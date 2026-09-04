이번엔 시민사회와 함께... 이 대통령 "경청하겠다"

이재명 대통령이 4일 시민사회단체 관계자들을 청와대로 초청해 향후 국정운영 과정에서 시민사회의 목소리를 경청하겠다는 입장을 밝혔다.
지난 3일 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장을 청와대로 초청해 최근의 노동 현안과 사회적 대화 추진에 대한 의견을 나눈 데 이어 시민사회와의 대화에 나선 것(관련 기사 : 양대노총 위원장 만난 이 대통령 "온전한 사회적 대화로 해법 찾자" https://omn.kr/2jnji
).
참고로 이 대통령은 지난달 김민석 더불어민주당 신임 지도부와의 만찬 때 "왼쪽을 너무 챙기지 않았다"는 취지의 메시지를 내놓은 바 있다.
이 대통령은 이날 "(시민사회 관계자들을) 이렇게 보게 된 게 아마도 2024년 12월 3일, 그때 이후 처음 이렇게 보는 것 같다. 모두 고생이 많으셨다"면서 "대한민국 민주화 역사에서 언제나 시민사회는 매우 중요한 역할을 수행했다"고 짚었다.
이어 "앞으로 우리가 해야 될 사회 대개혁에서도 우리 시민사회단체들의 몫은 매우 크다고 생각한다"라며 "취임 초 여러 가지 일들로 번잡해서 여러분들 말씀을 자세히 듣기 어려웠는데 오늘 여러분들이 하시는 말씀들을 잘 경청하도록 하겠다"고 말했다.
특히 이 대통령은 "아마 여러분들이 원하는 또는 만들고자 하는 세상이나 제가 만들고 싶은 세상이나 크게 다르지 않을 것"이라며 "그 목표에 이르는 경로, 방식이 조금씩은 다를 수 있겠지만 그 차이는 크지 않다고 생각한다"고 강조했다.
그러면서 "모든 사람들이 공정하게 존중받고 함께 살아가는 공동체 그런 세상을 만드는 게 아마 여러분들의 꿈이라고 생각한다"며 "우리 함께 좋은 방안들을 또 좋은 프로그램들을 함께 만들어가면서 우리 국민들이 희망을 가지는, 발전하는 나라, 공정하고 투명한 시스템이 작동하는 그런 세상을 만들어보면 좋겠다"고 밝혔다.
한편 이날 간담회는 국민주권정부 출범 2년 차에 사회 각계에서 다양한 의견이 도출되는 상황에서 시민사회 관계자들과 만나 현장의 목소리를 듣고 정책과 현장의 거리를 좁히기 위해 마련됐다.
시민사회에서는 이승훈 시민단체연대회의 공동운영위원장, 주제준 한국진보연대정책위원장, 김준우 민주사회를위한변호사모임 사무총장, 김성달 경제정의실천연합 사무총장, 김희상 전국농민회총연맹 사무총장, 방학진 민족문제연구소 사무처장 등 각 단체의 실무 책임자 19명이 참석했다.
이 대통령은 이날 간담회를 통해 인권·환경·농어업·평화·과거사 등 분야별로 참석자들의 의견을 듣고 소통할 예정이다.