모호한 입장, 커진 의심... '호르무즈 파병' 논란 확산

▲참여연대, 전국여성연대, 한반도평화행동, 전국민주노동조합 등 시민사회단체 관계자들이 8월 19일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈 군사적 기여 압박을 규탄하며 파병 검토 논의를 즉각 중단할 것을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기