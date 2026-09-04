남편 몰래 만든 고추잡채, 면은 탱글 맛은 달콤

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"웬일이야? 바쁜 네가 이 아침에 전화를 다 하고."

"네 목소리에 해무가 가득 묻어 있네. 촉촉하면서도 보들보들하네."

큰사진보기 ▲초간단 고추잡채 재료불린 당면, 채 썬 청양고추, 부추 그리고 간단 양념장 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"청양고추 다짐 반찬 한 번 더 해 줘."

"오호라, 당면이 있구나. 너는 내일 새로운 아이로 변신시켜 줄게."

큰사진보기 ▲고추잡채남편은 잡채덮밥을 저는 그냥 잡채를 호로록거리며 먹었습니다. 반찬은 물김치 하나. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"혹시 생각나는 거 있어?"

"오~ 예전 아파트 옆 식당 메뉴네. 맛이 완전 똑같은데."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 수요일 아침 8시, 여고 동창에게서 전화가 왔다. 모닝커피 한 잔으로 하루를 시작하려고 막 소파에 앉았을 때였다.근래 친구의 남편이 넘어지는 바람에 오른쪽 팔목 골절상을 입었다. 5주간 남편 수발과 친정어머니 병간호를 도맡아야 했던 친구였기에 전화받자마자 반가운 마음이 들었다. 내가 학교 방학이었을 때도 동화로 등단했을 때도 밥 한 끼 같이 하자고 했지만, 도저히 시간을 낼 수 없을 만큼 친구는 바쁜 처지에 놓여 있었다.시간 있으면 만나자는 친구의 말을 들으니 이제 숨구멍이 좀 트이나 싶었다. 마침 같은 날 수성구 미용실 예약이 되어 있던 터였다. 친구가 사는 곳이 미용실 근처여서 머리를 다 하고 오후 5시쯤 만나기로 했다. 식당 주소를 찍고 도착해 보니, 내가 전에 살던 아파트 바로 건너편이었다. 이사를 나온 후, 한 번도 그 주위를 가 본 적이 없다. 가장 힘들었던 2012년을 떠올리고 싶지 않은 마음이 컸다. 이제는 한결 마음이 여유로워졌는지 그마저도 삶의 흔적으로 여겨졌다.친구와 대구볼찜을 먹고 그 동네의 맨 끄트머리인 진밭골 카페에 가기 위해 차를 타고 갈 때였다. 한 식당 바깥에 줄을 서서 기다리는 손님들로 가득했다. 내가 살던 아파트 근처 식당이었다. 가장 유명한 메뉴는 고추잡채와 두부 지짐이었다. 두어 번 가서 먹어봤는데 특별할 것 없는 조합이 오히려 아주 특별한 맛을 냈다. 그때와 다름없이 여전히 맛집으로 자리를 지키고 있으니 옛친구를 만난 것처럼 반가웠다.나는 식당에서 음식을 먹다가 '집에서도 만들 수 있겠다' 싶으면 바로 도전해보는 편이다. 능이백숙도 집에서 끓여 먹고 문어삼합도 집에서 만들어 먹는다. 그때는 고추잡채도 집에서 자주 만들어 먹었던 음식 중 하나였다.친구 역시 집에서 고추잡채를 가끔 만들어 먹는다고 했다. 생각해 보니 지금 사는 집으로 이사 온 지 6년이 지날 동안 한 번도 해 먹질 못했다. 메뉴를 까맣게 잊고 살았던 탓이 가장 크다.며칠 전 집에서 만든 청양고추 다짐 반찬이 동이 났다. 땡초김밥을 세 번이나 싸서 먹고 고기에도, 두부에도 올려 먹다 보니 한 통이 눈 깜짝할 사이에 사라져 버렸다. 지난 3일, 점심을 먹으러 온 남편이 바닥난 반찬 통을 보더니 스리슬쩍 한마디했다.오후에 장을 보러 가기 전 주방 서랍을 열어 보았다.당면은 떨어지지 않게 준비해 둔다. 집에서 닭볶음탕을 자주 만들어 먹는데 꼭 넣어야 하는 재료다. 남편이 당면을 너무 좋아하기 때문에 빼면 섭섭해한다.다음 날 오전에 남편이 쉰다고 해서, 전날 저녁 마트로 향했다. 청양고추는 사는 김에 넉넉하게 샀다. 멸치와 차돌박이도 샀고, 부추도 한 단 사 왔다. 남편에게 깜짝 요리를 선물해 주고 싶어서 미리 귀띔해 주지 않고 비밀리에 움직였다. 추억의 음식을 선사하고 싶었다.청양고추 다짐 반찬은 전날 저녁에 해 두었으니 자고 일어나 아침부터 부산하게 움직였다. 야심 차게 준비한 고추잡채 만들기에 돌입했다. 하루 전 자기 전에 당면은 찬물에 담가 냉장고에 넣어두었다. 그러면 삶을 필요 없이 바로 요리해 먹으면 된다. 삶는 과정을 거치지 않아야 면이 붇지 않고 불필요한 수분도 나오지 않는다. 요리가 완성된 후에도 당면이 양념을 쏙 흡수하면서 훨씬 탱글탱글하고 쫄깃한 식감이 유지된다.보통 잡채는 손이 많이 가는 요리라고 생각한다. 고기와 갖은 채소를 썰어 볶아야 하고 당면 손질도 만만찮다. 그래도 다행인 게 요즘은 자른 당면이 있으니 훨씬 수월하다. 이런 준비 과정이 성가셔서 주부들이 특별한 날이 아니면 잘 만들지 않는 요리 중 하나가 잡채다. 나 역시 그랬다. 하지만 걱정은 싹 접어두시라. 이 고추잡채로 말할 것 같으면 쉬워도 너무 쉬운 요리다. 재료는 당면, 고추, 부추 이 세 가지면 끝이다.먼저 청양고추는 반으로 길쭉하게 자른 다음 씨를 다 털어내고 가늘게 채 썬다. 씨를 털어내야 요리가 깔끔해진다. 부추는 씻은 후 적당한 길이로 자른다. 다음은 양념장을 만들 차례, 이것 역시 너무 쉽다. 진간장과 홍게간장 2~3큰술씩, 설탕 조금을 섞어둔다. 간이 싱거우면 홍게간장이나 참치액젓으로 취향껏 맞추면 된다.팬에 식용유를 두르고 다진 마늘과 채 썬 청양고추를 넣어 약한 불에서 향이 올라올 때까지 볶는다. 불린 당면과 양념장을 함께 넣고 센 불에서 양념이 잘 배도록 빠르게 볶아준다. 불을 줄인 뒤 부추를 넣고 가볍게 섞어준다. 너무 뻑뻑하다 싶을 때 물을 조금 넣어주면 부들부들해진다. 마지막으로 참기름과 통깨를 두르면 매콤달콤한 고추잡채 완성이다.모락모락 김이 피어나는 잡채를 커다란 접시에 담아 식탁으로 옮겼다. 목이 막힐 때 한 숟가락씩 떠 먹을 수 있게 물김치만 하나 턱 꺼내놓았다. 밥을 좋아하는 남편에게는 잡채덮밥을 만들어 주니 후루룩 잘 먹는다. 소화가 잘 안 되는 나는 잡채만 호로록거렸다. 매콤한 맛이 집 나간 입맛도 돌아오게 만든다.이렇게 단박에 알아차리다니, 깜짝 메뉴는 대성공이었다.우리 부부는 남편이 바빠서 식당에 잘 가지 못한다. 대신에 내가 할 수 있는 요리를 찾아서 특별하면서도 소소한 집밥을 자주 해 먹는다. 화려한 외식보다 익숙한 식탁에서 모락모락 피어나는 김을 사이에 두고 나누는 소박한 한 끼, 그것이야말로 우리 집만의 가장 특별한 행복이다. 이번에 먹은 고추잡채는 단순히 음식만 먹은 게 아니다. 한때 지우고 싶을 만큼 고통스러웠던 과거를 추억으로 승화시킨 회복 음식이었다.재료 준비도 간단하고 입맛도 살살 깨우는 매콤달콤 고추잡채, 오늘 한번 만들어 보실래예?