모호한 입장, 커진 의심... '호르무즈 파병' 논란 확산

이재명 정부가 호르무즈 해협 인근의 미국 군함 등을 지원하기 위해 군수지원함이나 초계기 파병을 검토 중인 것으로 알려졌다. "'파병가닥'이라는 일부 보도는 사실과 다르다"는 청와대 입장을 봐도 가능성을 배제할 수 없는 분위기라 정치권도 예의주시하고 있다.
청와대는 3일 여러 언론들이 정부가 호르무즈 파병 방침을 사실상 확정하고 조만간 청와대 국가안전보장회의(NSC) 의결을 거쳐 국회에 공식 파병 동의 절차를 밟을 예정이라고 보도하자 "호르무즈에 '파병가닥'이라는 일부 보도는 사실과 다르다"며 "관련된 사안은 결정된 바 없다"고 했다. 다만 "우리 정부는 호르무즈 해협 자유항행의 조속한 회복과 중동의 평화와 안정을 위한 실질적 기여방안에 대해 국제사회와 긴밀히 논의해왔다"고 덧붙였다.
하지만 청와대는 '일부 보도는 사실과 다르다'고 했을 뿐, 파병 논의 자체를 부인하지는 않았다. 일부 보도들은 해군의 소양급 군수지원함, 최신형 해상 초계기 P-8A 등 구체적인 파병 자산도 거론하고 있다. 게다가 정부는 이재명 대통령부터 호르무즈 해협 문제가 나올 때마다 "실질적 기여"를 약속해왔다(관련 기사 : 이 대통령 "북미대화 여건 조성하려는 트럼프 대통령 결단에 경의
https://omn.kr/2jhch). 따라서 세부사항은 정해지지 않았지만, 큰 방향은 어느 정도 정리되고 있을 수 있다.
그런데 파병은 여러 모로 정치·사회적 파장이 클 수밖에 없는 사안이다. 김민하 시사평론가는 4일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "과거 참여정부 때도 (이라크) 파병을 결정해서 정권 운영의 변곡점이 되지 않았는가"라고 했다. 그는 "대통령 입장에선 경제라든가 통상을 지키기 위해서라도 이 부분을 내줘야 되는 것 아니냐는 압력을 과거보다 훨씬 더 크게 느낄 수밖에 없다"면서도 "파병 문제는 민감할 수밖에 없는 정치 의제여서 실제로 결정됐을 때는 정권을 운영하는 데에 있어서 또 하나의 산이 되지 않겠나"라고 짚었다.
범여권에서도 반대 목소리가 터져나오고 있다. 김종훈 진보당 대표는 전날 페이스북에 관련 보도를 공유하며 "미국의 전쟁에 동참해야 할 어떤 이유도 없다. 파병은 절대 국익도 실용도 될 수 없다. 우리 군을 미국의 전쟁에 동원시킬 수 없다"고 비판했다. 이어 "사실이 아니라는 정부 측 입장도 보도되고 있다. 말 그대로 아니길 바란다"며 "혹여나 국민 여론을 보며 검토하고 있는 것이라면, 당장 중단하시라. 검토의 대상도 될 수 없는 일"이라고 했다.
조국혁신당은 더욱 각을 세웠다. 신장식 대표는 페이스북에 3월 24일 국회 본청 앞에서 진보당 등과 함께한 '파병 반대 결의안 채택 촉구 결의대회' 사진을 게시했다. 같은 당 김준형 의원은 "외교안보정책을 다루는 그 누군가, 매번 같은 방식으로 언론에 가능성을 흘리고, 여론의 반응을 살피고, 논란이 커지면 '결정된 것 없다'고 부인하는 패턴이 반복되고 있다"며 "국민과 우리 젊은이들의 생명이 걸린 문제를 '흘리고, 간보고, 다시 부인'하는 방식으로 다뤄서는 안 된다"고 지적했다.
김 의원은 또 "더 심각한 문제는 따로 있다"며 "도대체 왜 이 불법적인 침략전쟁에 대한민국이 파병을 검토해야 하는가"라고 물었다. 그는 '대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다'는 헌법 5조를 제시하며 "(파병 검토 자체가) 애초부터 잘못된 것"이라고 지적했다. 더구나 "지금 호르무즈 해협에 우리 군함을 보내는 것이 어떻게 '국민 보호'가 될 수 있는가"라며 "윤석열 정부조차 우크라이나 전쟁에 대놓고 파병하지는 않았다"고 일갈했다.