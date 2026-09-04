혁신위원회, 완도군정 최선책이 될 수 있을까

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

민선 9기 완도군정이 출범한 지 두 달이 지났다. 새 군수는 취임 직후 조직개편과 대규모 인사를 단행하며 군정 쇄신의 의지를 분명히 했다. 그러나 충분한 사전 검토와 공감대 형성이 부족했다는 이유로 일각에서는 '성급한 인사', '보복성 인사'라는 논란도 제기됐다. 조직의 효율성을 높이기 위한 변화 자체를 비판할 수는 없다. 중요한 것은 변화의 속도가 아니라 올바른 방향과 절차, 그리고 군민이 체감할 수 있는 실질적인 성과다.해양치유산업의 고도화, 전복산업의 위기 극복과 생태계 재편, 가파른 인구감소와 지역경제 침체, 청년 유출 방지, 섬 지역 정주여건 개선 등 완도군이 풀어야 할 과제는 산적해 있다. 그러나 민선 9기 출범 이후 이러한 현안 해결이 기대만큼 속도를 내지 못하고 있다는 비판도 엄연히 존재한다.이런 상황에서 군정혁신위원회가 새로운 해법으로 추진되고 있다. 완도군은 군의회와 협의를 거쳐 오는 10월 관련 조례를 제정하고 11월께 위원회를 공식 출범시킬 계획이다. 6개 분과위원회와 읍·면 위원회를 구성해 군정 전반에 대한 현장의 목소리를 수렴하고 주요 정책을 제안한다는 구상이다.그렇다면 혁신위원회가 침체된 군정에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을까. 결론부터 말하면, 위원회는 군정을 변화시키는 유용한 수단이 될 수 있지만 그 자체가 만능열쇠는 아니다. 성패는 위원회를 만들었느냐가 아니라 누가 참여하고, 무엇을 논의하며, 그 결과가 실제 정책과 예산, 행정의 변화로 이어지느냐에 달려 있다.위원회제도는 여러 사람이 함께 논의하고 합의를 통해 의사결정을 보완하는 장점이 있다. 행정 내부의 시각만으로 해결하기 어려운 복잡한 문제에 주민의 경험과 현장의 목소리, 전문가의 식견, 외부의 객관적인 시각을 결합할 수 있기 때문이다. 특히 오늘날 지방행정은 행정기관이 지역의 모든 현안들을 독점적으로 판단하고 해결하는 방식만으로는 한계가 분명하다.완도의 현안은 더욱 그렇다. 해양치유산업은 시설을 건립하고 운영하는 데 그치는 하드웨어 중심의 사업이 아니다. 관광·의료·복지·해양레저·숙박·교통·일자리 등이 복합적으로 연결돼 있다. 전복산업 역시 생산과 유통을 넘어 기후변화에 대한 대응, 고부가가치 가공, 소비 확대, 수출시장 다변화와 브랜드화까지 종합적인 접근이 필요하다. 인구감소 문제도 일자리와 교육, 의료, 주거, 문화 등 정주환경 전반을 함께 개선하지 않고서는 해법을 찾기 어렵다.따라서 혁신위원회가 이러한 복합적인 현안을 객관적으로 진단하고 정책의 타당성을 검증하는 역할을 제대로 수행한다면 군정에 상당한 도움이 될 수 있다. 특히 단체장의 임기와 정치적 이해관계에 좌우되지 않는 장기적인 정책 방향을 제시한다면 정책의 연속성과 행정에 대한 신뢰를 높이는 데도 기여할 수 있다. 그러나 위원회의 한계도 분명하다.가장 큰 문제는 실질적인 결정권이 없는 자문기구라는 점이다. 아무리 좋은 정책을 제안하더라도 최종 결정권자인 군수가 받아들이지 않으면 결국 회의록 속 의견에 그칠 수밖에 없다. 따라서 중요한 것은 위원 수나 회의 횟수가 아니다. 위원회가 제안한 정책 가운데 무엇을 채택했고, 무엇을 보류하거나 거부했으며, 채택한 정책은 언제까지 어떻게 추진할 것인지 군민에게 투명하게 공개하는 '제안-검토-실행-평가'의 환류체계를 구축해야 한다.동시에 위원회가 군수의 책임을 대신하는 방패막이가 되어서도 안 된다. 위원회는 정책에 대한 자문과 대안을 제시할 수 있지만 최종적인 결정과 그 결과에 대한 책임은 군수에게 있다. "위원회에서 결정했다"는 이유로 책임을 떠넘기는 일이 있어서는 안 된다.위원 구성 역시 매우 중요하다. 특정 지역이나 인맥, 정치적 이해관계에 치우친 인사들로 구성된다면 위원회는 출범과 동시에 신뢰를 잃게 된다. 군수에게 듣기 좋은 말만 하는 사람이 아니라 필요할 때는 쓴소리와 불편한 진실도 말할 수 있는 레드팀 역할을 하는 위원들이 참여해야 한다. 그렇다고 외부 전문가 중심의 또 다른 '옥상옥' 조직이 되어서는 더더욱 안 된다. 지역의 문제를 가장 가까이에서 경험하고 있는 주민과 오랫동안 현장을 지켜온 공직자의 목소리도 반드시 반영되어야 한다. 위원회가 공직사회를 감시하고 평가하는 조직에 머물기보다 공무원들이 소신 있게 일할 수 있도록 정책적 방향과 대안을 제시하는 지원기구가 되어야 하는 이유다.무엇보다 진짜 혁신은 위원회가 아니라 공직사회 내부에서 시작돼야 한다. 아무리 좋은 제도를 만들어도 정책을 입안하고 집행하는 공무원이 움직이지 않으면 행정혁신은 이루어질 수 없다. 적극적으로 일하는 공직자에게는 확실한 인센티브를 주고 성과와 책임에 따라 공정하게 평가하는 조직문화를 만들어야 한다. 소극행정과 책임 회피의 관행도 과감히 개선해야 한다. 위원회의 제안이 실제 각 부서의 사업과 예산으로 이어지고, 추진 과정에서 나타난 문제점이 다시 위원회에서 논의돼 보완되는 선순환 구조가 만들어질 때 비로소 위원회의 존재 이유가 생긴다.결국 혁신위원회의 성패를 좌우하는 사람은 군수다. 자신과 다른 의견은 물론 비판적인 목소리까지 겸허하게 받아들일 준비가 되어 있지 않다면 혁신위원회는 또 하나의 형식적인 자문기구로 전락할 수밖에 없다. 위원회는 군수에게 박수를 보내는 조직이 아니라 군정의 문제점을 정확히 지적하고, 때로는 군수가 듣기 불편한 질문을 던지며 더 나은 대안을 제시하는 조직이어야 한다. 혁신위원회가 진정한 '쓴소리 기구'가 될 수 있는가, 그리고 군수가 그 쓴소리를 얼마나 열린 마음으로 받아들여 실제 정책과 행정에 반영할 것인가.이승창 자유기고가