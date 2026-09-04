148조 복지 예산, 어디에 쓰나 봤더니

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 8월 21일 국회에서 열린 보건복지위원회 전체 회의에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 7월 24일 전북 전주시청을 방문해 '장애인 지역사회 자립 지원 시범 사업'과 '장애인 통합 돌봄 사업' 수행 현황을 점검하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

보건복지부가 2027년도 예산을 국민의 기본적인 삶과 건강을 지키는 사회안전망 강화와 지역·필수 의료 확충에 집중 편성했다. 특히 생계급여와 기초연금 등 취약계층 지원을 늘리고, 지역 필수 의료 특별회계를 신설해 지방 의료 체계에 대한 투자를 확대한다.앞서 정부는 지난 1일 국무회의에서 '2027년도 보건복지부 예산안'을 148조 7697억 원 규모로 편성했다. 이는 올해 본예산 137조 4949억 원보다 8.2% 늘어난 규모다.4일 보건복지부에 따르면 여기에 2027년 신설되는 미래 대응 기금의 아동 기본 수당과 아이맞이 지원금, 피지컬 AI(인공지능) 도입·실증 사업까지 포함하면 복지 분야 관련 예산은 152조 4328억 원으로 올해보다 10.9% 늘어난다. 미래 대응 기금에는 아동기본수당 2조 9272억 원, 아이맞이 지원금 6981억 원, 피지컬 AI 도입·실증 377억 원 등 3조 6630억 원이 편성됐다.내년도 복지부 예산은 크게 5개 분야에 집중된다. 우선 국민의 목숨을 살리는 사회안전망을 두텁게 한다. 생계급여의 기준중위소득은 맞춤형 급여체계 개편 이후 가장 큰 폭인 6.7% 인상한다. 기초연금 예산은 올해 23조 1000억 원에서 내년 25조 7000억 원으로 11% 늘린다.저소득층 노인에 대한 기초연금은 하위 소득 구간을 중심으로 차등 지원하고, 부부 감액 비율도 축소한다. 직역연금 수급자와 배우자에 대한 지원도 새로 반영한다.지역·필수 의료 투자도 크게 늘어난다. 복지부는 내년 1조 2600억 원 규모의 지역 필수 의료 특별회계를 신설한다. 지역의사제 490명과 계약형 지역 필수 의사제 448명을 전국에서 시행하고, 서울을 제외한 지역의 의료 인력 확보를 지원한다.국립대 병원은 '5극 3특 지역의료 주축병원'으로 집중 육성한다. 지방정부가 지역 특성에 맞는 의료서비스를 직접 기획·추진하는 '지역 주도 의료 공백 해소 지원사업'도 새로 도입한다.지역사회 통합 돌봄과 돌봄 서비스도 확대한다. 의료·요양·돌봄 통합 지원을 확대하고 인구 감소 지역에는 '취약지 돌봄센터'를 신설한다. 장애인 연금은 장애 정도가 심한 장애인 전체로 대상을 확대하고 장애인 활동 지원과 노인 일자리도 늘린다.사회복지 현장의 처우 개선도 예산에 반영했다. 국고 지원 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인을 100% 준수하고, 정부보조 민간위탁사업 가운데 고강도 직군 10종은 공통처우개선율에 1%포인트를 추가해 4.9% 인상한다.아동·청년 등 미래세대 지원도 강화한다. 가족 돌봄이나 고립·은둔 청년의 회복을 지원하고, 만 18세 청년에게는 생애 첫 국민연금 보험료를 지원한다. 기존 첫 만남 이용권·부모 급여·아동 수당 등 양육 지원 제도는 아동 기본 수당과 아이맞이 지원금으로 확대·개편한다.이와 함께 보건·복지 분야의 AI 전환(AX)과 바이오 혁신에도 투자한다. 바이오헬스 청년 창업 유니콘 기업을 육성하고, 피지컬 AI 돌봄 로봇의 도입·실증과 전 국민 AI 기본 의료 등을 추진한다.정은경 보건복지부 장관은 "국민의 목숨을 살리는 사회안전매트를 더 두텁게 하고, 지역사회 돌봄은 넓히면서, 지역·필수·공공의료를 확충해 어디에 살든 질 높은 국민의 기본적 삶과 건강 보호에 중점을 두고 2027년 예산안을 편성하였다"고 설명했다.이어 그는 "국민의 목숨을 살리는 복지국가 구현에 보건복지부가 앞장설 수 있도록 필요한 예산을 충실히 반영하기 위해 적극 노력했다"면서 "앞으로 남은 국회 심의 과정에서 보건복지 정책이 현장에 안착될 수 있도록 꼭 필요한 예산을 차질없이 확보하겠다"고 강조했다.