡히 요청드립니다. 부디 대법원이 산업현장의 안전과 노동자의 생명권을 지키는 최후의 보루가 되어 주시기를 간곡히 부탁드립니다.2026. 8. 25.탄원인 한국노동조합총연맹대표자 위원장 김 동 명