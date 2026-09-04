"폭력 벗어나는 첫걸음, 문턱 없는 긴급지원부터"

큰사진보기 ▲3일 세종가정폭력성폭력통합상담소 주최로 열린 ‘가정폭력 피해여성·동반아동 긴급보호 및 안전확보 지원을 위한 공청회’ 기념사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 공청회에는 충청권 4개 시·도 전문가와 유관 기관 관계자들이 모여 현장의 생생한 목소리를 공유하고 실질적인 대안을 논의했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터) 정혜련 세종가정폭력성폭력통합상담소장, 양수옥 계룡시종합사회복지관장, 정혜영 충남 금산성가정통합상담소장, 문지현 지속가능여성발전 대표 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터) 세종경찰청 이덕종 경위, 이성미 경위 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 이은성 구세군 대전여성의집 원장, 정복자 청주가정폭력상담소 소장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 공청회 참가자들은 피해 여성과 동반 아동에 대한 일회성 지원을 넘어서는 지속 가능한 대책 마련에 뜻을 모았다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

양성평등주간(9월 1일~7일)을 맞아 가정폭력 피해자가 가해자와 긴급히 분리된 직후 겪는 경제적 공백을 메우고, 충청권 차원의 광역적 연계 지원체계를 모색하는 뜻깊은 공청회가 세종에서 열렸다.3일 세종가정폭력성폭력통합상담소(소장 정혜련)는 상담소 세미나실에서 '가정폭력 피해여성·동반아동 긴급보호 및 안전확보 지원을 위한 공청회'를 개최했다. 이번 공청회에는 충청권 4개 시·도의 전문가와 유관 기관 관계자들이 모여 현장의 생생한 목소리를 공유하고 실질적인 대안을 논의했다.이날 주제 발제를 맡은 양수옥 계룡시종합사회복지관장은 피해자가 폭력 상황에서 벗어나기로 결심한 순간이 가장 위급한 골든타임인 만큼, 복잡한 서류 심사나 소득·재산 기준보다 '선지원·후확인' 방식의 신속한 긴급 지원이 최우선돼야 한다고 강력히 제언했다.양 관장은 "가정폭력 현장에서는 재산이 아무런 의미가 없다"며 "당장 내가 쓰고 싶을 때 쓸 수 있는 돈이 있어야 진짜 지원"이라고 현장의 절박한 실태를 지적했다. 이어 "피해자에게 우리가 물어야 될 건 '안전합니까?' 이것 한 가지"라며 "가정폭력 피해가 확인된다면 묻지도 따지지도 말고 지원해야 한다"고 거듭 강조했다. 양 관장은 피해 구제의 문턱을 대폭 낮추고 사후에 증빙을 검증하는 전향적인 긴급 지원 제도 도입이 현장 피해자들의 생존을 위한 필수 조건임을 재차 피력했다.이어 진행된 지정 토론에서는 현장 전문가들이 각 분야에서 직접 경험한 제도적 공백과 생생한 사례들을 증언했다.세종경찰청 이덕종 경위는 현장 출동 시 신고 이력과 피해자의 불안도 등 10여 가지 항목을 종합 고려하지만, 가장 중요한 것은 '피해자의 의사'라고 설명했다. 그러나 피해자가 직장이나 자녀 학교 문제로 입소를 거부할 경우 경찰 조치에 한계가 있다고 토로했다. 이어 이 경위는 최근 중·고등학생 자녀에 의한 존속 폭력 및 자해 신고가 늘고 있는 실태를 전하며, "과거 가정폭력에 노출되어 자란 아이들이 가해자이자 동시에 피해자가 되는 복잡한 양상을 보인다"고 지적했다. 이에 따라 "개인에 대한 단발성 처벌을 넘어 가정 전체를 치료·보호하는 중장기 통합 지원체계 마련이 시급하다"고 강조했다.함께 자리한 세종경찰청 이성미 경위는 가해자 교정 프로그램의 중요성을 피력했다. 이 경위는 "경찰의 초기 대처나 형사 처벌은 일시적 제재에 불과하며, 가해자의 폭력성이 교정되지 않으면 피해자가 가정으로 복귀한 뒤 재범이 반복되는 구조적 한계가 있다"고 지적했다. 이어 "수사 초기 단계부터 가해자 심리 상담 및 교정 프로그램을 병행해 법원·검찰에 판단 자료로 제출할 수 있도록 자치경찰 예산을 활용한 시범 사업 도입이 시급하다"고 제언했다.법률 지원 현장의 안타까운 실태도 도출됐다. 청주가정폭력상담소 정복자 대표는 "피해자에게 무료 변호사를 연결해 주고 소장을 대신 써주더라도, 법원에 낼 인지대와 송달료 20만 원이 없어 결국 가해자가 기다리는 집으로 되돌아가는 피해자들이 있다"며 현장의 안타까운 현실을 전했다. 정 대표는 "각 지자체 조례에 가정폭력 피해자 소송 구조 비용 지원 조항을 신설하고, 적어도 제1심 판결 선고 시까지는 긴급 생계비가 계속 유지되어야 자립할 수 있다"고 당부했다.보호시설 현장의 실태와 개선 과제도 제시됐다. 구세군 대전여성의집 이은성 원장은 "보호시설 입소 직후 피해 여성과 동반 아동에게는 먹고 자는 문제 외에도 긴급 생계비와 의료비, 법률 연계 지원이 가장 시급하다"고 강조했다. 이 원장은 최근 입소자들이 독립된 공간을 선호하는 경향을 전하며 투룸이나 가족실 형태의 숙소 지원 확대 필요성을 지적했다. 이어 시설을 거부하거나 중도 퇴소하는 피해자에 대해서도 "피해자의 의사를 존중해 퇴소시키더라도 지속적인 모니터링과 민들레 주거 지원(피해자 전용 공공 임대주택) 등 외부 연계를 통한 사후 안전 확보가 필수적이다"라고 덧붙였다.충남 금산성가정통합상담소 정혜영 소장은 "3일에서 7일로 제한된 현행 긴급피난처 입소 기간으로는 피해자가 안정을 취하고 주거 지원 등 이후 대책을 세우기에 턱없이 부족하다"며 최장 한 달 이상 유연하게 연장할 수 있는 제도 개선을 촉구했다. 정 소장은 "할아버지 등 남성 피해자, 이주여성, 중·고등학생 남성 자녀 등 입소 대상이 다변화되고 있다"며 "통역비나 행정 수수료 같은 실질적 경비 집행이 가능하도록 지원 항목을 유연화하고, 피해자를 먼저 보호한 뒤 사후 증빙하는 '선지원·후확인' 방식 도입과 종사자 안전 대책 마련이 시급하다"고 강조했다.제도적 대안을 제시한 지속가능여성발전 여성정책연구원 문지현 대표는 지원 사업의 예산 확보와 제도적 지속가능성을 핵심 과제로 제시했다. 문 대표는 "세종시의 현행 양성평등 기본 조례나 범죄피해자 보호 및 지원 조례를 개정해 긴급 지원 조항을 신설하고, 양성평등기금을 적극 활용하는 선제적 정책 제안이 필요하다"고 제언했다. 이어 "판단 1시간, 지원 2시간 이내 등 구체적인 집행 지침을 마련하고 충청권 메가시티 차원의 광역 협력 체계를 구축해야 한다"며 "행정수도 세종이 선도적인 모델을 만들어 전국으로 확대할 수 있도록 세종시의회, 관계 부서, 현장 기관이 참여하는 확대 공청회를 추진하자"고 제안했다.이날 공청회에 참석한 정은정 (사)세종여성 공동대표는 "현장에서 발로 뛰는 종사자들의 생생한 발표 덕분에 피해자의 절박한 상황과 제도의 사각지대를 깊이 이해할 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 정 공동대표는 "단순히 기관 간 통합 연계를 넘어 세종·대전·충남·충북을 아우르는 충청권 광역 협력체계 구축의 필요성을 다시금 확인했다"면서도, "다만 세종은 아직 지역 내 자립적인 지원 체계와 관련 제도가 미흡하다는 아쉬움이 남는다"며, "행정수도라는 위상에 걸맞은 전향적인 제도 개선과 안정적인 예산 확보가 시급하다"고 강조했다.양성평등주간의 의미를 되새기며 열린 이날 공청회 참가자들은 피해 여성과 동반 아동이 폭력의 위험에서 벗어나 지역사회에서 안전하게 자립할 수 있도록, 일회성 지원을 넘어서는 지속 가능한 대책 마련에 뜻을 모았다. 이번 공청회를 계기로 세종을 비롯한 충청권 유관 기관들이 '문턱 없는 긴급지원'과 광역 연계망을 더욱 촘촘히 가동해 나갈 수 있을지 귀추가 주목된다.한편, 이번 행사에 협력으로 참여한 뉴스피치는 공청회에서 제기된 충청권 광역 연계망 구축과 세종시 제도 개선 과제가 실제 정책으로 이어질 수 있도록 후속 보도를 지속적으로 이어갈 예정이다.