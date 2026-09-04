인천 유일의 국제공인 풀코스 '인천마라톤', 9월 7일부터 접수

큰사진보기 ▲인천시는 오는 11월 22일에 개최되는 '2026 인천마라톤(Incheon Marathon 2026)'의 참가 신청을 오는 9월 7일 오후 2시부터 공식 누리집을 통해 접수한다 ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천의 도시경관과 서해의 풍경을 품은 인천 유일의 국제공인 풀코스 마라톤 대회가 올해 더욱 확대된 규모로 진행된다. 인천시(시장 박찬대)는 오는 11월 22일에 개최되는 '2026 인천마라톤(Incheon Marathon 2026)'의 참가 신청을 오는 9월 7일 오후 2시부터 공식 누리집을 통해 접수한다.올해로 제2회를 맞는 인천마라톤은 인천광역시와 대한육상연맹이 공동 주최하고, 인천광역시체육회와 인천육상연맹이 공동 주관하는 인천 유일의 국제공인 풀코스 마라톤 대회다. 국내외 마라토너들이 인천의 다채로운 매력을 온몸으로 느끼고 소통하는 대표 스포츠 축제로 자리잡고 있다.이번 대회 코스는 참가자들의 만족도와 편의를 높이도록 구성됐다. 풀코스(42.195km)는 영종구 운서역 인근 영종대로에서 출발해 청라하늘대교를 건너 서해구 아시아드주경기장으로 골인하며, 10km와 5km 종목은 아시아드주경기장 일원의 코스를 달리게 된다. 참가비는 풀코스 8만 원, 10km 5만 원, 5km 3만 원이다.특히, 지난해 성공적인 첫 대회 개최에 힘입어, 올해는 전체 모집인원 2만 명 가운데 풀코스 참가자를 기존 6000명에서 8000명으로 확대한다. 10km 코스는 1만 명, 5km 코스는 2000명을 각각 선착순으로 모집한다.인천시는 이번 대회를 통해 국내외 방문객들이 인천의 주요 랜드마크를 달리며 도시의 역동적인 경관을 만끽하도록 하고, 나아가 지역경제 활성화에도 실질적으로 기여할 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.김성현 인천시 체육진흥과장은 "이번 대회는 인천을 찾은 마라토너들이 인천의 랜드마크인 청라하늘대교를 달리며 인천의 도시경관과 서해의 풍경을 직접 경험할 수 있도록 기획했다"면서 "참가자들의 안전을 최우선으로 삼고 더욱 완성도 높은 대회를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편, '2026 인천마라톤' 참가 신청과 세부 일정, 코스 안내 등 자세한 사항은 공식 누리집(https://incheonmarathon.or.kr)에서 확인할 수 있다.