노년이 된 어느 베이비부머의 책을 읽다 든 생각

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큰사진보기 ▲베이비부머가 노년이 되었습니다사회학자 김찬호는 이 책이 "노년에 접어든 베이비부머들이 인생의 맥을 짚어보는데 도움이 되기 바란다"라고 말한다. ⓒ 날(도서출판) 관련사진보기

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영국BBC방송에서 '꼰대Kkondae'라는 한국어를 소개하면서 그 뜻을 다음과 같이 풀이했다. '자기가 항상 옳다고 생각하는 나이 많은 사람' - 위의 책, 170쪽.

1953년 한국전쟁이 끝났다. 전후 베이비붐이 일어난다. 1955년부터 1963년까지. 한 해에 백만 명 안팎의 아이들이 태어났다. 이른바 제1차 베이비부머 세대다.나는 1961년생이다. 1차 베이비부머의 후반기다. 태어나보니 사람들이 엄청 많았다. 초등학교(국민학교로 불리던 시절이었다)에 가니 같은 학년 학생이 1천 명이 넘었다. 서울에는 전교생이 수 천 명인 학교도 부지기수였다. 한 반에 80명쯤이 북적거렸다. 오전, 오후반이 있었다.급식이란 개념이 없어 도시락을 싸가지고 다녔다. 흘러넘친 김치 국물에 교과서가 젖었다. 점심시간이면 교실에서 슬그머니 사라지던 급우들이 있었다. 그렇게 교실을 나가 운동장 수도꼭지에 입을 대던 친구들. 그들의 교과서는 깨끗했던가. 전후의 폐허는 지나갔지만 둘러보면 너나없이 가난하고 배고팠다. 보릿고개가 남아 있었다.그래도 그 많은 사람들이 굶어 죽지 않고 살아 남았다. 비약적인 경제성장 덕분에 무엇을 하든 먹고 살았다. 베이비부머들이 누린 복이다. 그런 한국의 베이비부머는 지금 거의 은퇴했거나 은퇴를 앞두고 있다. 만나이로 71세부터 63세까지. 100세 시대에 젊은(?)노인들이다. 지금 그들은 어디서 무엇을 하고 있는가.사회학자 김찬호가 쓴 <베이비부머가 노년이 되었습니다>(2024년 2월 출간)는 이 물음에 답을 줄까. 9월 들어 낮기온이 30도 밑으로 떨어진 첫 주말인 5일, 동네 공원 벤치에 앉아 책을 읽었다. 읽기 시작한 지 얼마 안 돼 자세를 고쳐 바로 앉았다. 에세이집이지만 담고 있는 문제의식은 묵직했다.저자는 자신도 베이비부머 세대의 일원이라고 밝힌다. 책은 "철부지 노인이 되지 않기 위해 내면을 점검하고 손질하는 수행의 결과물"이라면서 "기성세대의 자화상을 해부하는 작업"이라고 강조한다. "지금 한국 사회에는 후배들에게 귀감보다는 반면교사가 되는 선배들이 더 많아지는 듯하다"고 지적하면서.이 대목에서 나를 돌아보았다. '나는 어느 쪽인가.' 나는 학자도 연구자도 아니기 때문에 나를 포함한 우리 세대 전체를 아울러 성찰할 수 있는 능력이 없다. 그러니 저자가 마흔 개의 단어로 짚어본-책에는 '삶의 리셋 버튼을 누르는 마흔 단어'라는 부제가 붙어있다- 베이비부머의 오늘을 더듬으며 나 스스로를 비춰볼 수밖에.결과는 충격적이었다. 하나의 단어, 하나의 항목당 10점 만점이라고 치면 7점 아니면 8점은 되지 않을까 했는데 아니었다. 겨우 과락을 면할 정도. 총체적 난국 그 이상이었다. 오래 살았다는 것이 자랑은 아니다. 부끄럽지 않게 살았는지, 나이를 먹어가면서 지금 어떻게 살고 있는지를 묻게 됐다.저자가 제시한 40개 단어 중 '쓴소리' 항목에서 잠시 멈췄다. 쓴소리를 듣는 것도 쓴소리를 하는 것도 어려운 시절이 되었다. 날이 갈수록 절감하는 바다. 부모님이 돌아가시면서 나에게 직접 쓴소리를 하는 사람은 없다. 처음에는 그게 그렇게 좋았다. 그러나 지금은 부모님의 쓴소리 잔소리가 그리워진다.이런저런 이유로 집안 아이들에게 쓴소리를 하지 않은 지도 오래다. '믿는다'는 구실이지만 사실 비겁한 일이라는 것을 안다. '내 쓴소리를 잔소리로 듣지 않을까' 하는 두려움이 가장 크다. 당장의 편안함을 위해 입을 닫는 것이다. 사정이 이렇다보니 다른 젊은이들에게는 더더욱이다. '꼰대' 소리나 안 들으면 다행이겠지.길을 나서면 또래의 노인들을 많이 만난다. 단연 숫자가 많고-통계를 찾아보니 1차 베이비부머는 705만 명 정도다- 아직(?) 움직일 수 있는 힘이 있으니 여기저기 빠지지 않고 보이는 것이다. 한편으로는 동년배로서의 연민이 밀려오다가도 또 한편으로는 추하게 늙어가는 내 민낯을 보는 것같아 민망하다.밤에 자려고 누우면 하루 동안 잘못한 일이 먼저 떠오른다. 후회다. '왜 그랬을까. 그러지 말았으면 더 좋지 않았을까' 하는 생각에 가뜩이나 잠 못 드는 밤이 더 길어진다. 내일이면 달라질까 하지만 그것도 그때뿐이다. 다람쥐 쳇바퀴. 참 어리석기 그지없다.그래도 여기서 멈출 수는 없다. 어제와 비교해 오늘 발걸음에 힘이 덜 실리는 것 같으면 괜히 울적해지지만, 막 당도한 지하철 객차를 향해 계단을 뛰어내려갈 때는 '아직 괜찮네' 자조할 수도 있는 나이이니 말이다.아직 개선할 수 있다고 믿는다. '사람은 고쳐쓸 수 없다'는 말이 있지만 고쳐쓸 수 있으니 사람이라고 믿고 싶다. 개과천선까지는 바라지 않는다. 지금보다 조금만 나은 사람이 되었으면 한다. 100퍼센트 오물통에 맑은 물 한 바가지를 부어도 오물통은 오물통이겠지만. 깨끗한 물 한 바가지로 인해 그 오물통은 99.(점) 99999..(무한대) 퍼센트의 오물로 희석이 되지 않을까, 하는 그런 바람을 가져본다.