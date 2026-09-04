국경을 넘은 연기, 멈춰 선 교실

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큰사진보기 ▲공기질 악화로 뿌옇게 흐려진 세부의 하늘9월 3일 공기질이 악화된 날, 집에서 바라본 세부의 모습. 평소 선명하게 보이던 건물과 산의 윤곽이 연무에 가려 흐릿하게 보인다. ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲공기질 악화로 온라인수업 전환을 알린 학교 공지세부시의 공기질 악화 관련 조치에 따라 학교가 9월 3일과 4일 이틀간 대면수업을 중단하고 온라인수업으로 전환한다고 안내한 공지 ⓒ Cebu International School 관련사진보기

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큰사진보기 ▲순환정전 중인 세부의 한 빌리지공기질 악화가 이어지던 날, 순환정전까지 겹친 세부의 한 빌리지 모습 ⓒ 임선임 관련사진보기

9월 2일 오후, 아이들 학교에서 메시지가 왔다. 다음 날인 목요일과 금요일, 이틀 동안 대면수업을 중단하고 온라인 수업으로 전환한다는 내용이었다. 내가 사는 필리핀 세부 시장실에서 발표한 조치에 따른 결정이었다. 작년에 겪었던 태풍 때문도, 지진 때문도 아니었다. '공기' 때문이었다. 그날 창밖의 세부는 온통 뿌옇게 흐려져 있었다. 평소라면 멀리까지 선명하게 보이던 건물과 산의 윤곽이 희미했다. 처음에는 그저 흐린 날인가 싶었다. 하지만 밖에 나갔다 들어오면 매캐한 느낌이 들었고, 시간이 갈수록 집 안 공기마저 평소와 다르게 느껴졌다.실제로 상황은 눈으로 느낀 것보다 심각했다. 필리핀 환경천연자원부 산하 환경관리국(DENR-EMB 7)에 따르면 9월 2일 오전 11시 메트로 세부의 대기질지수(AQI)는 208을 기록했고, 오후에는 215까지 올랐다. 현지 기준으로 'Acutely Unhealthy', 건강에 매우 해로운 수준이었다.원인으로는 인도네시아 칼리만탄과 수마트라 지역의 산불에서 발생한 연무가 바람을 타고 필리핀 중부까지 이동한 '초국경 연무(transboundary haze)'가 지목됐다. 세부시는 공립과 사립학교의 대면 수업을 중단하고 원격수업 등 유연한 방식으로 수업을 이어가도록 했다. 우리 아이들이 다니는 학교 역시 목요일과 금요일 수업을 모두 온라인으로 전환했다.처음에는 '집에 있으면 괜찮아지겠지' 생각했다. 그런데 곧 아주 단순한 문제가 생겼다. '창문을 열어야 할까, 닫아야 할까.' 밖의 공기가 나쁘니 당연히 닫는 것이 맞는 것 같았다. 그런데 집 안에서도 답답하고 매캐한 느낌이 들었다. 환기를 하고 싶어도 바깥 공기를 들이는 것이 맞는지 판단하기 어려웠다. 평생 수도 없이 열고 닫았을 창문 하나를 앞에 두고 이렇게 오래 고민해본 적이 있었던가 싶었다.설상가상으로 순환정전까지 겹쳤다. 최근 필리핀 세부 비사야 지역의 전력 공급 부족으로 전력 수요가 높은 시간대에 지역별로 한두 시간씩 전기가 끊기는 일이 반복되고 있다. 정전은 이곳에서 아주 낯선 일은 아니다. 발전기가 있는 콘도나 건물에서는 곧 비상전력이 돌아가고, 경제적인 여유가 있다면 개인 발전기나 보조 전원을 마련할 수도 있다. 물론 그런 선택지 역시 누구에게나 주어지는 것은 아니다. 같은 정전도 누구에게는 잠시 불편한 한 시간이지만, 누군가에게는 그냥 견뎌야 하는 한 시간이 된다.그런데 이번에는 조금 다르다. 전기는 발전기로 어느 정도 대신할 수 있다. 그렇다면 공기는 무엇으로 대신할 수 있을까? 돈이 있다면 밀폐가 잘되는 집에 살거나, 공기청정기와 좋은 필터를 사용하는 등 위험을 피할 수 있는 선택지는 분명 늘어난다. 하지만 아무리 돈이 많아도 내가 사는 도시의 공기 자체를 개인이 바꿀 수는 없다. 그 사실이 이상하리만치 막막하게 다가왔다.지난해 이곳 세부에서 태풍도 겪었고, 지진도 겪었고, 큰 비와 홍수도 보았다. 태풍이 오면 문을 닫고 집 안에 머물렀다. 지진이 나면 건물 밖 안전한 곳으로 대피했다. 물이 차오르면 높은 곳을 찾아야 했다. 무섭기는 해도 할 수 있는 일이 있었다. 적어도 '어디로 피해야 하는가'에 대한 답은 어느 정도 존재했다. 그런데 숨 쉬는 공기마저 안전하지 않을 때는 어디로 피해야 할까?밖으로 나가면 그 공기를 마셔야 하고, 집 안에 있어도 완전히 차단할 수 없다. 문을 닫으면 답답하고, 열면 오염된 공기가 들어온다. 이런 상황에서 전기까지 끊기면 냉방이나 공기정화 장치에 의존하는 데에도 한계가 생긴다. 태풍 때 안전했던 집 안이, 이번에는 완전한 피난처가 아니었다. 이번 세부의 연무를 단순히 '기후변화 때문에 일어난 일'이라고 말하는 것은 정확하지 않을 것이다. 직접적인 원인은 인도네시아에서 발생한 산불의 연기가 바람을 타고 이동한 것으로 당국은 파악하고 있다. 그런데 오히려 그 사실이 더 놀라웠다.불은 다른 나라에서 났다. 바다 건너 멀리 떨어진 곳에서 시작된 일이었다. 수천 킬로미터 떨어진 인도네시아의 산불 연무가 바다를 건너 세부에 닿아, 아이들의 교실을 멈춰 세웠다. 돌이켜보면 그간 나는 다른 나라에서 일어난 재난을 어쩌면 조금은 시혜의 시선으로 바라봤는 지도 모르겠다. 뉴스를 보며 안타까워하고, 도움이 필요하다고 생각했지만 마음 한편에는 늘 '그곳에서 일어난 일'로 바라봤는지도 모른다. 나는 재난을 걱정하는 사람이었지, 그 재난과 연결되어 있는 사람이라고 생각해 본 적은 없었다.그런데 이번에는 달랐다. 다른 나라에서 시작된 불의 연기가 바다를 건너 내가 사는 도시의 하늘을 덮었고, 아이들의 등교를 멈췄다. 문을 닫아도 피할 수 없었던 것은 연기만이 아니었다. '남의 나라에서 일어난 일'과 '나의 일' 사이에 그어놓았던 선은 생각보다 쉽게 사라졌다. 학교도, 창문을 여는 일도, 전기를 사용하는 일도 평소 같지 않았다. 평소에는 의식조차 하지 않았던 '숨 쉬는 일'을 새삼 생각하게 됐다.생각해보면 우리는 이미 오래전부터 공기질을 확인하고 창문을 여는 시대를 살고 있다. 한국에서도 미세먼지가 심한 날이면 창문을 닫고, 아이들의 야외활동을 줄이고, 외출 전 공기질 수치를 확인하는 일이 낯설지 않다. 그런데 어제와 오늘 세부에서 겪은 일은, 익숙하다고 생각했던 그 현실을 낯설게 만들었다. 우리는 지도 위에 국경선을 긋고, 그 안에서 각자의 문제를 해결하며 살아간다. 하지만 연기는 그 선 앞에서 멈추지 않았다. 어쩌면 나 역시 다른 나라에서 일어난 재난과 내 삶 사이에 보이지 않는 선을 긋고 있었는지도 모른다. 숨 쉬는 공기에는 국경도, 대피소도 없었다.