양대노총 위원장 만난 이 대통령 "온전한 사회적 대화로 해법 찾자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회에 참석해 김동명 한국노총 위원장(왼쪽), 양경수 민주노총 위원장과 기념촬영을 하며 손을 잡고 있다. 2025.9.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 3일 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 청와대로 초청해 메가프로젝트 등 최근 노동 현안과 사회적 대화 추진에 관해 의견을 나눴다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이를 전했다. 호남 반도체 클러스터를 비롯한 3대 메가프로젝트와 관련된 가칭 메가특구특별법의 '주52시간 특례' 조항 등이 노동 현안 쟁점으로 부각된 가운데 노동계의 의견을 청취하기 위한 자리로 풀이된다.강 대변인에 따르면, 이 대통령은 양대 노총 위원장에게 메가프로젝트의 국가적 중요성과 프로젝트의 성공적 추진이 미래세대와 국가경쟁력 강화를 위해 필수적인 사항임을 강조했다.양대 노총 위원장은 이에 프로젝트의 성공적 추진을 위해 노동계와의 긴밀한 소통과 적극적 참여가 필요하다고 제안했다. 또 이를 위해 현재 논의 중인 메가특구법의 노동 관련 쟁점은 노사가 참여하는 사회적 대화를 통해 해소할 필요가 있다고 전했다.이 대통령과 양대 노총 위원장은 이 자리에서 지난 1년 간 국회 정년연장특별위원회에서 논의됐던 정년연장 관련 법안에 대한 의견도 교환했다. 이와 관련 강 대변인은 "(이 대통령과 양대 노총 위원장은) 정년연장에 관한 법안은 다양한 이해관계를 반영하는 국회 내 숙의를 통해 연내에는 결과도출이 필요하다는 것에 동의했다"고 전했다.이 대통령은 자리를 마치면서 양대 노총이 모두 참여하는 온전한 사회적 대화도 요청한 것으로 알려졌다.강 대변인은 "이 대통령은 민주노총에서 사회적 대화 복귀 논의가 시작됐음을 환영하고 노동의 AI전환, K-자형 양극화 해소 등 노사정이 함께 풀어야 할 국가적 과제가 산적한 만큼 양대 노총이 모두 참여하는 온전한 사회적 대화를 통해 해법을 찾아주기를 요청했다"고 밝혔다.