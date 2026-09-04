대구 동구의회-춘천시의회, 지역 상생 위한 협력 논의

큰사진보기 ▲대구 동구의회 경제복지위원회는 지난 2일 춘천시의회를 찾아 간담회를 열고 협력 방안을 논의했다. ⓒ 대구동구의회 관련사진보기

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대구 동구의회 경제복지위원회가 춘천시의회를 방문해 두 지자체 간 상생 발전을 위한 정책 교류의 물꼬를 텄다.대구 동구의회 경제복지위원회(위원장 김은옥)는 지난 2일 춘천시의회 회의실에서 춘천시의회 문화복지위원회(위원장 김보건)와 간담회를 열고 지역 내 우수 정책 공유 및 지속적인 협력 방안을 논의했다.이날 간담회에서 동구의회 방문단은 춘천시의 선도적인 주요 시책과 의정 운영 현황을 직접 살펴보고, 춘천의 우수 사례를 대구 동구의 실정에 맞게 접목하기 위한 방안을 논의했다.김보건 춘천시의회 문화복지위원장은 "이번 간담회를 계기로 양 도시가 다양한 행정 영역에서 긴밀히 소통하고 협력해 함께 발전해 나가기를 기대한다"고 전했다.이에 김은옥 대구 동구의회 경제복지위원장은 "따뜻하게 환대해 준 춘천시의회에 감사드린다"며 "간담회에서 공유된 훌륭한 정책들을 동구 의정 활동에 적극 반영해 구민의 삶의 질 향상으로 이어지도록 노력하겠다"고 화답했다.한편, 제10대 대구 동구의회 경제복지위원회(김은옥 위원장, 이해서 부위원장, 최은숙·김영화·안평훈·손동한 위원)는 지난 7월 개원한 후 활발한 의정활동을 이어가고 있다.위원회는 신서혁신도시 2차 공공기관 유치 확대 TF팀 구성을 비롯해 대구로페이 가맹점주 지원 확대, 전통시장 화재 알림 시설 전면 설치 등을 제안한 바 있있다.또 오는 10월 열릴 '동구 막창축제'의 예산 실효성 검증과 출산 지원 정책 확대 등 지역 경제와 주민 복지를 향한 다각적인 정책 검토를 추진 중이다.