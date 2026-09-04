청와대 "호르무즈, 한반도 대비태세 손상 없는 범위서 운신할 수도"

청와대가 호르무즈 해협 파병과 관련해 "한반도 대비 태세에 큰 손상이 있지 않은 범위 내에서는 운신할 수도 있다"라고 밝혔다. 다만 아직까지는 파병 여부를 확정하지 않은 채 세부 사항을 검토 중이며 이러한 단계조차 검토 대상 중 하나라고 했다.
청와대 고위관계자는 4일 호르무즈 해협 파병 문제를 두고 "정해진 것은 없지만 계속 검토하고 있다"고 말했다. 그는 "호르무즈에서의 자유로운 통항은 우리 국익에 굉장히 중요한 부분"이라며 "그래서 영국, 프랑스, 미국이 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 위한 국제적 연대를 제안했을 때 처음부터 적극적으로 참여해온 경위가 있고, 한반도의 대비 태세를 감안하고 국내법적 절차에 따라 검토하겠다고 한 바 있다"라고 했다.
정부는 줄곧 '호르무즈 해협에서의 실질적 기여'를 표방해 왔다. 이 관계자는 "실질적 기여는 군사적 기여를 포함하는 것"이라고도 설명했다. 다만 "군사적 기여도 다양한 방식이 있다. 전투에 참여하는 것도 있고 비전투도 있고, 수색에 관한 것도 있고, 다양한 옵션(방식)이 있어서 그걸 종합적으로 검토하고 있다"라며 "가령 비전투든 전투든, 한 명이든 두 명이든 현장에 가게 되면 '파병'이라고 규정된다"라고 덧붙였다.
그는 도널드 트럼프 대통령이 최근 공개적으로 한국의 파병을 압박하고 있는 상황과 관련해서는 "우리가 아무 도움도 주지 않았다는 것은 사실과 다르다고 밝힌 적 있는데, 다시 한 번 그 말씀을 드리고 싶다"라고 했다. 이어 "트럼프 대통령 말씀과 우리가 검토하는 것과 직접 관련은 없다"라며 "우리는 그런 말씀이 나오기 전부터 실질적 기여를 하기 위한 협의를 해왔고, 그 말씀이 나온 중에도 하고 있고, 그 이후에도 하고 있다"라고 강조했다.
그런데 이 관계자는 "호르무즈 해협에서 우리가 실질적으로 기여하려면 우선 한반도에서의 대비태세를 감안해서 고려해야 하고"라면서도 "우리가 여러 가지 검토를 하고 있는데, 대비 태세에 큰 손상이 있지 않은 범위 내에서는 운신할 수도 있다고 생각한다"라고 말했다. 또한 한국이 미국과 영국, 프랑스에 군 자산 투입안을 공유했다는 보도와 관련해서는 "검토 과정에서 필요한 나라들하고 협의하는 단계에 머물고 있다"라며 부정하진 않았다.
다만 그는 수차례 "여러 측면을 검토하고 있다", "어느 단계냐는 것도 검토 대상 중 하나"라며 정부 방침이 정해진 것은 아니라고 해명했다. 특히 "상황이라는 게 딱 끊어서 말하기 어렵다. (미국-이란이 일시적으로) 휴전이 되었고, 일정 기간 가다가 기한이 좀 지났고, 그 후에 전투 상황이 가끔 있지만 본격적인 전투도 아니기 때문에 지금 상황도 전투의 종결이라고 봐야될지 좀 애매한 상황"이라며 이 모든 것이 검토대상이라고 했다.
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