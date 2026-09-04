개원했지만 원구성도 못한 남양주시의회... 민주당 11명 임시회 소집 요구

큰사진보기 ▲제10대 남양주시의회가 개원 이후 원구성을 마무리하지 못한 채 파행을 이어가자 다수당인 더불어민주당 의원들이 시민들에게 사과하고 의회 정상화를 위한 임시회 소집을 요구했다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

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제10대 남양주시의회가 개원 이후 원구성을 마무리하지 못한 채 파행을 이어가자 다수당인 더불어민주당 의원들이 시민들에게 사과하고 의회 정상화를 위한 임시회 소집을 요구했다.남양주시의회 더불어민주당 김수연 원내대표를 비롯한 소속 의원 11명은 3일 임시의장 직무대행에게 '제321회 남양주시의회 임시회 소집요구의 건'을 제출했다고 밝혔다.민주당은 제10대 의회 개원 이후 현재까지 원구성을 마무리하지 못해 의회가 정상적으로 운영되지 못하고 있다며 다수당으로서 책임을 인정하고 시민들에게 사과했다.김수연 원내대표는 "제10대 남양주시의회가 개원한 이후 현재까지 원구성을 마무리하지 못하고 의회가 정상적으로 운영되지 못한 데 대해 다수당의 책임을 무겁게 받아들이고 있다"며 "시민 여러분께 진심으로 송구하다"고 밝혔다.이어 "의회는 시민의 삶과 민생을 위해 존재하는 만큼 더 이상 의회 파행이 지속돼서는 안 된다"며 "이번 임시회 소집요구를 계기로 의회 정상화를 위한 절차를 신속히 진행하겠다"고 말했다.민주당은 임시회가 소집되면 장기간 미뤄진 원구성을 조속히 마무리하고 정상적인 의정활동에 들어간다는 방침이다.원구성을 둘러싼 국민의힘과의 협상도 계속하겠다는 입장이다.김 원내대표는 "원구성에 있어 여야 간 입장 차이가 있더라도 시민을 위한 의회라는 본질을 잊어서는 안 된다"며 "민주당은 다수당으로서 책임감을 가지고 국민의힘과 지속적으로 대화하고 협의하겠다"고 밝혔다.그러면서도 "원칙과 기준을 지키면서 조속히 의회를 정상화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.그는 "더 이상 남양주시민의 삶과 민생을 위한 의정활동이 원구성 문제로 중단돼서는 안 된다"며 "여야가 각자의 역할과 책임을 다해 의회가 정상적으로 작동할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.다만 민주당의 임시회 소집요구에도 원구성을 둘러싼 여야 간 이견이 해소되지 않을 경우 의회 파행이 이어질 가능성도 있다.원구성 협상이 장기간 지연된 구체적인 쟁점과 이번 임시회에서 의장단 및 상임위원장 선출까지 마무리할 수 있을지는 향후 여야 협상에 달렸다.