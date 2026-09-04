글쓰기를 다시 시작하는 이유

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큰사진보기 ▲다시 쓰는 삶으로 이끄는 자기만의 방 ⓒ AI 이미지 관련사진보기

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읽고 쓰는 인간으로 자부하며 살았는데 정신을 차리고 보니 쓰는 일에 소홀해졌다. 10여 년 전 읽기와 쓰기를 같은 시기에 시작했고, 쓰는 일의 매력에 빠져 한동안 열심을 다했다. 쓰는 일에 소원해진 이유는 무엇일까?먼저 생활 패턴의 변화가 있었다. 내게 쓰는 일은 일기처럼 내밀한 자기 고백으로 혼자 침잠할 수 있는 고요한 시간이 필요하다. 다년간 새벽기상을 이어오던 나는 가족들이 모두 잠든 새벽시간에 일기를 쓰고 독서를 했다. 지금 돌이켜 보면 그때의 나는 꽤나 긍정적이고 건강했다.어느 순간 새벽에 일어나기가 힘들어졌는데 그것은 가족 구성원의 생활 패턴이 내게 영향을 끼쳤다고도 할 수 있다. 새벽기상은 필연적으로 이른 잠으로 이어지는데 학원에서 늦게 돌아오는 아이를 두고 오후 11시 전후로 잠자리에 들어 새벽기상을 이어가는 게 힘들었다.게다가 건강상의 이유로 카페인을 끊었는데 그 이후 초저녁 무렵의 졸음을 참기가 무척 어려웠다. 토막잠을 잔 날은 자정을 넘어서까지 잠을 이루지 못했고 새벽기상도, 새벽 글쓰기도 점차 흔들렸다.또한 내 감정에 오롯이 집중하고 그것을 처리하고자 애쓰는 일이 왠지 사치처럼 느껴졌다. 웬만한 일들은 그저 가슴에 묻고 참고 넘겼다. 큰 분노가 일은 날에는 펜을 들었지만 그날그날의 소소한 일들은 점차 기록하지 않게 되었다.대신 아이들에 관련된 것이나 당면한 문제를 처리하며 하루를 넘기곤 했다. 그렇게 감정의 찌꺼기가 마음속에 들어차고 있었던 것 같다. 해소되지 않은 감정은 쌓이고 쌓여 나 자신을 좀먹었고 나는 가족들에게 의도하지 않은 분풀이를 하는 불행한 인간이 되어 있었다. 자신을 혐오하는 한 인간이 거기 있었다.또 흔히 말하는 자기만의 방이 없었던 것 같다. 내 책상은 침실에 가림막 커튼으로 칸을 지른 반쪽자리 자기만의 방이었다. 아이들 각자에게 방을 내어주니 서재로 사용할 수 있는 여분의 방이 없었다. 허술하게 나뉜 방에 놓인 책상은 뒤가 개방되어 있었는데, 그곳에서는 내 속내를 털어놓고 싶은 마음이 생기지 않았다. 그렇게 쓰는 일을 미루고 미루다 결국에는 사소한 일로 분노를 터트리는 남들이 보기에 이상한 인간이 되어 있었다.삐걱거리는 관계에 슬퍼하며 자신을 자책했고, 널 뛰는 마음에 하루에도 몇 번씩 기분이 오락가락했다. 시간과 날짜 관념이 사라지고 닥친 일만 처리하는 성마른 인간이 덩그러니 있었다. 너무 슬펐다. 학원에서 아이마저 잘못하고 있다는 이야기를 전해 들으면 울고 싶은데 뺨을 맞은 사람처럼 다 내팽개치고 앉아서 엉엉 울고 싶었다."사람들은 그 어떤 엄혹한 환경에서도, 그 어떤 끔찍한 상황에서도, 그 어떤 절망의 순간에서도 글을 씁니다. 그것은 왜일까요? 글쓰기야말로 인간에게 남겨진 가장 마지막 자유, 최후의 권능이기 때문입니다.(다다다, 복복서가)"라는 김영하 작가의 말을 되뇌며 글쓰기에 골몰했던 때로 돌아가고 싶었다.다시 쓰고 싶었다. 글쓰기가 날 어디로 이끌지는 모르겠다. '뭐가 되지 않더라도 내 마음은 안정을 찾고 한결 정돈 되겠지. 예전의 그 작지만 소중한 해방감은 맛보겠지.' 그런 마음으로 펜을 들었다. 쓰기는 언제나 나를 위무하고 나를 좀 더 괜찮은 인간으로 만들어 주었다. 나를 구원하는 글쓰기를 다시 시작하는 이유다.