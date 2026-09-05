이 학교 교장 선생님은 5학년입니다

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해 온 새로운 시민들.



희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

"이분은 어디 가셨어요?"

"요양원 갔잖아."

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"저는 주민들이 이미 살아온 삶을 연결해 사업으로 만든 거지, 사업을 위해 주민들의 삶을 바꾼 게 아니거든요. 현장에서 생각하고 관찰하고 연결만 한 거죠."

큰사진보기 ▲내동천마을 마을회관 2층에 조성된 바람개비학교에서 만난 전경선 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 경남 남해군 삼동면 내동천마을에 살았지만, 처음부터 마을 활동에 참여하신 건 아니라고요. 주민들과 함께 마을을 바꾸는 일을 시작하게 된 계기가 궁금합니다.

- 마을에서 돌봄 문제를 처음 실감하신 계기가 있나요? 개인의 고령화 문제라 생각할 수도 있는데, '마을이 풀어야 할 문제'라고 생각하게 된 배경은요?

큰사진보기 ▲2024년 ‘찾아가는 마을학교’ 사업의 일환으로 진행된 주민워크숍 ⓒ 바람개비마을사회적협동조합 관련사진보기

- 마을 어르신들과 함께한 '주민워크숍' 이야기가 인상적이었어요. 마을이 잘 살기 위한 방법으로 꽃밭과 바람개비가 나왔다고요.

- 꽃밭과 바람개비를 만드는 활동이 어떻게 학교가 된 건가요? 바람개비학교의 운영 방식도 궁금해요.

큰사진보기 ▲마을 주민과 아이들이 이효종 신부에게 폐페트병을 바람개비로 만드는 방법을 배운 후, 직접 1200여 개의 바람개비를 만들어 마을 곳곳에 세웠다. ⓒ 바람개비마을사회적협동조합 관련사진보기

- 홀로 사는 주민의 안부를 편지로 확인하는 '삼삼오오 안심편지'도 운영하신다고요.

- 편지로 안부를 묻는 데서 나아가 돌봄이 필요한 주민이 마을 안에 머물 공간도 만드셨어요. 요양시설을 새로 짓는 대신 '인생 하숙집'이라는 방식을 택한 이유가 있나요?

- 누가 '만들어 준' 시설이 아니라, 주민과 행정, 지역 안팎의 사람들이 돈과 물건, 기술을 나눠 '함께 만든' 공간이라 더 의미가 있네요. 실제로 운영해 보니 어땠나요? 처음 생각과 다른 점도 있었나요?

큰사진보기 ▲새로운 마을회관이 들어서며 22년 간 방치됐던 옛 마을회관(왼쪽)을 고쳐, 일시적으로 돌봄이 필요한 주민이 머무는 인생하숙집(오른쪽)을 만들었다. ⓒ 바람개비마을사회적협동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 각지의 개인과 단체가 교육과 후원, 자문 등으로 바람개비학교와 인생하숙집 운영에 힘을 보태고 있다. ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 인생 하숙집을 운영하시면서 행정 지원이나 비용 구조에 대해서는 어떤 고민을 하고 계신가요?

- 바람개비학교부터 인생 하숙집, 안심 편지 등 마을에서 정말 많은 활동이 이어지고 있네요. 마을 일들을 주민들과 어떻게 의논하고 결정하시나요?

큰사진보기 ▲이장님의 제안으로 시작된 수요밥상. 주민들은 매주 수요일 함께 밥을 먹으며 안부를 묻고 마을 일을 의논한다. ⓒ 바람개비마을사회적협동조합 관련사진보기

- 행정과 여러 사업을 함께하고 계시잖아요. 그러면서 "행정의 속도에 끌려가면 안 된다"고도 하셨어요. 그런 문제의식을 갖게 된 계기가 있었나요?

큰사진보기 ▲주민들의 일상과 관계를 바탕으로 ‘자립형 농촌 돌봄 마을’을 만들어가고 있는 내동천마을 ⓒ 바람개비마을사회적협동조합 관련사진보기

- 외지인으로 마을 일을 시작하면서 주민들의 신뢰와 참여를 얻기가 쉽지만은 않았을 것 같아요. 어려움은 없으셨나요?

- 미래에 어떤 모습이 그려지면 내동천마을의 실험이 성공했다고 말할 수 있을까요? 다른 농촌 마을이 바람개비협동조합을 참고하려면 어떤 고민이 필요할지도 궁금합니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다. 글쓴이는 사회혁신팀 팀장입니다.