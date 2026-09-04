"또 공사야?" 짜증 났던 내 마음이 묘하게 누그러진 이유

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'또 시작이구나.'

큰사진보기 ▲새로 이사 온 이웃이 리모델링 공사 소음에 대해 양해를 구하며, 현관 문고리에 걸어둔 선물 ⓒ 최호림 관련사진보기

'최대한 조심하고 배려하며 공사를 진행하겠습니다.'

지방에서 내가 거주하는 아파트는 시세가 주변보다 저렴해서인지 최근 몇 년 사이 이사가 유난히 잦았다. 누군가 이사를 나가는 건 크게 신경 쓸 일이 아니지만 문제는 새로 이사 오는 집마다 대대적인 인테리어 공사를 한다는 점이었다.욕실을 고치고 바닥을 새로 깔며 집 안을 거의 처음부터 다시 꾸미는 경우도 적지 않았다. 그럴 때면 드릴과 망치질 소리가 며칠이 아니라 몇 주, 길게는 한 달 가까이 이어졌다. 그 소음은 생각보다 사람을 많이 지치게 한다. 심지어 아이가 고3이던 시절, 방학 동안에도 드릴과 망치 소리에 시달렸던 기억이 있다. 한창 공부해야 할 아이가 집에서조차 편히 쉬지 못하는 모습을 보며 미안한 마음이 크게 남았다.그런 일이 반복되다 보니 어느 순간부터 일종의 트라우마로 남았다. 엘리베이터에 '몇 월 며칠부터 인테리어 공사를 진행합니다. 소음에 양해 부탁드립니다'라는 공지문만 붙어 있어도 짜증부터 났다.공지문을 보는 순간 공사가 끝나는 날까지 이어질 소음이 까맣게 머릿속을 채웠다. 사실 이러한 공사 소음 갈등은 비단 우리 아파트만의 일이 아니다. 환경부 중앙환경분쟁조정위원회와 국민권익위원회 통계에 따르면, 최근 몇 년간 공동주택 소음·간접흡연 관련 민원은 매년 급증해 5년간 51만 건(2020~2024년)을 넘어섰다.특히 코로나19 이후 재택근무와 원격수업 등으로 집안에 머무는 시간이 늘면서, 아파트 내부 리모델링 및 공사 소음 민원도 가파르게 증가했다. 아이들의 뛰어노는 소리나 발걸음 같은 상시 생활소음 외에도, 벽을 뚫고 타일을 깨부수는 리모델링 공사 소음은 단시간에 측정 불가능할 정도의 정신적 스트레스를 유발하며 이웃 간 법적 분쟁으로까지 번지는 주원인이 되곤 한다.오후 5시쯤이었다. 어디선가 엄청난 드릴 소리가 들려왔다. 아마 욕실 공사를 하는 모양이었다. 한 번 시작된 드릴 소리는 쉬지 않고 이어졌고, 들을수록 화가 치밀었다. 그렇다고 경비실에 무작정 항의할 수도 없었다. 정해진 시간에 관리사무소 승인을 받고 진행하는 공사라면 내가 할 수 있는 일도 많지 않았다. 결국 참다 못해 차 키를 들고 밖으로 나가기로 했다.집을 나서 엘리베이터 버튼을 누르고 기다리다 문득 우리 집 현관문을 바라봤다. 문고리에 무언가 걸려 있었다. 가까이 다가가 보니 편지 한 장과 키친타월 한 팩이었다.편지를 보니 새로 입주하게 된 주민이라며, 설레는 마음으로 보금자리를 준비하면서 부득이하게 리모델링 공사를 진행하게 되었다고 적혀 있었다. 공사 기간 소음으로 불편을 드려 미리 죄송하다는 양해의 말과 함께였다.아이들과 함께 앞으로 이웃으로 지내게 되어 반갑다는 인사, 그리고 작은 선물이지만 따뜻한 마음으로 받아달라는 당부도 적혀 있었다. 신기하게도 편지를 읽는 순간, 조금 전까지 드릴 소리에 치밀어 올랐던 화가 묘하게 누그러졌다.예전에는 이런 모습이 그리 낯설지 않았다. 이제는 '호랑이 담배 피우던 시절' 이야기처럼 들릴지 몰라도, 이웃집에 찾아가 밥 한 끼 얻어먹는 일이 자연스러웠다. 밥상에 수저 하나 더 놓으면 되니 부담 없이 먹고 가라는 말이 오갔고, 이사를 오면 따끈한 시루떡을 돌리며 잘 부탁한다고 문을 두드리던 풍경이 있었다.물론 그 시절이 무조건 좋았다고 말할 수는 없다. 시대가 변했고 개인의 삶과 사생활을 존중하는 지금의 문화에도 분명 장점이 있다. 하지만 서로 얼굴도 모른 채 살아가는 요즘, 문고리에 걸린 편지 한 장과 작은 선물에서 오랜만에 잊고 지내던 이웃의 정을 느꼈다.물론 현실적인 이유도 있을 것이다. 공사 소음이 워낙 크다 보니 이웃들의 강한 항의나 민원을 줄이기 위해 인테리어 업체가 사전 양해 절차로 권하는 방식일 수도 있다. 실제로 요즘은 공사 전에 이런 안내문과 선물을 전달하는 컨설팅이나 매뉴얼이 늘어났다고 한다.하지만 그 이유가 무엇이든 분명 몇 분 전까지만 해도 나는 엄청난 소음에 화가 나 집을 나가려 했다.'그런 것 하나에 감동을 받느냐'고 생각할 수도 있겠다. 나 역시 현관문에 걸린 편지 한 장과 키친타월 한 팩에 이렇게 마음이 사그라들 줄은 몰랐다. 작은 선물 자체보다도, 소음으로 불편을 줄 수 있다는 것을 알고 미리 미안한 마음을 전해온 그 배려 때문이었을 것이다.물론 소음은 여전히 시끄럽고 공사도 당분간 계속될 것이다. 아마 며칠 뒤 또다시 드릴 소리에 짜증을 낼지도 모른다. 그럼에도 이웃의 작은 배려가 생각보다 큰 위로가 될 수 있다는 사실이 새삼 놀랍다.우리가 공동주택에서 살아가며 누군가에게 아무런 피해도 주지 않고 살 수는 없을 거다. 요즘 아파트의 실내 흡연 문제만 봐도 그렇다. 경비실에서 하루가 멀다 하고 주의를 당부하는 방송을 하지만 좀처럼 개선되지 않는다. 담배를 피우는 사람에게는 잠깐의 일이겠지만, 그 연기가 다른 집으로 들어가는 순간 누군가에게는 일상의 불편이 된다.나 역시 살아가면서 의도하지 않게 누군가를 불편하게 했을 것이다. 중요한 것은 완벽하게 남에게 피해를 주지 않고 사는 것이 아니라, 혹시 내가 누군가에게 불편을 주고 있다면 그것을 당연하게 여기지 않는 마음 아닐까. 미안해하고, 그 마음을 진심으로 표현하며 조금이라도 배려하려는 마음 말이다.오랜 시간 이 아파트에 살면서 시끄러운 드릴 소리에 신경질이 나 집을 나가려 했던 적이 수도 없이 많았다. 하지만 이번 이웃사촌의 작은 배려는 신기하게도 내 마음을 어루만져 주었다. 드릴 소리는 여전히 시끄러웠지만, 적어도 그 소음을 견뎌내야 하는 내 마음 만큼은 한결 덜 시끄럽게 만들어줬으니 말이다.