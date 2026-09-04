김광석다시그리기길에서 '웨딩페스티벌' 열린다

큰사진보기 ▲대구 중구 대봉동 김광석다시그리기길 등에서 4일부터 사흘간 웨딩페스티벌이 열린다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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가을 결혼 시즌을 앞두고 4일부터 대구 중구 김광석다시그리기길과 대봉동 웨딩거리 일원에서 '2026 대구웨딩페스티벌'이 사흘간 열린다.올해로 5회째를 맞는 이번 축제는 '사랑이 모이는 거리, 행복이 시작되는 축제'를 컨셉트(주제)로 기획됐다. 예비부부 뿐만 아니라 가족, 연인 등 시민 누구나 웨딩골목의 매력을 직접 보고 즐길 수 있는 다양한 볼거리와 체험 프로그램이 준비된다.첫날인 4일은 온라인 홍보 서포터즈(홍보단) 20명 임명식과 치어리딩(응원) 공연인 '웨딩 붐업 퍼포먼스'를 시작으로, 개막식과 축하공연 '웨딩 세레나데'가 펼쳐진다. 서포터즈는 현장의 생생한 모습과 대봉동 웨딩골목의 매력을 온라인으로 전달하는 역할을 맡는다.둘째 날인 5일에는 두근두근 벌룬쇼, 패밀리 참여 퀴즈쇼, 웨딩 재즈 콘서트가 개최되며 마지막 날인 6일에는 어쿠스틱 감성 라이브, K-POP 랜덤플레이 댄스, 매직 인 러브가 이어진다. 또 행사 기간 중에는 로맨틱 버스킹도 진행되어 거리에 낭만적인 분위기를 더할 예정이다.지역 소공인과 연계한 체험 프로그램도 다채롭다. 소공인 특화지원센터 부스에서는 안경 세척, 볼펜 꾸미기, 안경닦이 프린팅 등을 체험할 수 있으며, 메이크업, 퍼스널 컬러 진단, 타로 등 시민 참여형 프로그램이 상시 운영된다.특히 대표 프로그램인 '웨딩 패스포트'는 대봉동 웨딩골목과 주변 지역을 둘러보며 도장을 모으면 경품을 받을 수 있는 스탬프 투어 방식으로 운영된다. 참가자들은 골목 곳곳에 마련된 포토존과 플리마켓 등을 둘러보며 축제를 자유롭게 즐길 수 있다.대구시는 이번 행사를 통해 대봉동 웨딩골목의 산업적 가치를 알리는 동시에 웨딩산업과 골목상권의 동반성장 기반을 마련하고, 결혼과 가족에 대한 긍정적인 사회적 분위기를 확산시킨다는 방침이다.추경호 대구광역시장은 "이번 축제는 지역 소공인의 우수한 기술과 대봉동 웨딩골목의 매력을 직접 체험할 수 있는 장"이라며, "시민들의 방문이 웨딩거리와 인근 점포로 이어져 지역 웨딩산업과 골목상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.대봉동 웨딩골목은 웨딩 의복 제조업체 80개사를 중심으로 스튜디오와 메이크업 등 결혼 관련 업체가 밀집해 있는 지역 대표 웨딩산업 거점이다. 이러한 특성을 인정받아 지난 2018년 중소벤처기업부로부터 소공인 집적지구로 지정된 바 있다.대구시는 대봉동 웨딩골목의 산업적·문화적 가치와 지역 소공인의 우수한 기술을 알리고자 2022년부터 매년 축제를 개최해 오고 있다.