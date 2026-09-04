"부지 소유권 없는 순천대가 국립의대 후보?"…심사위원 8명 경찰 수사

큰사진보기 ▲국립의대 신설 후보 대학 심사 관련 목포대 기자회견. 2026. 9.1 ⓒ 국립목포대학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주시 주관 '국립의대 신설 후보 대학 선정 심사' 심사위원 8명의 심사 결과표. ⓒ 김원이 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전라남도경찰청, 전남경찰청, 전남경찰청사 ⓒ 안현주 관련사진보기

대학 설립 필수 요건인 '교지(부지) 소유권'을 확보하지 못한 국립순천대가 국립목포대를 100점 만점 평가에서 1.3점 차로 제치고 국립의대 신설 후보 대학으로 선정된 과정을 둘러싼 의혹이 경찰 수사로 번졌다.목포시민단체가 "의대 부지를 확보한 목포대보다 순천대에 더 높은 점수 또는 동등한 점수를 준 심사위원이 전체 8명 중 5명으로 드러났다"며 공모·회유·외압 가능성을 수사해달라고 고발장을 내면서다.4일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남경찰청은 전남권 국립의대 신설 후보 대학 추천 심사위원 8명에 대한 고발장을 접수하고 수사팀 배당 절차를 진행 중이다.목포경실련은 '부지 확보'라는 법정 요건을 갖추지 못한 순천대가 자체 의대 신설 부지를 확보한 목포대와 사실상 동등한 평가를 받았다며 위원 8명 전원을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 수사해 달라고 전날 고발장을 냈다.현행 '대학설립·운영 규정' 제2조 6항은 대학 교사(건물)와 교지는 설립주체가 '소유'해야 한다고 규정한다. 그러나 순천대는 의대 유치가 확정되면 순천시로부터 조례동 시유지 15만1719㎡를 무상 임대한다는 협약서만 확보된 상태였다.반면 목포대는 용해동에 의대 신설을 위한 부지 15만6386㎡의 소유권을 확보한 상태였다. 송하철 목포대 총장도 지난달 29일 심사위원들에게 이 점을 직접 설명했다고 한다.공개된 평가 결과를 보면, 부지 확보 확실성 등 교육시설 분야(배점 20점)에서 목포대와 순천대에 동등한 점수를 준 위원이 3명(1·3·7번) 있었고, 되레 순천대에 높은 점수를 준 위원도 2명(6·8번) 있었다.또 교육병원(부속병원) 확보 계획 분야(20점)에서도 목포대와 순천대에 동등한 점수를 준 위원이 2명(3·7번), 순천대에 더 높은 점수를 준 위원이 3명(5·6·8번)으로 나타났다.목포경실련은 "심사위원들은 목포대의 자료 제출과 직접 설명을 통해 순천대가 의대 설립 요건인 부지 소유권을 확보하지 못한 사실을 인식하고 있었다"며 "그렇다면 순천대를 부적격 판단하거나 최소한 목포대에 현저히 높은 점수를 줬어야 했다"고 주장했다.이어 "단순 명료한 사실을 8명의 심사위원이 무시하거나 왜곡해 평가했다"며 "위원들이 공모했거나 누군가로부터 사주·회유·압력 받았을 가능성이 크다"며 철저한 수사를 촉구했다.김원이(더불어민주당·목포) 의원에 따르면, 전남광주시가 전남연구원에 의뢰해 지난달 29일 서울에서 진행한 평가에는 의대 교수 7명과 재정 컨설턴트 1명 등 8명의 심사위원이 참여했다.전남광주시는 지난달 30일 브리핑에서 순천대가 89.15점, 목포대가 87.85점을 받아 순천대가 정부 추천 후보 대학으로 선정됐다고 밝혔다. 민형배 시장은 "대부분 항목에서 점수가 비슷했으나, 교원 확보 계획에서 차이가 발생했다"고 했다.순천대 측은 의대 및 부속병원 부지를 둘러싼 논란에 대해 "현 단계에서 별도 입장 표명은 계획하지 않고 있다"고 말했다.경찰 수사와 별개로 목포대는 전남광주시를 상대로 의대 후보 대학 선정 및 추천 처분 취소 소송을 내기로 했다. 소송 실효성 확보를 위해 후보 대학 선정과 추천 처분의 효력을 정지하는 집행정지도 신청할 방침이다. 목포대는 "전남광주시의 평가에서 순천대 부지 확보 계획에 명백한 법령 위반 사실이 확인됐다"고 소 제기 배경을 밝혔다.