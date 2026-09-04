배경훈 "국민이 쉽게 접하고 자주 찾는 '모두의 AI' 만들어야"

큰사진보기 ▲ 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 11일 정부세종청사에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의에서 국민AI서비스 혁신 추진 관련 협조사항에 대해 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국민 누구나 일상에서 쉽게 이용할 수 있는 국산 인공지능(AI) 서비스를 올해 중 출시하기 위해 정부가 민관 협력에 속도를 낸다. 에스케이텔레콤(SKT), 카카오, 케이티(KT) 등 3개 컨소시엄은 각각 공통 AI부터 공공·교육·금융 등 분야별 특화 서비스, 신청·예약·결제까지 대신하는 실행형 AI 등을 개발해 선보일 계획이다.과학기술정보통신부는 4일 서울 중구 한국프레스센터에서 '모두의 AI' 프로젝트 착수 간담회를 열고 3개 컨소시엄의 서비스 개발 계획과 시제품 영상을 공개했다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 모두발언을 통해 '모두의 AI' 프로젝트의 핵심 목표를 '국산 AI 서비스의 일상화'로 제시했다.배 부총리는 "'모두의 AI' 프로젝트의 궁극적인 목표는 새로운 국산 AI 서비스가 국민 일상 속에 자연스럽게 자리 잡도록 하는 것"이라며 "국민이 서비스를 얼마나 쉽게 접하고 자주 찾는지, 그리고 그 과정에서 실제 삶에 얼마나 도움이 되는지가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.이어 그는 "'모두의 AI'가 대한민국의 대표 AI 서비스로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "국민에게는 일상의 편리함을 제공하고, 기업에는 새로운 국내 AI 시장을 열어 줄 수 있게 연내 서비스 출시까지 힘을 모아달라"고 당부했다.본격적인 기업 발표에 앞서 과기정통부는 공공 AI 에이전업 연계, 개인정보보호 및 보안 대책, 이용자 확보를 위한 민관 협력 방안 등을 담은 '모두의 AI 서비스 출시 준비계획'을 발표하며 올해 중 전 국민이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 서비스 출시를 위한 차질 없는 지원을 약속했다.간담회에 참석한 3개 컨소시엄은 이날 각자의 강점을 살린 서비스 청사진을 내놨다.카카오 컨소시엄은 국민에게 익숙한 카카오톡과 전화를 기반으로 '모두의 AI'를 선보인다. 카카오의 '카나나(Kanana)'와 엘지(LG)의 '엑사원(EXAONE)' 등 국산 AI 모델을 활용한 공통 챗봇과 공공·특화 AI 에이전트를 제공할 계획이다. 이를 통해 정보 탐색부터 신청·예약·결제까지 하나의 대화로 처리할 수 있도록 한다는 계획이다.향후에는 개인별 AI 에이전트와 개방형 에이전트 마켓플레이스를 단계적으로 확대해 국민의 AI 접근성을 높이고, 국산 AI 모델과 국내 AI 기업의 서비스·사업 기회 확산까지 추진한다.KT 컨소시엄은 '이음'이라는 서비스를 공개했다. 실시간 검색 기반 범용 AI 에이전트에 공공·교육·금융·쇼핑 등 10여 개 분야의 특화 AI 서비스를 연결해 일상에서 AI의 효용을 직접 체감할 수 있도록 한다는 계획이다.특히 다양한 국산 AI 모델과 GPU(그래픽처리장치)·NPU(신경망처리장치) 인프라(기반시설)를 통합 운영하고, 이용 목적에 맞는 최적의 모델을 자동 연결하는 AI 운영플랫폼 '토큰팩토리'를 기반으로 국내 AI 생태계의 역량을 모으겠다는 구상을 밝혔다. 이를 개방형 플랫폼으로 발전시켜 국가 AI 생태계 성장으로 이어지게 한다는 계획이다.SK텔레콤 컨소시엄은 '질문에 답하는 AI를 넘어 실제 일을 처리하는 AI'에 초점을 맞췄다. 인증부터 신청, 결제까지 이용자를 대신해 절차를 수행하는 실행형 AI 서비스를 제공한다는 것이다. 또 전화와 문자 기반 에이전트 기능을 도입해 모바일 앱이나 웹 이용이 익숙하지 않은 사람도 편리하게 AI 서비스를 이용할 수 있도록 할 예정이다.배 부총리는 회의 후 마무리 발언에서도 3개 컨소시엄의 서비스 개발 계획을 긍정적으로 평가했다. 그는 "짧은 기간에도 불구하고, 각 컨소시엄이 각자의 강점을 바탕으로 구체적인 서비스 청사진을 보여주어 감사하다"면서 "정부와 민간이 힘을 모은다면, '모두의 AI' 서비스를 국민의 일상에 성공적으로 안착시킬 수 있다고 확신한다"고 재차 강조했다.