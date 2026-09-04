분묘 수 1200기, 로마시대 최대 공동묘지

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲파괴된 히에라폴리스 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲히에라폴리스의 로마시대 극장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲도미티아누스 개선문: 일명 프론티누스문 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲히에라폴리스 로마시대 극장 무대와 객석 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲히에라폴리스 로마시대 극장: 오른쪽 객석 가운데 황제석이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲플루토니움: 플로투, 머리 세개 달린 개, 두 마리 뱀을 확인할 수 있다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲플루토니움 지하에서 나오는 온천수: 아치문이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲님페움: 물의 요정을 위한 신전 ⓒ 이상기 관련사진보기

안탈랴를 떠나 찾아간 곳은 히에라폴리스(Hierapolis)와 파묵칼레다. 히에라폴리스는 기원전 3세기 헬레니즘시대 양모 산업으로 발전하기 시작했고 기원후 2~3세기 로마시대 번성한 고대도시다. 파묵칼레는 지하에서 샘솟는 온천수가 하얀 석회붕을 만들어 마치 목화의 성(Pamukkale)처럼 보인다. 히에라폴리스와 파묵칼레는 바로 인접해 있어 이곳에서 신전, 교회, 극장, 공동묘지, 목욕탕, 계단식 석회암 지형과 그 사이를 흐르는 온천수를 볼 수 있다.히에라폴리스는 기원전 7세기 다산과 풍요의 어머니 여신 퀴벨레(Cybele)를 섬기는 성스러운 도시였다. 헬레니즘시대 히에라폴리스라는 이름을 얻게 되었고, 로마시대 플루토와 페르세포네를 섬기는 플루토니움(Plutonium) 신전이 만들어졌다. 기원전 3세기 고급의 양모가 생산되었고, 이를 염색해 고급의 의류를 생산해 부를 축적했다. 여기에 온천이 발견되어 경제활동과 휴양이 가능한 풍요로운 도시로 발전했다.기원전 1~2세기 이 지역은 로마의 땅이 되었고, 기원후 129년 하드리아누스 황제가 방문하면서 현재의 모습으로 만들어지게 되었다. 215년 카라칼라 황제가 이 도시를 방문해 네오코로스(Neocoros)라는 이름을 부여하면서 황금기를 맞이했다. 신전, 극장, 체육관, 아고라, 시장, 도로, 온천과 목욕탕이 건설되었고, 산업과 무역은 물론이고 예술과 철학도 발전했다. 전성기에 인구가 10만 명에 이르렀다고 한다.기독교가 공인되면서 히에라폴리스가 주교좌 성당이 들어섰고, 유스티니아누스 황제 때인 531년 대주교로 승품되어 기독교의 중심도시가 되었다. 그러나 7세기 초 페르시아의 침략과 이어진 지진으로 큰 피해를 입었다. 이때부터 사람들이 떠나게 되었고, 이슬람 세력과 기독교 세력의 각축장이 되었다. 그리고 1354년 갈리폴리 전투에서 비잔틴제국이 오스만투르크에 패할 때 히에라폴리스 고대도시 유적이 완전히 파괴되었다.현재 히에라폴리스는 파괴된 고대도시, 공동묘지로 사용된 네크로폴리스, 중세 기독교 유적으로 이루어져 있다. 그리고 이들 지역에서 출토된 유물을 전시하고 있는 고고학박물관이 있다. 먼저 고대도시를 둘러보기 위해 남문으로 들어간다. 남문은 5세기 초 테오도시우스 2세에 의해 만들어졌다. 이 길을 따라 똑바로 북쪽으로 가면 고대의 온천수 수영장을 지나 아케이드가 있는 거리로 이어진다. 그리고 4세기 말 테오도시우스 1세 때 만들어진 북문에 이르게 된다.이 문을 지나면 1세기 도미티아누스 황제 때 만들어진 원래의 북문이 있다. 세 개의 아치로 이루어진 도미티아누스 개선문으로 84~86년 프론티누스(Julius Frontinus)에 의해 건설되어 프론티누스문이라고도 불린다. 북문을 나가면 죽은 자들의 세계인 네크로폴리스가 시작된다. 이곳에서는 그리스․로마 시대 만들어진 다양한 분묘를 볼 수 있다. 이들 분묘는 죽은 자들이 거주하는 건축 형태로 만들어졌다. 그러므로 기둥과 아치 그리고 지붕이 붕괴된 채로 널려 있다. 분묘의 수가 1200기나 된다고 하니 로마시대 최대의 공동묘지 유적이다.히에라폴리스에 남아 있는 유적 중 원형을 가장 잘 유지하고 있는 것이 로마시대 극장이다. 2세기 초 하드리아누스 황제 때 만들어졌으며, 3세기 초 세베루스(Septimius Severus) 황제 때 정면의 무대가 현재와 같은 모습으로 리모델링되었다. 무대가 있는 반원형 정면 폭(지름)이 91m나 되며, 그 앞으로 경사면을 만들어 객석을 설치했다. 객석은 하층과 상층으로 구분하고 아래쪽과 위쪽에서 수평으로 이동할 수 있도록 폭이 넓은 통로를 만들었다.그리고 객석은 상하로 연결되는 8개의 폭이 좁은 계단을 통해 7개 구역으로 나누어진다. 객석은 하층 24열, 상층 26열 모두 50열로 이루어져 있으며 약 1만5000명 관객을 수용할 수 있었다고 한다. 하층 객석 가운데 3열에서 8열까지는 황제가 앉는 로얄석이 마련되어 있다. 객석과 무대 사이에는 1.83m 높이의 오케스트라석이 있었는데 현재는 반원형 공간으로 남아 있다.무대는 1층의 기단과 공연장 위에 2층의 건물을 올렸다. 그런데 2층 대부분은 훼손되어 기둥 일부만 남아 있다. 이 무대 건물을 코린트 양식의 기둥 14개가 앞에서 받치고 있다. 무대 건물 양쪽으로 출입문이 있고, 건물 내에도 3개의 출입문이 있다. 기둥 사이에는 주피터, 아폴로, 디오니소스, 디아나 4개의 조각상이 있었을 텐데 지금은 가운데 쪽에 머리가 훼손된 두 개 조각상만 남아 있다.기둥 위 박공은 삼각형과 타원형으로 만들어졌고, 그 안에 인물 조각 흔적을 볼 수 있다. 조각된 인물은 무대를 리모델링한 세베루스 황제와 그의 아내 돔나(Julia Domna) 그리고 두 아들 카라칼라와 게타로 알려져 있다. 이들 조각에서 로마시대 전성기의 화려한 예술을 확인할 수 있다.높은 언덕에 있는 로마시대 극장을 보고 아래로 내려가면 아폴로 신전을 만날 수 있다. 아폴로 신전은 후기 헬레니즘 시대(323~30 B.C.) 도리아식으로 지어졌다. 가로 15m 세로 20m 직사형 건물이었을 것으로 추정된다. 그러나 훼손되어 후대 개축하는 과정에서 이오니아식과 코린트식으로 변화되었고, 신전의 크기가 확장되었다. 그러므로 모시는 신도 아르테미스, 포세이돈 등으로 확대되었다.기원후 3세기에 로마시대 건축양식으로 신전이 재건되었고, 아폴로 신전의 석재가 재활용됐다. 그러나 4세기 기독교가 공인되면서 이교도적인 신전은 버려지거나 파괴되었다. 그러므로 현재는 대리석 바닥만 과거의 모습을 간직하고 있다. 아폴로 신전 옆에는 플루토니움으로 이어지는 문이 있었다고 한다. 플로토니움은 지하세계를 지배하는 신 플루토(일명 하데스)를 모신 신전이다.플루토니움은 아래에 지하 동굴이 있어 유독한 이산화탄소 가스가 뿜어져 나왔다고 한다. 그 위에 극장의 객석처럼 계단을 만들고, 그 위에 이오니아식 기둥을 세워 주랑을 만들었다. 신전의 가운데 높이 3.5m의 플루토 신상을 모셨고, 신상 오른쪽에 머리가 셋 달린 개 체르베루스(Cerberus)가 지키고 있다. 이들 앞에는 두 마리 뱀이 양옆에서 입구를 지키고 있다. 이들은 3D 프린트로 복제된 대리석 조각품이다.플루토니움은 기원전 2세기 처음 지어졌고, 현재 남아 있는 것은 기원후 2세기 전후 건축으로 알려져 있다. 그리고 이 동굴은 파묵칼레 온천수의 수원으로 여겨진다. 그리고 5세기 초 동굴을 보호하는 아치형 벽이 만들어졌고, 지금도 온천수가 흘러나오고 있다. 그러나 그곳까지 내려가는 것은 허용되지 않고 있다. 그냥 멀리서 아치형 벽으로 만들어진 동굴 입구를 확인할 수 있다. 플루토니움의 지하로 통과하는 온천수가 흘러가는 곳이 바로 님페움이다.물의 요정을 위한 신전이라는 뜻을 가진 님페움은 분수와 나무 등이 갖춰진 고대 건축물로, 내외부에 휴식을 위한 공간이 마련되어 있었다. 그러므로 황제와 귀족이 아래 온천 수영장에서 목욕을 한 후 이곳으로 올라와 쉬었을 것이다. 2층으로 이루어져 있으며, 2층은 상당 부분 훼손되었다. 1층 벽에는 벽감이 있어, 그곳에 주피터, 주노, 아르테미스와 같은 신의 흉상이 놓여있었을 것으로 추정된다. 그러나 현재 조각과 지붕은 모두 떨어져 나가고 벽돌로 이루어진 벽만 남아 있다.