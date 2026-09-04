산불 때문에 임시주택 사는데... 이젠 어디로 가라는 건가요?

큰사진보기 ▲안동시산불피해주민대책위원회 기자회견안동시산불피해주민대책위원회가 지난 9월 3일 시청 앞에서 기자회견을 열고 있다. 대책위는 안동시의 임시조립주택의 일방 매각에 대해 즉각 철회하라고 요구했다. ⓒ 안동시산불피해주민대책위원회 관련사진보기

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"우리 마을 같은 경우는 집 짓는 사람들이 많아요. 나처럼 집 짓기가 부담되어서 안 짓고 있는 사람은 몇 없어요. 근데 안동시처럼 (의성군은) 모아서 설명도 안 하고 따로따로 조사하면 우리 같은 사람들은 더 고립된다고."(의성군 주민 K씨)

큰사진보기 ▲퇴거확약서의성군이 이재민들에게 보낸 퇴거확약서. 1년 거주가 기준이고, 1년 더 연장할 수 있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲임시주택 매입의향 조사서의성군이 이재민들에게 보낸 임시주택 매입의향 조사서. 임시주택의 단가가 적혀 있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 영남 초대형 산불 피해 실태조사 최종보고서안동, 영덕, 의성 주민들 대상으로 진행하였고 그린피스, 녹색전환연구소, 재난피해자권리센터가 참여했다. ⓒ 그린피스,녹색전환연구소, 재난피해자권리센터 관련사진보기

산불로 삶의 터전을 잃은 지 1년 반이 지났지만, 이재민들의 주거 여건은 여전히 불안정한 상태다. 행정안전부가 제공한 임시조립주택에 거주해 온 이재민들에게 정부와 지자체가 최근 주택 매입 또는 퇴거를 요구하고 있는 것이다.지난 1일, 안동시는 '안동시 임시주택 수의매각 현장설명회'를 가졌고 이에 대해 3일, 안동시산불피해주민대책위원회(아래 대책위)는 안동시청 앞에서 행정의 독단적 처사를 규탄하는 기자회견을 열고 전면에 나섰다.대책위는 기자회견을 통해 "안동시가 이재민들과의 단 한 차례 사전 협의나 동의도 없이 일방적으로 임시조립주택 매각 방침을 수립하고 추진했다"고 강력히 성토했다. 이어 "주민들의 처지와 현실을 전혀 고려하지 않은 채, 행정 편의주의적으로 매각 절차를 강행하는 것은 이재민들을 벼랑 끝으로 내모는 폭거"라며 일방적 매각 방침의 즉각적인 철회를 촉구했다.의성군은 안동시와 달리 공식적으로 설명회를 열지 않고, 각 마을 이장을 통해 서류로 임시주택 매입 수요를 조사했다. 3mX9m 규모 임시주택은 약 1500만 원, 3mX4m 규모는 약 700만 원의 감정 평가액이 제시됐다. 서류에는 주민들에게 임시주택에서 언제 퇴거할 것인지와 매입의사가 있는지를 적도록 되어 있었다.하지만 주민들은 임시주택을 매입할 경우 이동 비용과 상하수도 연결 비용, 추가 단열 비용 등이 발생해 실제 부담액은 더 커질 수 있다고 우려했다. 의성군 주민 K씨도 "추가 비용까지 생각하면 2000만 원가량이 들 수 있다고 해서 매입하겠다고 선뜻 답하기가 망설여졌다"고 말했다.거주 기한 연장에 대한 설명이 없는 상태에서 덜컥 '퇴거확약서'와 '임시주택 매입의향 조사서'를 작성하라고 하니 당장 갈 곳이 없는 고령의, 생계가 해결되지 않은 이재민들에게 사실상의 조기 퇴거 통보이자 압박으로 느껴질 수밖에 없다. 주거 안정의 핵심인 '예측 가능성'을 깨뜨린 행정이라는 비판이 나오는 이유다.의성군청은 4일 기자와의 통화에서 "(임시주택은) 매입하길 원하는 주민들이 있어서 팔려고 하는 것이지, 원칙적으로는 임시 거처로 사용하고 퇴거하는 게 맞다"며 주민들을 고려해서 내놓은 방안이라고 답변했다. 그러나 주민들의 입장에서 본다면, 퇴거 이후의 주거 대안이 없기 때문에 가설건축물이라도 매입하고자 했던 고육지책에 가깝다.더 큰 문제는 매입 대상 임시주택이 지속적인 거주에 걸맞지 않다는 점이다. 대책위는 "공급된 임시주택들은 단열이 전혀 되지 않아 여름에는 찜통, 겨울에는 칼바람이 부는 등 주거 환경이 극도로 열악하다"고 고발했다.실제로 경북도가 진행한 실태조사에 따르면, 임시주택 거주 가구의 약 21%가 월 20만 원이 넘는 과도한 난방비 청구서를 받았으며, 단열이 특히 취약했던 경북 영양 등 일부 가구에는 주택용 누진제가 적용되어 한 달 전기요금이 최고 100만 원 넘게 청구되는 '요금 폭탄' 사태까지 벌어졌다. 이후 한전이 누진제 없는 일반용 전력 요금 체계로 뒤늦게 전환하며 사태를 수습했으나, 주택 자체의 부실함은 그대로다.손해는 고스란히 주민의 몫이다. 대책위는 "이 부실한 주택을 개인 토지로 옮겨 현행법상 단독주택으로 인허가를 새로 받으려면 구조 안전 진단비, 설계비, 크레인 운반비 등 수천만 원의 사비가 추가로 든다"며 "행정이 감당해야 할 이주 및 인허가 비용을 왜 재난으로 전 재산을 잃은 이재민들에게 고스란히 전가하느냐"고 따져 물었다.행정의 이러한 기계적인 퇴거 압박은 이미 앞선 산불 재난 지역에서 커다란 사회적 갈등을 낳았다. 행안부 지침상 임시조립주택의 무상 거주 기간은 기본 1년에 추가 연장 1년을 더해 '최대 2년'이다. 하지만 2019년 고성·속초 산불과 2022년 동해안(울진·강릉·동해) 산불 당시, 무려 2년이 넘도록 임시주택을 떠나지 못한 이재민들이 속출했다.당시 강원도 지역의 고령·취약계층 이재민들은 원자재 가격과 인건비 폭등으로 주택 재건축 엄두를 내지 못했거나, 전소된 주택의 부족한 재난지원금만으로는 새 보금자리를 마련할 길이 없었다. 법정 기한인 2년이 지나자 지자체들은 행정재산 회수를 이유로 이재민들을 상대로 강제 철거를 뜻하는 '행정대집행'을 예고하며 퇴거를 압박했다.올봄 경북도가 발표한 '1년 거주 연장' 조치 역시, 알고 보면 법이 허용하는 마지막 2년 차 기한을 이제야 채워준 것에 불과해 내년 상반기 기한 만료 후의 대책은 여전히 공백 상태다.지난 2024년 4월 그린피스 서울사무소가 발표한 '산불 이재민 실태조사 보고서'에 따르면, 이재민의 85%가 실질적인 경제적 타격을 입었으며 소득 회복 수준이 10% 미만인 가구가 38%에 달했다. 또 지난 2025년 12월 그린피스·녹색전환연구소·재난피해자권리센터가 실시한 '경북 산불 피해주민 300명 대상 실태조사' 결과에 따르면, 당시 산불 재난 이후 이재민의 62.4%가 임시 조립주택에 거주하며 이들 중 54%가 주거 환경에 불만족하고 있으나, 비용 부족 등으로 자력 복구 계획조차 세우지 못하고 있는 비율이 17.7%에 달했다.홍수나 태풍과 달리 산불은 과수원, 송이산 등 농·임업 기반을 흔적도 없이 태워버린다. 묘목을 새로 심어도 정상 수확까지 최소 5~7년이 걸리고, 송이산은 회복에 수십 년이 소요된다. 즉, 산불 이재민은 '향후 수년간 발생할 미래의 소득'까지 한순간에 잃어버린 사람들이다. 현실을 충분히 고려하지 않은 채 이들에게 '2년 기한 만료'와 '부실 주택 매입' 중 하나를 선택하도록 하고 있는 셈이다.상대적으로 일본은 재난 재해 이재민을 주거권의 관점에서 보호하고 있다. 일본의 재해구조법에 따르면, 최대 2년 임시주택 거주가 원칙이지만 대규모 재해로 인해 주거지 재건이나 이주 정비가 늦어질 경우, 후생노동성의 승인을 받아 1년 단위로 기간을 계속 연장할 수 있다. 2011년 동일본 대지진의 이재민들은 10년 넘게 임시조립주택에 거주할 수 있었다. 다만 이것 또한 스스로 주택을 재건하기 어려운 저소득층과 고령층에게는 주거 안정을 위해 지자체가 직접 지어 저렴하게 공급하는 재해 공영주택(영구 임대주택)의 완성시기가 오래 걸려서였다.대책위는 기자회견을 마무리 지으며 "일방적인 퇴거 압박을 즉각 중단하고, 경제적 취약계층을 위한 장기 공공임대주택 연계 등 항구적이고 인간다운 주거 안정 대책을 수립하라"고 요구했다. 난민은 이제 남의 나라 이야기가 아니며, 당장 우리 이웃과 나 자신에게도 언제든 닥칠 수 있는 현실이기 때문이다. 무엇보다, 이번이 마지막이 아니다.정부는 사후 수습에만 급급해 부실한 주택을 강매하는 편의주의적 행정을 즉각 멈춰야 한다. 산불처럼 자산 전멸도가 높은 재난은 법을 개정해 임시주택 거주 기간을 상황에 따라 연장할 수 있어야 하고, 매입이 불가능한 취약계층을 끝까지 책임지는 촘촘한 안전망을 짜야 한다. 집을 잃고 쫓겨온 이재민들이 또다시 "이제 어디로 가야 하냐"며 눈물짓지 않도록, 정부와 지자체의 세심하고 근본적인 '재난 주거 복지' 대책 전환이 절실한 시점이다.