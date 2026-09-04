광주도시공사, 최고권위 기술사 잇단 배출 '주목'

큰사진보기 ▲광주광역시도시공사 청사. ⓒ 광주도시공사 관련사진보기

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광주광역시도시공사가 창립 이래 최초로 전기 분야 최고 권위인 '발송배전기술사'에 이어 도시계획 분야 최고 권위의 국가기술자격인 '도시계획기술사'를 잇따라 배출하며 주목받고 있다.4일 광주도시공사에 따르면 도시계획팀에 재직 중인 김태윤 부장은 최근 국토교통부 산하에서 시행한 제139회 국가기술자격시험에서 도시계획기술사 자격을 취득했다.도시계획기술사는 도시 및 지역계획, 토지이용계획, 개발계획 수립 등 전 분야에 걸친 고도의 이론적 지식과 실무 경험을 요구하는 최고 난도의 전문 자격이다.오랜 실무 경력을 갖춘 전문가조차 취득하기 어려워 '전문가 중의 전문가'로 평가받는다.이 때문에 전남광주 지역 내 보유자가 김 부장을 포함해 단 12명에 불과한 것으로 전해졌다.김 부장은 그동안 산업단지 계획 수립 등 도시개발 실무 현장에서 쌓아온 경험을 바탕으로 이번 자격시험에 도전해 값진 성과를 거뒀다.광주도시공사는 김 부장이 향후 국가산단 조성 등 광주 지역 주요 개발사업의 계획 수립 및 자문 과정에서 핵심적인 임무를 수행할 것으로 기대하고 있다.앞서 공사 주거복지처 주택관리팀에 재직 중인 박승영 과장은 한국산업인력공단이 시행한 발송배전기술사 시험에 최종 합격했다.발송배전기술사는 발전기부터 송·배전 설비의 계획, 설계, 시공, 감리, 유지관리 등 전력 계통 전반에 대한 고도의 전문 지식과 실무 경험을 묻는 자격증이다.발송배전기술사 시험 합격은 공사 창립 이래 박 과장이 처음이다.김승남 광주도시공사 사장은 "조직 내 최초인 발송배전기술사에 이어 이번 도시계획기술사 자격 취득은 개인적 성과를 넘어 공사의 역량과 대외 신뢰도를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 직원들의 전문성 강화를 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다.