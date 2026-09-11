인공와우 수술, 그게 전부였다면 쓰지 않았을 이야기

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큰사진보기 ▲동생이 매일 착용하는 인공와우 외부어음처리기. 주변의 소리를 수집해 디지털 신호로 변환한 뒤 두피 안쪽의 내부 수신기로 전달하는 핵심 장치. ⓒ 이주혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고가의 정밀 기기인 인공와우는 땀과 습기에 취약해 올여름처럼 덥고 비가 잦은 날씨에는 꼼꼼한 제습과 관리가 필수적이다. 장치를 빼는 순간, 다시 적막의 세계로 돌아가야 한다 ⓒ 이주혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 동생이 겪고 있는 사회와 환경에 대한 어려움을 생각하며 글을 한번 써보았습니다. 이를 통해 동생 뿐 아니라 청각장애인들의 심정에 대해 한번 더 생각해보는 시간이었습니다. 여러분들도 기사를 읽으며 한번 생각해주셨으면 합니다. 기사 읽어주셔서 감사합니다.

어린 시절 내 동생은 언제나 귀 뒤에 조그마한 기계를 걸고 있었다. 올해 19살이 된 동생은 3살 때 청각장애 진단을 받고 인공와우 수술을 했다. 자고 있을 때를 제외하고 항상 신체의 일부처럼 함께해 온 인공와우는, 소리를 전혀 듣지 못하는 동생이 세상의 소리를 만날 수 있는 유일한 통로다.이런 장치를 하고도 어려움이 없진 않다. 초등학교 쉬는 시간, 다른 아이들이 가벼운 발걸음으로 운동장을 뛰어놀 때 동생은 기계가 떨어지지 않게 조심하고, 땀이 많이 나면 기계에 습기가 찰까 봐 연신 손수건으로 땀을 닦아내야 했다. 또 비가 조금이라도 오면 손으로 귀를 다급하게 막으며 비가 오지 않는 곳으로 뛰어 들어가야 했다. 주변 친구들은 동생이 왜 그러는지 잘 모르는 경우도 많았다.나 역시 어릴 때는 인공와우가 어떤 방식으로 소리를 들려주는지 막연히 궁금했는데, 대학에 진학해 과학 기술을 배우면서 그 기계가 현대 공학과 의학이 만들어낸 기술임을 깨닫게 되었다. 인공와우는 손상된 달팽이관 유모세포의 역할을 대신해 외부어음처리기에서 들어온 소리를 디지털 신호로 바꾼 뒤, 청신경을 직접 전기적으로 자극해 뇌로 전달하는 장치다. 소리의 존재도 모르던 사람에게 세상의 음파를 전기 신호로 바꾸어 뇌로 전달해 주는 것은 과학이 선사한 기적이다.하지만 19년 동안 동생의 성장을 가장 가까이서 지켜본 형으로서 인공와우는 단지 성공적인 과학기술로만 단정할 수 없다. 3살 때 인공와우 수술을 받은 동생이 기계가 보내주는 생소한 전기 신호를 '의미 있는 언어'로 인식하기까지는 혹독한 재활이 필요했기 때문이다.동생은 3살 때부터 초등학교 6학년 때까지 약 10년 동안 매주 병원과 언어치료실을 오가며 재활 치료를 받았다. 기계의 전기 자극 범위를 맞추는 '맵핑'을 할 때면, 언어 표현이 부족했던 어린 동생은 울고 찡그리는 표정으로 최적의 맵을 찾아갔다.언어 재활 치료를 할 때는 선생님의 입모양을 보고 그 단어 소리를 반복하며 연습했고, 집에 돌아와서도 가족들과 대화하며 생활음과 함께 적응하면서 세상의 언어를 뇌에 새겨 넣었다. 실질적인 언어 치료는 초등학교 졸업 즈음 끝났지만, 기계 소리에 적응하는 재활은 사실상 평생 이어지는 과정이다.유난히 비가 거세게 내리고 숨이 막힐 듯이 습도가 높았던 이번 여름은 인공와우를 착용하는 19살 동생에게 더욱 가혹한 환경이었다. 어릴 때와 달라진 건 거의 없다. 푹 찌는 듯한 폭염 속에서 조금만 걸어도 땀이 비오듯 쏟아지면, 동생은 기계 속으로 땀이 들어가지 않게 손수건으로 닦아야 했다. 또 갑작스러운 소나기로 우산을 챙기지 못했을 때는 손으로 인공와우를 가리거나 장치를 떼어 가방에 넣어야 했다.장치를 귀 뒤에서 떼어내면 동생은 완벽한 적막 속에 갇히게 된다. 빗소리, 자동차 소리, 사람들 소리가 사라진 세상에서는 모든 것을 눈과 대략의 느낌으로 인식한다. 방수 커버나 아쿠아 액세서리가 있지만 습기를 막기엔 한계가 있다.고장이 나서 수리를 맡기게 되면 수백 만 원에 달하는 수리비와 교체 비용도 큰 부담이지만, 수리가 끝날 때까지 한쪽으로만 듣거나 적막 속에서 견뎌야 하는 불편함이 더 크다. 동생이 집에 돌아와 인공와우를 전용 제습통에 넣고 안도하는 모습을 보면, 과학이 만든 최첨단의 기술도 아직은 현실의 벽 앞에 제약이 많다고 느낀다.더욱 마음이 쓰이는 것은 기술적 한계보다 사람들의 시선이다. 지금은 많이 무뎌졌지만 어릴적 동생 귀에 붙어 있는 장치를 보며 지나가는 사람들이 힐끗거리거나 "귀에 걸고 있는 게 뭐냐, 아픈 거야?"며 묻던 말들, 중학교 때는 시험 중간에 선생님이 이어폰인 줄 알고 부정행위로 오해할 때도 있었다. 또 신기하다고 무작정 만지고 떼보려던 행동은 동생에게 크고 작은 상처였다.소리가 섞여 있는 시끄러운 공간에서 상대방의 말을 한번에 알아듣지 못해 다시 물어볼 때 스쳐가는 귀찮은 표정 역시 마찬가지다. 기술은 동생과 청력을 이어주었지만 청각장애를 바라보는 사회의 낯선 시선이나 편견까지 바꿔주지는 못했다.최근에는 AI 기반 딥러닝 기술로 소음을 줄여주는 스캔 기능이 적용되고, 완전 이식형 인공와우 연구도 진행된다고 하여 기대를 갖게 된다. 하지만 아무리 공학적 기술이 발전해 인간 감각의 100%를 가져온다 해도 그것만으로 장애인이 살아가는 세상을 완벽히 구원할 수는 없다. 잠자리에 들기 위해 기계를 빼는 순간 동생은 다시 적막으로 들어가며, 전원을 끄는 순간 장애를 고스란히 마주하게 된다.결국 이 첨단 기술을 완성하는 것은 기술을 이용하는 사람을 대하는 우리 사회의 태도와 온도다. 인공와우를 착용한 동생이 소음을 잘 알아듣지 못해 머뭇거릴 때 한 번 더 말해주는 여유, 입 모양을 볼 수 있게 눈을 맞춰주며 또박또박 대화해 주는 배려, 누군가의 인공와우를 이상한 눈으로 쳐다보지 않는 사회적 인식이 필요하다.오늘도 내 동생은 인공와우를 통해 세상을 마주한다. 이 작은 기계가 동생에게 전해주는 소리가 차가운 전기 신호가 아니라 우리 사회가 건네는 따뜻한 소통과 이해의 온기로 가득 채워지기를 바란다.