트럼프 "우크라이나 지원 비용, 유럽에 청구할 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ 백악관 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(아래 현지시간) 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 그동안 지원해온 군사 원조와 탄약 비용을 유럽 국가들에 청구하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 동맹국에 대한 무기 판매를 한동안 중단했다가 조만간 재개할 뜻도 내비쳤다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서, 이란과의 군사작전을 정확히 보도하지 않는다며 언론을 겨냥해 "반역적인 쓰레기들"이라고 원색적으로 비난했다. 그는 미국이 "사실상 무제한에 가까운 중·고급 탄약"을 보유하고 있으며, 전례 없는 수준으로 탄약을 생산해 각종 비상사태에 대비하고 있다고 주장했다. 이어 현재는 탄약을 미국 자체를 위해 확보하고 있지만, 동맹국에 대한 판매는 조만간 재개될 것이라고 밝혔다.그러면서 바이든 행정부가 이란전에서 미국이 사용한 것보다 훨씬 많은 탄약을 우크라이나에 무상으로 지원했다고 주장했다. 그는 우크라이나·나토에 무상 지원된 수백억 달러 규모의 물자를 두고 유럽이 애초에 요청받았다면 비용을 지불했을 것이라며, 다소 늦었지만 그 비용을 청구하겠다고 밝혔다.앞서 지난해 미국과 나토는 유럽 국가들이 비용을 부담해 우크라이나에 미국산 무기를 공급하는 '우선순위 우크라이나 수요 목록'(PURL) 구상을 마련한 바 있다. 미국이 동맹국에 무기를 판매하면 동맹국이 이를 다시 우크라이나에 전달하는 방식으로, 이번에 트럼프 대통령이 언급한 '동맹국 무기 판매'도 이 같은 지원 체계와 맞닿아 있다. 다만 이란전으로 미군의 패트리엇·사드 요격미사일 등 재고가 급감하면서 자국 비축을 우선하는 과정에서 이 같은 대(對)동맹국 판매가 한동안 중단됐던 것으로 알려졌다.<로이터통신>은 지난 8월 4일 미 육군이 이란과의 전쟁 과정에서 정밀 장거리 미사일 재고 상당 부분을 소진하면서, 향후 다른 분쟁에 대응할 준비태세에 우려가 제기되고 있다고 보도한 바 있다. 우크라이나·이란 전쟁과 이에 따른 경제적 충격은 내년 미 의회 상·하원에서 공화당이 다수당 지위를 유지할 수 있을지에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.한편 스콧 베선트 미 재무장관은 지난 2일 폭스뉴스 인터뷰에서 최근 유가 상승과 관련해 우크라이나의 러시아 에너지 시설 공격과 이란전이 겹치며 "에너지 충격"이 발생하고 있다고 언급했다. 이 발언은 침략의 피해국인 우크라이나에 물가 상승 책임을 돌렸다는 지적과 함께 소셜미디어에서 거센 비판을 받았다.