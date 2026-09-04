세종시 여성 정책 14년 진단… "구조적 성평등 의제·지역 거버넌스 고도화 시급"

큰사진보기 ▲3일 (사)세종여성이 주최한 '2026년 성평등주간 기념의 날' 행사 기념사진 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 (사)세종여성은 세종시의회 6층 의정실에서 '2026년 성평등주간 기념의 날' 행사를 개최했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲정종미 (사)세종여성 전 대표가 인사말을 하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박란희 세종시의회 의원이 ‘2026 참정권과 여성리더십’을 주제로 발표하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현옥 세종시의회 전 의원이 '지역 정치에서의 여성리더십과 참여'를 주제로 발표하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲문지현 지속가능여성발전연구원 대표가 '세종시 성평등 의제'를 주제로 발표하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이옥분 여성긴급전화 1366 세종센터장이 '젠더폭력 대응체계 마련을 위한 제언'을 주제로 발표했다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김다희 세종청년도슨트 대표가 '청년여성 세종에서 살기'를 주제로 발표하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 발제 이후 이어진 질의응답에서는 여성의 정치 참여와 성평등 정책을 실질적으로 뒷받침하기 위한 후속 과제들이 제시됐다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 사회를 맡아 진행한 김태원 (사)세종여성 상임대표 사진 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

양성평등주간(9월 1일~7일)과 대한민국 최초 여성 인권선언문인 여권통문 발표 128주년을 맞아, 세종시 여성 정책의 지난 14년을 돌아보고 여성의 정치 참여와 청년 여성의 지역 정착 방안을 모색하는 뜻깊은 간담회가 세종에서 열렸다.(사)세종여성은 지난 3일 세종특별자치시의회 6층 의정실에서 '2026년 성평등주간 기념의 날' 행사를 개최했다. 김태원 (사)세종여성 상임대표의 사회로 진행된 이번 행사에는 현장 전문가, 전·현직 시의원, 청년 대표 등 다양한 영역의 발언자들과 시민들이 참석해 세종시 성평등 추진체계의 한계와 향후 과제에 대해 현장의 생생한 목소리와 구체적인 대안을 공유했다.이날 인사말에 나선 정종미 (사)세종여성 전 대표는 2018년 세종여성 출범 배경을 돌아보며 "새로운 도시 세종에서 일반 여성 시민들과 고민을 나누고 동네에서 여성들이 자기 목소리를 내는 성평등한 구조를 만들어보고자 세종여성을 창립했다"고 회고했다. 이어 "128년 전 여권통문 발표 이후 오랜 시간이 흘렀지만, 외형 외에 성평등 분야의 실질적 변화는 참 더디다"고 지적하며 "이번 행사를 계기로 세종에서 여성들의 다양한 목소리와 활동이 속도를 내어 좀 더 성평등하고 여성이 살 만한 도시 세종을 만드는 데 기여할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.이날 첫 발제에 나선 박란희 세종시의회 의원과 김현옥 전 세종시의회 의원은 '2026 참정권과 여성리더십'을 주제로 발표했다.박란희 의원은 여성 참정권의 역사와 한국 정치의 현주소를 짚으며 여성의 제도권 정치 진입을 위한 구체적인 로드맵을 제시했다. 박 의원은 '직업으로서의 정치'를 준비하는 이들을 위해 ▲ 신념에 기반한 정당 선택 ▲ 지역구 현장 활동('밭 갈기') ▲ 전문 분야 확보 등 철저한 사전 준비의 중요성을 강조하며 "제도권 정치는 시민운동보다 훨씬 직접적이고 강력하게 선한 영향력을 미칠 수 있기에 더 많은 여성들이 두려움을 깨고 정치를 통해 세상을 바꾸는 여정에 동참해 줄 것"을 당부했다. 그러면서 "먼저 의회에 들어온 사람으로서 정치를 준비하는 다른 여성들의 길을 터주는 안내자가 되겠다"고 약속했다.이어 김현옥 전 의원은 "단순히 여성이 자리를 차지하는 '대표성'의 시대를 지나 실제 지역 사회의 문제를 해결하고 어떤 변화를 만들었는지 평가받는 '성과와 영향력'의 시대로 접어들었다"며 지역 정치에서의 여성 리더십 패러다임 변화와 당내 여성위원회의 혁신적 역할을 역설했다.김 의원은 당내 여성위원회가 과거 여성 당원을 단순 동원하던 방식에서 벗어나 여성 정치인을 발굴·교육하고 성장을 지원하는 '정치적 성장 플랫폼'으로 전환되어야 한다고 요구했다. 아울러 실질적인 성인지 예산 반영과 모니터링 강화를 주문하며 "혼자 해결하는 리더를 넘어 다음 세대 여성에게 기회를 열어주는 '연결의 리더십'이 필요한 시점"이라고 강조했다.'세종시 성평등 의제' 섹션에서는 문지현 지속가능여성발전연구원 대표와 이옥분 여성긴급전화1366 세종센터장이 세종시 정책 현황과 제도적 공백을 진단했다.문지현 지속가능여성발전연구원 대표는 2012년부터 2026년까지 세종시 성평등 정책의 흐름을 분석하고, 최근 인구·여성·가족 업무가 통합 추진되면서 구조적 성평등 의제가 약화될 가능성을 우려했다.문 대표는 이를 극복하기 위한 방안으로 ▲ 성평등 정책 전담 조직의 위상 강화 ▲ 인구정책 중심의 프레임을 넘어선 여성 대표성, 성별 권력·자원 격차, 성인지 정책 등의 구조적 성평등 의제 강화 ▲ 여성단체·시민사회와 협력하는 민관협력체계 강화 등의 과제를 제시했다. 특히 "세종여성플라자는 직접 사업 수행 기관을 넘어 시민과 여성 단체가 주체가 되도록 돕는 '성장 플랫폼' 및 중간 지원 조직으로서의 역할이 강화되어야 한다"며 "세종여성연대 등 지역 여성·시민사회의의 자발적 네트워크를 구축해 행정수도의 위상에 걸맞은 '세종형 성평등 정책' 모델을 수립해야 한다"고 제언했다.이어 이옥분 여성긴급전화 1366 세종센터장은 현장 사례를 통해 세종시 여성폭력 피해자 지원 체계의 한계를 짚고, 예방부터 피해자 보호·의료·법률 지원까지 아우르는 통합 대응 체계 구축이 시급하다고 밝혔다.이 센터장은 성착취 피해 아동·청소년 의료 지원 사례와 긴급피난 이후 장기 보호시설 부족, 지역 내 의료·법률 인프라의 한계를 제시하며 ▲ 시 단위 여성폭력 대응 체계 일원화 ▲ 폭력 예방과 피해자 지원의 통합 ▲ 중·장기 보호시설 확충 ▲ 지역 내 의료·법률 지원 네트워크 구축 등을 정책 대안으로 제안했다. 아울러 개별 기관의 역량에만 의존하는 현재의 구조에서 벗어나, 시민이 피해를 입었을 때 언제 어디서든 적절한 도움을 받을 수 있도록 지역 차원의 촘촘한 지원 체계 구축과 예산 확대를 강력히 피력했다.마지막 발제에 나선 김다희 세종청년도슨트 대표는 '청년여성 세종에서 살기'를 주제로 타지에서 세종으로 이주한 청년 여성으로서 겪었던 고립과 사회적 단절의 경험을 공유하고, 여성들이 다시 지역사회와 연결될 수 있는 환경의 필요성을 강조했다.김 대표는 청년 여성들과의 소모임을 시작으로 세종청년네트워크와 세종청년도슨트 활동을 이어온 경험을 소개하며, 특히 임신·출산·육아로 경력이 단절된 여성들이 사회에 다시 참여할 수 있도록 ▲ 청년 여성의 사회적 연결과 네트워크 확대 ▲ 전문성을 활용할 수 있는 유연한 일자리 확대 ▲ 육아기 여성의 삶을 고려한 사회 참여 기회 마련 등을 제안했다. 그러면서 "훌륭한 능력을 가진 여성들의 경력이 끊기고 사회적 자원이 잠들어 있는 것은 도시 전체로서도 큰 손실"이라며, 청년 여성들이 자신의 역량을 발휘하며 세종에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 지역사회의 관심과 연대가 필요하다고 말했다.발제 이후 이어진 질의응답에서는 여성의 정치 참여와 성평등 정책을 실질적으로 뒷받침하기 위한 후속 과제들이 제시됐다. 참석자들은 선거 출마를 위한 단순한 정당 활동이나 행사 참여를 넘어 지역 현안과 정책, 의정활동에 대한 전문성을 갖출 수 있는 지속적인 정치교육이 필요하다고 지적했으며, 여성단체가 여성 정치인 발굴과 역량 강화를 위한 전문적인 교육 플랫폼 역할을 해야 한다는 의견도 나왔다. 또한 여성폭력 피해자 지원과 관련해서는 개별 기관의 역량에 의존하는 현재의 분절된 구조를 넘어 예방과 피해자 보호, 의료·법률 지원을 연계하는 세종시 차원의 통합 대응체계를 구축해야 한다는 목소리가 이어졌다.참석자들은 결국 성평등한 도시를 만드는 힘은 제도와 정책만으로 완성되는 것이 아니라 시민사회와 여성단체가 서로 연결되고 성장하는 과정에서 나온다는 데 뜻을 모았다. 이날 행사는 여성의 정치적 대표성 확대부터 성평등 정책의 재정비, 여성폭력 대응체계 강화, 청년 여성의 지역사회 정착까지 세종이 앞으로 풀어가야 할 과제를 확인하고, 여성들이 주체적으로 참여하는 성평등 도시의 방향을 함께 모색했다는 점에서 의미를 더했다.이날 행사의 사회를 맡은 김태원 (사)세종여성 상임대표는 "오늘 이 자리는 정치, 예산, 행정, 현장 안전망이라는 각 영역에서 세종시 성평등의 현재를 냉철히 진단하고 실질적인 대안을 모색한 뜻깊은 시간이었다"며 "오늘 제시된 주옥같은 제언들이 단발성 논의에 그치지 않고 세종시의 실제 정책과 시민 삶의 변화로 이어질 수 있도록 세종여성 역시 민관 협력의 견인차 역할을 다하겠다"고 강조했다.