장동혁에 "막말 조롱, 송곳검증으로 포장 말라" 날 세운 한병도

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 민주당 최고위원회 위원들이 4일 충남도청을 방문해 최고위원회를 열었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

4일 오전 한병도 원내대표가 충남도청 상황실에서 열린 더불어민주당 충남 최고위원회의에서 발언하고 있다. 이재환 관련영상보기

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김승원 법무부 장관 후보자 지명을 놓고 여야가 날선 공방을 벌이고 있는 가운데, 한병도 더불어민주당 원내대표가 "막말과 조롱을 송곳 검증으로 포장하지 말라"며 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 작심 발언을 쏟아냈다.김승원 법무부 장관 후보자는 지난 2021년 한 제약사의 코로나19 신약 임상시험 승인을 위해 식품의약품안전처장에게 청탁을 했다는 의혹을 받고 있다. 해당 의혹에 대해 장동혁 대표가 '감옥'까지 언급하며 비판한 것을 문제 삼은 것.앞서 지난 3일 장동혁 국민의힘 당대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 김승원 법무부 장관 후보자를 겨냥해 "공소 취소는커녕 나란히 손잡고 감옥 가게 생겼다"라고 말했다. 장동혁 대표는 "뇌물죄는 약속 요구만 해도 성립된다. 문재인 정권 시절만 아니었어도 기소 유예로 끝나지 않았을 것"이라고 주장했다.이런 가운데 김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 민주당 최고위원회 위원들이 4일 충남도청을 방문해 최고위원회를 열었다.이 자리에서 한병도 더불어민주당 원내대표는 "장동혁 국민의힘 대표의 막말은 브레이크가 고장 난 폭주 기관차 같다. 김승원 법무부 장관 후보자를 향해 '명백한 뇌물죄'라고 단정하고, 급기야 대통령과 '손잡고 감옥에 갈 것'이라는 저주에 가까운 말까지 쏟아냈다"고 말했다.그러면서 "한심할 따름이다. 관련 사건은 윤석열 정부에서 검사 11명이 투입돼 무려 3년 동안 수사한 사안이다. 검찰이 위법한 청탁으로 단정하기 어렵다고 판단했고, 김승원 후보자는 기소유예처분마저 부당하다며 헌법소원을 제기한 상태이다. 그런데 국민의힘은 청문회 전에 범죄자로 낙인찍고 '답정너(답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 돼)' 식 비난을 하고 있다. 애초에 사실을 검증할 생각이나 있는지 묻지 않을 수 없다"라고 지적했다.이어 "막말과 조롱을 송곳 검증으로 포장하지 말라. 의혹이 있다면 근거를 제시하고 후보자의 설명과 자료를 토대로 따지면 된다. 국민의힘도 청문회가 시작되기도 전에 지명직 철회와 의원직 사퇴부터 외칠 게 아니라 팩트와 정책으로 검증하길 바란다"라고 당부했다.검사 출신인 이성윤 최고위원도 "선출직 공직자의 공익적 민원 전달이다"라며 윤석열 정권 검찰은 이 사건을 3년간 집중 수사했다. '국내 중소기업의 코로나 치료제 임상시험 절차가 부당하게 지연되지 않도록 해 달라고 요청한 것'은 국회의원의 당연한 의정활동이다"라고 말했다.그러면서 "임상시험 승인과정에서도 법령이나 절차 위반은 발견되지 않았다. 정치 후원금이나 금품 접대를 받은 사실도 없었다. 공익적 목적의 민원을 전달한 것 뿐이다. 이것을 불법 로비로 둔갑시키는 것은 국회의원의 정당한 의정활동을 폄훼한 것"이라고 주장했다.