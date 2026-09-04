"경고한다, 선을 넘지 마라" 대전 도착한 탈핵순례단

큰사진보기 ▲기자회견을 진행하는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송순옥 대전충남녹색연합 공동대표 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲순례전 몸을 푸는 참가자들 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 기자회견문을 낭독하는 이정임 대표 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

지난 1일 세종에서 시작된 신규 핵발전소 저지 전국 탈핵순례단이 지난 3일 대전에 도착했다. 순례단은 오전 대전역 서광장에서 대전 지역의 환경시민사회단체와 함께 기자회견을 열고 신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR) 확대 정책을 중단할 것을 정부에 촉구했다.신규핵발전소저지와 핵없는사회를 위한 전국행동이 진행하는 이번 탈핵 순례는 세종과 고리, 영광, 울진 등 전국 네 곳에서 동시에 시작됐다. 각 지역에서 출발한 순례단은 16일 동안 도보행진을 이어가며 전국의 시민들을 만나고, 오는 16일 청와대 앞에서 합류할 예정이다. 세종에서 출발한 순례단은 대전을 거쳐 청주, 천안, 평택, 수원, 과천 등을 지나 서울로 향한다.이날은 대전역 서광장에서 대전탈핵공동 회원과 시민들이 참석해 전국 탈핵순례단을 맞이했다. 기자회견에 앞서 순례단 환영식과 탈핵 공연 래퍼 그린그레이 '핵 보다는 해'와 '핵그만해'가 공연이 진행됐다.전국 탈핵순례단 청명이 여는 발언에 나섰다. 청명은 "세종에서 시작된 이번 순례가 단순히 청와대까지 걸어가는 행진이 아니라 정부의 핵발전 확대 정책에 대한 시민들의 경고"라고 강조했다. 그는 이어 "핵발전소가 들어선 지역의 주민들과 앞으로 핵발전소와 송전시설의 위험을 감당해야 하는 시민들의 목소리를 정부에 전달하기 위해 16일간의 길을 걷고 있다"고 밝혔다.송순옥 대전충남녹색연합 공동대표는 정부가 신규 핵발전소 건설과 SMR 확대를 추진하는 상황을 비판하며 기후 위기에 대응하기 위한 에너지 정책이 핵발전 확대가 아닌 재생에너지 중심의 전환으로 나아가야 한다는 취지의 발언을 했다. 송 대표는 "핵발전이 단순히 전력을 생산하는 방식의 문제가 아니라 지역 주민들의 삶과 안전, 그리고 미래 세대가 감당해야 할 위험의 문제"라고 말했다. 특히 핵발전소 건설과 핵폐기물 문제의 부담이 특정 지역에 집중되는 현실을 언급하며 시민들의 목소리를 외면한 핵발전 정책을 중단해야 한다고 강조했다.한재각 대전녹색당 운영위원장 역시 정부의 에너지 정책 방향에 문제를 제기했다. 한 위원장은 "신규 핵발전소와 SMR 건설을 추진하는 과정에서 충분한 시민 참여와 사회적 논의가 이뤄져야 한다"고 강조했다. 그는 "정부가 미래 전력수요를 근거로 핵발전소 확대를 추진하고 있지만, 어떤 방식으로 에너지를 생산하고 소비할 것인가는 단순한 기술적 판단이 아니라 사회 전체가 함께 결정해야 할 문제"라고 지적했다. 이어 참가자들은 "경고한다, 선을 넘지 마라"라는 구호를 외치며 정부의 핵발전 확대 정책을 규탄했다.이정임 대전환경운동합 공동대표는 기자회견문을 낭독하며 "이재명 정부가 윤석열 정부에서 수립된 제11차 전력수급기본계획에 포함된 신규 핵발전소와 SMR 건설을 추진하고 있다"고 비판했다. 또한 "정부가 제12차 전력수급기본계획을 수립하는 과정에서 신규 핵발전소와 SMR의 추가 도입 가능성까지 검토하고 있다며 정책 방향을 전환해야 한다"고 주장했다.이들은 기자회견문에서 "핵발전소가 없는 대전 역시 핵의 위험으로부터 자유롭지 않다"고 강조했다. 대전에는 원자력 연구 시설과 방사성 폐기물 문제가 존재하고 있으며, 대전 시민들의 안전 역시 핵 문제와 무관하지 않다는 것이다. 또한 전력 생산과 소비, 위험의 부담이 지역별로 불평등하게 배분되는 현재의 에너지 체제도 문제로 지적했다.전기를 소비하는 지역과 핵발전소 및 송전시설의 위험을 감당하는 지역이 분리된 현실 속에서 정책 결정 과정에 시민들의 참여를 보장해야 한다는 주장이다.현장에서 시민들은 정부를 향해 제12차 전력수급기본계획에 신규 핵발전소와 SMR을 추가로 반영하는 것을 중단할 것을 요구했다. 또한 공론화 과정 없이 추진됐다고 주장하는 신규 핵발전소 부지 선정을 철회하고, 노후 핵발전소의 수명 연장을 중단해야 한다고 촉구했다.참가자들은 정부와 정치권이 핵발전소 건설을 추진하더라도 시민들이 힘을 모아 이를 막아낼 것이라며 각오를 다졌다. 참가자들은 기자회견을 마치고 "신규 핵발전소 건설을 중단하라", "SMR 확대 정책을 중단하라", "핵발전 확대 정책을 중단하라"는 구호를 외치며 순례를 시작했다.이들은 대전역을 출발해 으능정이와 서대전네거리, 오룡역을 거쳐 목동성당까지 약 5km의 도보 행진을 진행했다. 도보 행진을 마치고 목동성당 로비에서 간단한 소감을 나누며 하루를 마무리 했다. 뜨거운 아스팔트 위를 걷는 순례단의 발걸음은 아직 끝나지 않았다.대전에서 하루를 보낸 순례단은 4일 다시 길을 떠난다. 목동성당에서 출발해 금남119지역대까지 약 20km를 걷고, 이후 청주와 천안, 평택, 수원, 과천을 거쳐 서울로 향할 예정이다. 지난 1일 전국 네 곳에서 시작된 서로 다른 길은 오는 16일 청와대로 향한다.