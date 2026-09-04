폭풍이 지나간 뒤에도 다시 배를 띄우는 사람들

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

새벽 네 시. 아직 세상이 잠에서 깨어나기 전, 바다는 가장 깊은 어둠 속에서 하루의 첫 숨을 고르고 있다. 포구를 떠나는 어선의 불빛 하나가 검푸른 물결 위에 작은 길을 내고, 잠들어 있던 엔진 소리가 고요를 가르며 먼 바다로 번져간다. 그 소리는 이상하리만큼 서글프고, 또 단호하다. 마치 오늘도 돌아온다는 약속 하나 없이 바다에게 자신의 하루를 맡기러 가는 사람의 묵묵한 인사처럼.시퍼런 어둠이 세상을 삼킨 바다 한가운데 홀로 배를 띄워본 사람만이 알 것이다. 손끝까지 파고드는 차가운 해풍과 저 멀리 사납게 몸을 뒤척이는 검은 물결 앞에서 사람이 얼마나 작아지는지를.바다는 풍요로운 생명의 품인 동시에, 한순간 모든 것을 삼켜버릴 수 있는 무자비한 신의 얼굴을 지니고 있다. 그래서 어민들에게 바다는 단순한 바다가 아니다. 살아가기 위해 매일 건너야 하는 길이며, 가족의 밥상을 위해 몸을 맡겨야 하는 운명이고, 두려움을 안고도 끝내 돌아가야 하는 삶의 자리다. 돌아올 때까지 마음을 놓을 수 없지만, 그렇다고 떠날 수도 없는 것. 그것이 바다와 함께 살아온 사람들이 받아들인 오래된 삶의 약속인지도 모른다.그 바다를 바라보는 사람들의 마음에는 오랜 세월 동안 쌓여온 복합적인 감정이 있다. 바다가 내어준 풍요에 대한 감사와 언제 삶을 빼앗아갈지 모른다는 두려움, 그리고 그럼에도 다시 바다로 나가야 한다는 숙명이 한데 겹쳐 있다. 그래서 바다 사람들에게 '살아간다'는 것은 어쩌면 두려움이 없는 상태가 아니라, 두려움을 알고도 자신의 자리로 돌아가는 일인지도.그 약속은 한 세대의 기억으로 끝나는 것도 아닐 것이다. 아버지가 떠났던 새벽의 포구를 아들이 다시 떠나고, 그 아들이 바라보던 수평선을 또 다른 세대가 바라본다. 같은 바다, 같은 포구인 듯하지만 그곳에는 저마다의 기다림과 상실, 그리고 돌아옴의 시간이 켜켜이 쌓여 있다. 한 사람의 생이 지나고 또 한 사람의 생이 이어지는 동안에도, 바다는 변함없이 그 자리를 지키며 사람들의 삶을 묵묵히 받아왔다.그러나 인간은 때때로 그 바다를 자신이 길들였다고 믿는다. 그물과 배를 만들고, 양식장을 세우고, 바다의 깊이와 물길을 헤아리며 자연마저 자신의 질서 안에 둘 수 있다고 생각한다. 그럴 때마다 대자연은 가장 오래된 언어로 대답한다. 바람으로, 파도로, 비와 침묵으로.며칠 전, 해발 5천 미터를 넘나드는 네팔 히말라야에서 거대한 산사태가 산자락을 집어삼켰다. 만년설과 거대한 암석이 한순간 무너져 내리고, 하늘을 찌를 듯 솟은 산맥조차 굉음에 휩싸이는 순간 인간이 마주한 것은 자연의 위대함만이 아니었다. 그 거대한 침묵의 틈에서 문득 깨닫게 되는 것. 자신이 얼마나 작고 무력한 존재인가 하는 서늘한 사실이었다.완도라고 다르지 않았다. 2012년 여름, 태풍 볼라벤이 남도의 바다를 집어삼켰을 때 수년의 땀으로 일군 가두리 양식장은 거센 파도 앞에서 속절없이 찢겨 나갔다. 한밤중, 바다가 거대한 짐승처럼 포효하고 삶의 터전이 눈앞에서 무너져 내릴 때 사람들이 할 수 있었던 것은 부서져 가는 부표와 그물을 바라보며 말없이 서 있는 것뿐이었다. 수백억 원의 결실도 칠흑 같은 파도 한 번에 흔적 없이 사라졌다. 그날 바다는 사람들에게 다시 한 번 가르쳐주었다. 인간이 바다 앞에서 얼마나 작은 존재인지를.그리고 십 년의 시간이 흐른 뒤, 완도는 또 다른 자연의 시련과 마주했다. 2022년과 2023년, 완도의 섬들을 길게 붙잡았던 대가뭄. 노화도와 보길도, 넙도의 저수지가 하얗게 갈라지고 '2일 급수, 5일 단수'라는 낯선 시간이 일상이 되었을 때였다.사방을 둘러싼 것은 끝없이 푸른 바다였지만, 정작 사람의 목을 적실 물 한 모금은 귀했다. 바다는 손에 잡힐 듯 가까웠지만 그 푸름은 갈증을 씻어주지 못했다. 생명의 젖줄이라 믿었던 바다가 어느 순간 인간의 손이 닿을 수 없는 거대한 역설의 공간이 되어버린 것이다. 풍랑으로 삶의 터전을 빼앗았던 바다가, 이번에는 물이 넘쳐나는 바다 곁에서조차 사람을 목마르게 했다. 그때 비로소 사람들은 곁에 있다는 것과 가질 수 있다는 것이 얼마나 다른지를 깨달았고, 풍요의 한가운데에도 결핍은 조용히 찾아올 수 있음을 배웠다. 그 역설은 허먼 멜빌의 <모비 딕>이 그려낸 바다의 얼굴을 떠올리게 한다.끝없이 펼쳐진 바다 위에서 사방을 물로 둘러싸인 인간은 정작 단 한 방울의 마실 물도 얻지 못한다. 풍요의 상징이던 바다는 어느 순간 인간의 오만을 비추는 거대한 심연이 된다. 그러나 자연 앞에서 인간이 작다는 사실은 인간이 무력하다는 뜻과 같지는 않았다. 물통을 들고 급수의 차례를 기다리던 사람들.부서진 양식장의 그물망을 움켜쥔 채 한동안 말없이 바다를 바라보던 어민들. 그들의 붉어진 눈시울에는 고독과 겸허가 있었지만, 그 끝에는 끝내 놓지 않는 삶에 대한 의지도 함께 있었다. 폭풍이 지나가면 사람들은 다시 부서진 양식장을 일으켰고, 메말랐던 저수지에 비가 스며들면 물통을 내려놓았다. 누군가는 무너진 그물을 걷어 올리고, 누군가는 물 한 통을 나누며, 또 누군가는 말없이 곁을 지켰다. 거대한 자연 앞에서 인간은 작다. 그러나 서로의 곁에 선 인간은 다시 일어설 힘을 얻는다.자연의 거대한 힘에 맞서는 가장 인간적인 힘은 어쩌면 거창한 기술이나 장비가 아니라, 무너진 사람 곁에 함께 서주는 마음인지도 모른다. 그리고 섬과 바다는 여전히 그 자리에 있다. 우리에게 필요한 것은 바다를 정복했다는 믿음이 아니라, 바다와 함께 살아가는 법을 다시 배우는 일일 것이다. 자연이 보내는 작은 신호에 귀 기울이고, 풍요를 당연하게 여기지 않는 것. 그것이 오랜 세월 파도와 함께 살아온 바다 사람들이 우리에게 건네는 지혜인지도 모른다.바다는 말없이 묻는다. 우리는 무엇을 정복하려 하는가. 그리고 무엇을 지키며 살아가야 하는가. 어제의 바다가 오늘도 두렵기는 마찬가지지만, 사람들은 다시 바다로 나간다. 바다가 자신을 꺾었다고 해서 삶까지 내어줄 수는 없기 때문이다. 자연을 이기는 것이 아니라 자연 앞에서 자신의 작음을 아는 것. 두려움을 없애는 것이 아니라 두려움을 품은 채 또 한 걸음을 내딛는 것.거대한 풍랑이 지나간 자리에는 부서진 배와 찢어진 그물만 남지 않는다. 그곳에는 다시 일어서는 사람의 손이 남고, 서로의 어깨를 다독이는 온기가 남으며, 끝내 삶을 놓지 않은 사람들의 시간이 남는다. 모든 것을 품어주는 생명의 바다이면서 언제든 인간의 오만을 삼켜버릴 수 있는 두려운 바다. 그러나 바로 그 두려움 속에서 사람들은 살아가는 법을 배웠다. 바다를 정복하는 것이 아니라 바다 앞에서 겸허해지는 법을. 폭풍을 피하는 것이 아니라 폭풍이 지나간 뒤 다시 배를 띄우는 법을.새벽 네 시. 포구를 떠난 어선의 불빛이 아직 어둠 속에 작은 점으로 흔들린다. 저 배가 향하는 곳은 단지 고기를 잡는 바다가 아니다. 수없이 무너지고, 수없이 다시 일어선 사람들이 오늘도 자신의 삶을 건너가는 깊고 푸른 길이다. 멀어져 가는 엔진 소리를 듣고 있노라면 알 것 같다. 바다가 사람들에게 준 것은 풍요만이 아니었다. 절망 앞에서도 다시 삶의 시동을 걸 수 있는 힘. 거대한 자연 앞에서 자신의 작음을 받아들이면서도 끝내 삶을 포기하지 않는 마음.어쩌면 완도의 진짜 풍경은 저 푸른 바다에 있는 것이 아닐 것이다. 폭풍이 지나간 뒤 다시 배를 띄우는 사람의 손, 물이 마른 뒤에도 삶을 포기하지 않았던 사람의 마음, 그리고 오늘도 어둠을 가르며 바다로 나아가는 작은 불빛. 그것이야말로 수없이 무너지고도 다시 일어선 완도가 우리에게 남긴 가장 깊은 풍경인지도 모른다. 오늘도 어둠을 가르는 저 작은 불빛은, 끝내 삶을 포기하지 않는 완도의 마음이다.김미협 님