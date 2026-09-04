"4대 사회보험료 완납증명서, 받기만 하지 말고 진위 확인하세요"

큰사진보기 ▲강원도 원주에 있는 국민건강보험공단 ⓒ 국민건강보험공단 관련사진보기

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최근 국가기관과 지방자치단체, 공공기관 등에 계약 대금 지급 시 제출되는 4대 사회보험료 완납증명서를 위·변조해 악용하는 사례가 발생하면서 보건 당국과 국민건강보험공단이 각별한 주의를 당부하고 나섰다.국민건강보험공단은 4일 계약 대금 지급 등을 위해 4대 사회보험료 완납증명서를 활용하는 경우 반드시 진위 여부를 확인해 달라고 밝혔다.실제 최근 법원은 용역 대금을 받아내기 위해 4대 사회보험료 완납증명서를 이미지 편집 프로그램으로 위조·제출한 업체 대표에게 사문서 위조 등의 혐의를 적용해 실형을 선고하기도 했다.4대 사회보험료 완납증명서는 국가·지방자치단체·공공기관 등이 계약 상대방의 보험료 납부 여부를 확인하는 과정에서 활용되는 서류다. 위조된 증명서가 제출될 경우 계약 대금 지급 과정에서 피해가 발생할 수 있다는 게 건보공단의 설명이다.건보공단은 이 같은 피해를 막기 위해 지난 2023년부터 공단 누리집과 모바일 애플리케이션에서 '증명서 진위확인' 서비스를 제공해오고 있다. 완납증명서를 제출받은 기관이나 관계자는 공단 누리집 등에 접속해 증명서 좌측 상단에 표시된 발급번호와 발급일자, 개인 또는 사업자 정보를 입력하면 해당 증명서가 실제로 발급됐는지, 증명서에 기재된 내용과 발급 정보가 일치하는지를 즉시 확인할 수 있다.특히 증명서 하단에 표시된 '유효기간'도 확인해야 한다. 제출된 완납증명서가 이미 유효기간을 넘긴 경우에는 제출자에게 증명서를 다시 발급받아 제출하도록 요청해야 한다.건보공단 관계자는 "4대 사회보험료 완납증명서는 정부·지방자치단체·공공기관 등이 계약대금 지급 시 확인하여야 하는 필수 검토 서류"라며 "완납증명서를 제출받는 경우, 단순 수령에 그치지 않고, 공단 누리집 등을 통해 진위여부를 반드시 확인해 주시길 당부한다"고 밝혔다.한편 4대 사회보험료 완납증명서를 위·변조해 사용할 경우 사문서 위조 및 위조 사문서 행사에 해당할 수 있다. 형법 제231조와 제234조에 따라 각각 5년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.