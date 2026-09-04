신우철 전 완도군수, 전남광주통합특별시 지원위원회 위원 위촉

큰사진보기 ▲신우철 전 완도군수 ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

신우철 전 완도군수가 국무총리 직속 '전남광주통합특별시 지원위원회' 위원으로 위촉됐다. 위촉 기간은 2026년 7월 1일부터 2028년 6월 30일까지 3년간이며, 신 군수는 한성숙 국무총리 명의의 위촉장을 전달받고 본격적인 활동에 나선다.지원위원회는 전라남도와 광주광역시 간의 초광역 협력 및 행정 통합, 상생발전 기반 조성을 지원하기 위해 마련된 기구다. 정부에선 전남광주통합특별시의 성장 기반을 다지고 행정 통합 초기 비용을 뒷받침하기 위해 내년에 5조 원을 지원하는데 4조 3500억원은 통합특별시장이 운용하는 별도 기금에 담겨 반도체 산업 육성과 정주 여건 개선 등에 쓰인다.지난 8월 31일 정부서울청사에서 한성숙 국무총리 주재로 제1차 전남광주통합특별시 지원위원회를 열어 이 같은 재정 인센티브 지원 방안을 확정했다.신우철 전 군수는 향후 전남과 광주의 공동 번영과 권역별 연계 사업 발굴, 지역 균형발전을 위한 정책 제안 및 자문 역할을 수행할 예정이다.신우철 전 군수는 "전남과 광주가 상생 발전하고 남해안권의 미래 성장 동력을 확보할 수 있도록 현장의 목소리를 충실히 전달하고 실질적인 정책 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.특히 완도 군정을 이끌며 해양 치유 산업과 해양 바이오 등 미래 신산업 기반을 주도했던 신우철 전 군수는 이번 위원회 활동을 통해 전남의 풍부한 해양·생태 자원과 광주의 첨단 모빌리티·AI 인프라를 연계하는 초광역 발전 모델 수립에 중추적인 역할을 할 것으로 기대를 모으고 있다.