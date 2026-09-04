[단독] "국교위, 형편없다" 글에 '좋아요' 누른 최교진... 내용 보니

'초등 교과서 한자병기, 서·논술형 대학수학능력시험, 초1~2 오후 3시 하교 의무제' 졸속 추진 등 논란에 휩싸인 대통령 소속 국가교육위원회(국교위)를 비판한 페이스북 글에 최교진 교육부장관이 '좋아요'를 눌렀다. 교육부장관이 대통령 소속 교육 숙의 기구를 비판한 글에 '좋아요'를 누른 것은 이례적인 일이다.
4일 확인한 바에 따르면, 최 장관은 김현희 전 전국교직원노동조합 대전지부장(현직 교사)이 지난 3일 오후 7시 47분에 페이스북에 올린 국교위 비판 글에 '좋아요'를 표시했다. 그동안 최 장관은 교육부 정책 홍보 등을 위해 페이스북 등 사회관계망에서 활발하게 소통해 왔다.
김현희 전 지부장은 이 글에서 "국교위는 천덕꾸러기로 자리 잡게 될 것이다. 의제 선정과 공론화 능력부터 형편없다"라면서 "(초등) 교과서 한자병기를 '다시' 테이블에 올리더니 이번에는 '또' 초등 저학년 3시 하교 의제"라고 적었다.
이어 김 지부장은 "물론 논의할 수 있는 주제지만 문제는 이를 다루는 방식"이라면서 "현재 국교위의 활동 양상은 긴 호흡의 설계가 아닌, 의제를 마구 던진 뒤 대중의 반응을 살피는 데 가깝다"라고 짚었다.
김 지부장은 국교위가 추진하는 '초1~2 오후 3시 하교 의무제'와 관련, "저학년을 오후 3시까지 학교에 있게 하겠다면 기존 늘봄학교의 역할은 어떻게 되는가?"라면서 "더구나 지방교육재정교부금 내국세 연동제 폐지가 불붙은 감자인 마당에, 교육재정과 교원 수급이라는 토대는 고려하지 않고 다짜고짜 수업 시간부터 늘리겠다는 것"이라고 우려했다.
그러면서 "여론조사에 따르면 교원의 99%는 반대 의사를 밝혔다. 여론이 안 좋아지면 국교위는 매번 해오던 대로 '결정된 바 없다'라고 발을 뺄 것"이라면서 "이건 공론화가 아니라 그저 싸움 붙이기"라고 비판했다.
국가교육위원 11명 '내부 소통 부족' 문제 제기 따라 국교위, 긴급 회의
한편, 국교위는 4일 오후 3시부터 긴급 임시 본회의를 연다. 국가교육위원 11명이 국교위의 서·논술형 수능 추진에 대해 '내부 소통 부족'을 문제 삼으면서 회의 소집을 요구했기 때문이다. 국가교육위원은 차정인 위원장을 포함해 모두 21명이다.
이 자리에서 국가교육위원들은 정식 논의 없이 '오후 3시 하교 의무제'를 추진한 경위에 대해서도 캐물을 것으로 보인다(관련 기사: [단독] 3시 하교제 "국가교육위 정식 논의도 안 했다"
https://omn.kr/2jniw).