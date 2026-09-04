4개 항만공사 통합 공식화... "퇴보" 반발 확산

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 효율성 등을 이유로 부산·인천 등 4개 지역의 항만공사를 한 지붕으로 묶는 방안을 발표하자 논란이 이어진다. 지역의 여러 단체는 지방분권과 항만 경쟁력을 오히려 훼손하게 될 것이라며 반발하고 있다. 일부에선 개혁의 취지엔 동의하더라도 지역과 충분한 협의 없이 이를 밀어붙이고 있단 주장까지 나온다.부산경제정의실천시민연합(부산경실련)은 4일 낸 성명에서 정부의 4대 항만공사 통합 계획 즉각 철회를 요구했다. 정부의 태도를 '퇴보'로 규정한 부산경실련은 "화물 성격과 운영 방식이 서로 다른 곳을 합치는 건 항만 경영의 기본적 원리 부정이자, 세계적인 흐름을 정면으로 역행하는 일"이라고 밝혔다.현재 부산항은 컨테이너 환적을, 광양항은 배후산업 연계 종합물류를, 인천항은 대중국 교역을, 울산항은 에너지·물류를 중심으로 각각 움직인다. 이를 짚은 부산경실련은 지금의 추세가 분권으로 가고 있다고 꼬집었다. 세계적으론 항만 관리권을 지역에 이양하고 있는데 우린 통제를 강화하려 한다는 것. 부산경실련은 "껍데기(지방)만 남고 돈만 빨려 나가는 구조(중앙)의 고착화"를 우려했다.하루 전 정부는 '행정·공공기관 이전과 기능개혁 추진방안' 관련 기자회견에서 109개 기관을 감축하겠단 계획을 공개했다. 기관들을 재배치해 정책 변화에 대응하고 경쟁력을 강화하겠단 의도다. 5개로 나뉜 발전사를 하나로 합치는 것뿐만 아니라 4개의 항만공사도 비슷한 일을 하고 있다고 보고 (가칭)한국항만공사로 통합한다.정부는 4개의 지사를 두어 지역 특화사업을 수행하도록 하겠다고 했지만, 후폭풍에 휩싸였다. 인천의 16개 단체가 바로 공동 성명으로 맞대응하며 부산경실련과 비슷한 의견을 냈다. 이들 단체는 "정책·기획 기능과 주요 의사결정 권한이 통합공사로 집중된다면, 인천항은 미래 전략 수립과 투자사업을 독자적으로 결정하지 못하고 지침을 수행하는 조직으로 전락할 가능성이 크다"라고 규탄했다.부산에선 해양수도부산발전협의회와 지방분권균형발전부산시민연대 등 해양·분권 연대체가 이 대열에 동참했다. 분권 파괴로 본 이들 단체는 "지금 필요한 건 필요한 것은 통합이 아니라 (지역) 항만공사의 독립성·전문성·책임경영 강화"라며 강제적 시도를 받아들일 수 없다라고 철회를 압박했다. 동시에 부산에 그치지 않고 울산·여수광양 등 타 지역과 연대해 저지에 나서겠다는 경고도 던졌다.노동계 역시 동의할 수 없다는 분위기다. 부산·인천·울산·여수광양항만공사(IPA) 노조는 "물리적 통합은 지역 항만의 특성을 무시하고 세계 항만 운영 흐름에 역행하는 발상"이라며 "중앙집권의 한계를 극복하기 위해 만든 항만공사를 다시 중앙집권화하는 건 말이 안 된다"라고 공동 대응했다. 특히 노정 간 사전 논의가 부족한 채 이를 발표했다며 의사결정 과정의 문제까지 제기했다.이재명 정부의 개혁 의도 자체를 반대하는 건 아니지만, 근거로 든 항만 경쟁력 강화를 제대로 입증부터 해야 한단 발언도 있다. 부울경 13개 단체가 모인 부산해양강국범시민추진협의회는 "정부가 말하는 '항만 간 과당경쟁'의 실체부터 제시하라"라며 "충분한 검증 없이 조직부터 합치는 것은 개혁이 아니"라고 목소리를 키웠다. 이는 지금처럼 개편만 서두른다면 부작용이 커질 것이란 지적이다.