집안일하다 책상 앞에 다시 앉은 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲마일스 프랭클린의 소설 『나의 빛나는 삶』(My Brilliant Career) 표지 ⓒ 북레시피 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <나의 빛나는 삶> 스틸컷 ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

AD

"내 안 깊은 곳의 무언가가 난 그 누구의 아내로도 살 수 없다고 말하고 있어. 난 작가가 되고 싶어. 그러려면 내 존재의 모든 것을 바쳐야 해."

집안일을 하거나 운동을 할 때 오디오북을 자주 듣는다. 최근 선택한 책은 호주 작가 마일스 프랭클린의 소설 <나의 빛나는 삶>이다."왜 나는 못생긴 데다 성미는 고약하고... 세상 어디에도 나의 자리는 없는 듯했다"라는 뒤표지 글부터 결의에 차 있었다. 기승전결 없이 삶을 기록한다는 도발적인 선언에 이끌렸다. 오디오북 표지에서 넷플릭스 로고를 발견했다. 6부작 드라마 시리즈로 제작되어 있었다. 손주들을 유치원에 등원시킨 후 이틀 동안 드라마(2026)를 보고, 집안일을 할 때는 오디오북을 들었다. 눈과 귀가 주인공 시빌라 멜빈의 인생으로 가득 찼다.소설은 19세기 말 호주 시골을 배경으로 한다. 가난한 농가에서 자란 시빌라는 주변으로부터 결혼을 강요받는다. 당대 여성이 가난에서 벗어나는 유일한 방법은 조건 좋은 남자를 만나 정착하는 것뿐이었다.책을 읽고 영상을 볼수록 세계 문학 속 인물들이 겹쳤다. 단추를 풀어 헤친 채 바람을 쐬고 싶다던 시빌라의 선머슴 같은 모습은 루이자 메이 올컷의 <작은 아씨들>에 나오는 조 마치와 닮았다. 조 마치가 청혼을 거절하고 작가로서의 삶을 선택했듯, 시빌라 역시 해럴드의 청혼을 거부한다. 결혼이 창작 욕구와 자아실현의 자유를 제한한다고 믿었기 때문이다.가난과 관습에 굴하지 않고 자기 삶의 주체로 서고자 했던 태도는 샬럿 브론티의 <제인 에어>를, 부유한 남성과 로맨스를 펼치는 초반 구도는 제인 오스틴의 <오만과 편견>을 떠올리게 한다. 그러나 이 소설은 결혼을 통해 안정적인 결말에 도달하는 공식을 비튼다. 제인 에어가 인간으로서의 존엄을, 조 마치가 창작자로서의 소신을 지키려 했다면, 시빌라는 관습적인 결혼 시장 자체를 탈출해 글쓰기로 자기 삶을 스스로 개척해 나간 인물이었다."내가 창작하고픈 건 아기가 아니야"라며 결혼 시장을 탈출해 글쓰기를 선택한 시빌라의 행보는 1901년 출간 당시로서는 급진적이었다.시빌라의 외침을 들으며 이십 대와 삼십 대 시절이 떠올랐다. 그 시절 나는 깨어 있는 사람이 되어야 한다는 생각으로 페미니즘 책들을 탐독했다. 하지만 내가 자란 환경은 보수적이었다. 그 환경은 내 무의식을 지배했다. 내면을 들여다보았을 때 나 역시 보수적인 사람임을 깨달았다. 여자가 집안일을 잘하는 것, 교양을 갖추고 아이들을 키워내는 현모양처의 삶을 동경하고 있었다.반면 내 안에는 틀을 깨는 일탈을 감행하던 청춘의 기억도 있었다. 지금의 남편을 만나기 전까지 나는 독신주의를 고집하며 독립적인 삶을 끊임없이 갈망했다. 누군가의 아내나 여자라는 틀에 구속되는 삶을 거부하고, 경제적으로 완전히 자립하며 주체적인 '신여성'으로 살아가고 싶었다. 밤 기차를 타고 홀로 밤바다를 보러 떠나며 남들이 정해놓은 궤도를 벗어나려 했던 나 역시 영락없는 시빌라였다. 그 불꽃은 나이가 든 지금도 완전히 꺼지지 않았다.이러한 이율배반적인 모습은 아이들을 키울 때 고스란히 드러났다. 아이들이 좁은 세상에 갇히지 않기를 바랐다. <마당을 나온 암탉>과 <바람의 딸 걸어서 지구 세 바퀴 반>을 읽히며 글로벌 인재가 되어 넓은 세상으로 나아가라고 가르쳤다. 그러면서도 아이들이 현실에 굳건히 발을 딛고 딸은 현모양처, 아들은 씩씩한 사람이 되길 바랐다.날개를 달아줄 때는 언제고 멀리 날아갈까 봐 전전긍긍하는 모습이 모순적이었다. 열린 마인드로 소통하려 노력하지만 나도 모르게 고정관념이 섞인 말들을 내뱉고, 스스로 놀라곤 한다. 어릴 때 자란 환경의 지배력은 오래 지속되었다. 시빌라의 고뇌가 이해되면서도 그녀를 주저앉히려는 주변 어른들의 마음이 내 안에서 고개를 드는 복잡한 심경이었다.드라마 속 대사들은 가슴을 찔렀다. "여자들도 자기 운명을 직접 결정할 권리가 있다"고 외치는 시빌라에게 이모는 가족을 구해야 한다며 선택권이 없다고 말한다. "예쁜 드레스와 매력적인 웃음으로 호감을 사면 안 되니"라는 할머니의 잔소리는 당대 여성들의 현실이었다. 그런 현실 속에서 시빌라를 깨운 것은 글쓰기였다. 목걸이를 팔아 잉크와 종이를 사다 주며 "네가 아는 걸 써"라고 말해준 엄마의 지지, 밤새워 글을 쓰는 딸을 보고 식탁 행주를 건네받으며 계속 글을 쓰라고 격려해 준 아버지의 모습은 감동을 주었다.시빌라는 자신만의 열정을 펜 끝에서 발견했다. 훗날 해리가 찾아와 청혼했을 때 시빌라가 던진 이별의 말은 깊은 울림을 준다.시빌라는 안락함을 거부하고 자기만의 지도를 그리며 홀로 걸어 나갔다. 소설을 쓴 작가 마일스 프랭클린은 호주 시골 농장에서 자란 19세 소녀였다. 고된 노동 속에서도 글쓰기를 멈추지 않았던 삶이 곧 시빌라의 삶이었다. 그녀가 사후에 남긴 재산으로 제정된 '마일스 프랭클린 상'은 오늘날 호주 최고 권위의 문학상이 되었다.극 중 넬의 엄마가 딸에게 건넸던 "쟤 인생은 쟤 거, 네 인생은 네 거야"라는 한마디는, 나의 이름보다 누군가의 아내이자 어머니, 할머니로 살아가는 시간이 많아진 나에게 깊이 와닿았다. 보수성과 고정관념이 나를 지배하려 할지라도, 내 영혼은 20대 시절 혼자 밤 기차를 타던 그때처럼 자유롭기를 갈망한다는 것을 깨달았다. 120여 년 전 호주 소녀가 밤을 새우며 써 내려간 독립 선언서가 오디오북과 넷플릭스를 통해 내게로 왔다."당신의 삶은 온전히 당신의 것인가"라고 묻는 시빌라의 눈빛은 이정표가 되어주었다. 오늘 밤에는 집안일을 내려놓고, 내 이야기를 써 내려갈 컴퓨터 화면을 켜고 책상 앞에 앉아본다.