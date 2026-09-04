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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 약사입니다.

허리가 아프고, 목이 뻐근하고, 무릎이 쑤시고, 발목을 삐었을 때 우리는 자연스럽게 약을 찾습니다. "염증은 몸이 낫는 과정이라는데 소염제를 먹으면 오히려 회복을 방해하는 것 아닐까?" 반대로 "염증을 빨리 없애야 빨리 낫는 것 아닌가?"라고 생각하기도 합니다.결론부터 말하면 염증은 무조건 나쁜 것도 아니고, 그렇다고 무조건 참고 견뎌야 할 현상도 아닙니다. 염증은 몸에 문제가 생겼을 때 작동하는 방어와 수리 시스템입니다. 그 원인은 다양합니다. 발목을 삐거나 근육이 손상되거나 디스크가 찢어졌을 때도 염증이 생기고, 세균이나 바이러스 같은 미생물이 몸에 들어왔을 때도 염증이 생길 수 있습니다. 통풍처럼 몸 안에 쌓인 결정이 자극을 주거나 면역계가 지나치게 반응하는 질환에서도 염증은 나타납니다. 쉽게 말하면 염증은 우리 몸이 "여기에 문제가 생겼다. 확인하고 고치자!"라고 울리는 비상벨입니다.우리가 넘어져 무릎이 까지면 주변이 빨갛게 되고 붓고 욱신거리는데, 그 안에서는 혈액과 면역세포들이 몰려와 망가진 세포와 찌꺼기를 치우고 새로운 조직을 만들 준비를 합니다. 염증은 회복 과정의 일부인 셈입니다. 다만 염증이 필요 이상으로 심해지거나 너무 오래 지속되면 문제가 됩니다. 이는 불이 나면 소방차가 출동해야 하지만 불이 다 꺼진 뒤에도 계속 물을 퍼붓는다면 집이 망가질 수 있는 것과 비슷합니다.염증도 필요한 만큼 일하고 적절한 시기에 가라앉아야 합니다. 그렇다면 염증이 생기면 왜 아플까요? 우리 몸의 세포를 둘러싸고 있는 세포막에는 아라키돈산이라는 지방 성분이 들어 있습니다. 이름은 어렵지만 '통증과 염증에 관여하는 물질을 만드는 원료' 정도로 생각하면 됩니다. 조직이 손상되거나 염증 신호가 들어오면 이 아라키돈산이 세포막에서 풀려나옵니다. 그러면 콕스(COX)라는 효소가 이를 이용해 프로스타글란딘이라는 물질을 만듭니다.프로스타글란딘은 손상된 부위의 신경을 예민하게 만들어 평소라면 별것 아닌 자극도 더 아프게 느끼게 합니다. 쉽게 비유하면 세포막은 원료 창고이고, 아라키돈산은 원료이고, 콕스는 공장 기계이고, 프로스타글란딘은 통증의 볼륨을 올리는 제품인 셈입니다.바로 이 콕스의 작용을 막는 약이 비스테로이드성 소염진통제입니다. 영어 이름의 앞 글자를 따서 NSAID라고 줄여 쓰는데 의료현장에서는 흔히 '엔세이드'라고 부릅니다. 이부프로펜, 나프록센, 아세클로페낙, 디클로페낙, 멜록시캄, 셀레콕시브 등이 대표적입니다. 엔세이드는 콕스의 작용을 억제해 프로스타글란딘 생성을 줄이고, 그 결과 염증과 통증을 낮춥니다. 그렇다면 아플 때마다 엔세이드를 먹으면 될까요? 그렇지는 않습니다. 프로스타글란딘이 나쁜 일만 하는 것은 아니기 때문입니다. 평소에는 위점막을 보호하고 신장으로 가는 혈류를 유지하는 데도 도움을 줍니다.그래서 엔세이드를 너무 많이 또는 오래 복용하면 위염, 위궤양, 위장관 출혈, 신장기능 저하, 부종, 혈압 상승 같은 문제가 생길 수 있습니다. 셀레콕시브처럼 콕스 가운데 염증에 주로 관여하는 쪽을 골라 억제하는 약은 위장관 부담이 상대적으로 적은 편이지만, 부담이 아예 없는 것은 아닙니다. 소염진통제를 음식과 함께 먹으면 속쓰림이나 위장 불편은 줄어들 수 있지만, 위궤양이나 위장관 출혈 위험까지 막아주는 것은 아닙니다. 소염진통제가 위를 보호하는 프로스타글란딘까지 줄일 수 있기 때문입니다.또 소염진통제를 두세 종류 겹쳐 먹는 것도 피해야 합니다. 예를 들어 아세클로페낙을 먹으면서 집에 있는 이부프로펜이나 나프록센을 추가로 먹는 식입니다. 이름은 달라도 같은 계열이기 때문에 효과가 두 배로 좋아지기보다 부작용 위험만 더 커질 수 있습니다.그렇다면 소염진통제는 언제 먹는 것이 좋을까요? 가장 중요한 기준은 통증 점수 하나가 아니라 "이 통증 때문에 내가 무엇을 못 하고 있는가?"입니다. 통증이 가볍고 잘 자고 잘 걷고 일상생활에 큰 문제가 없다면 반드시 약을 먹을 필요는 없습니다. 하지만 통증 때문에 밤에 잠을 못 자고, 걷기 힘들고, 일을 못 하고, 몸을 움직이기가 너무 힘들다면 적절한 소염진통제로 통증을 낮추는 것이 도움이 될 수 있습니다.약의 목적은 몸속의 염증을 완전히 없애는 것이 아니라 잠을 자고, 걷고, 움직이고, 생활할 수 있을 만큼 통증의 볼륨을 낮추는 것입니다. 다시 말해 몸을 직접 고치는 약이라기보다, 몸이 스스로 회복할 수 있는 환경을 만들어주는 약에 가깝습니다.그래서 기본 원칙은 효과가 나타나는 가장 낮은 용량을 가능한 한 짧게 사용하는 것입니다. 약을 먹고 잠을 더 잘 자고 움직임이 편해졌다면 약을 사용하는 의미가 있습니다. 반대로 통증은 별로 줄지 않는데 속이 쓰리고 몸이 붓는다면 계속 먹어야 할지 다시 생각해야 합니다.염증이 관여하는 허리 디스크나 목, 어깨, 무릎, 발목, 근육과 관절 통증에서도 비슷한 원리가 적용됩니다.약으로 통증을 낮춘 뒤 다친 부위를 계속 무리하지 않고, 통증을 크게 악화시키지 않는 범위에서 적절하게 움직이며 몸이 회복할 시간을 주는 것이 더 중요합니다. 다만 모든 통증에 소염진통제가 잘 듣는 것은 아닙니다. 신경 자체가 손상되거나 지나치게 예민해져 생기는 통증은 화끈거리거나, 전기가 오는 것처럼 찌릿하거나, 타는 듯하게 느껴질 수 있습니다.이런 신경 통증에는 프레가발린이나 가바펜틴, 둘록세틴처럼 신경의 과도한 흥분을 낮추는 다른 종류의 약이 사용되기도 합니다. 한편 타이레놀로 잘 알려진 아세트아미노펜은 통증과 열을 낮추는 진통·해열제이지만, 이부프로펜이나 나프록센 같은 엔세이드와 달리 소염 작용은 거의 없습니다. 트라마돌 역시 염증을 직접 줄이는 소염제가 아니라 뇌와 척수에서 통증 신호를 조절하는 진통제입니다. 결국 중요한 것은 "어떤 약이 제일 센가?"가 아니라 "이 통증은 왜 생겼고, 어떤 약이 나에게 가장 적절하고 안전한가?"입니다.소염진통제를 먹어 통증이 줄었다고 곧바로 무리하면 아직 회복 중인 조직을 다시 자극할 수 있습니다. 반대로 아프다고 며칠씩 꼼짝하지 않는 것보다 일반적인 근육과 관절 통증에서는 견딜 수 있는 만큼 몸을 움직이고 일상생활을 유지하는 것이 도움이 됩니다. 결국 몸을 낫게 하는 주인공은 약이 아니라 우리 몸이 가진 회복 능력이고, 소염진통제는 그 회복이 잘 이루어질 수 있도록 통증이라는 방해물을 줄여주는 조력자라고 생각하면 가장 이해하기 쉽습니다.