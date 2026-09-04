충남도의회 "지방의회법 제정해야"… 독립성 강화만큼 책임성 확보도 과제

큰사진보기 ▲충남도의회는 이지윤 의원(아산5·더불어민주당)이 대표발의한 ‘지방의회법 조속 제정 촉구 건의안’을 채택했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도의회가 지방의회의 조직과 예산 운영에 관한 독립성을 보장하는 '지방의회법'을 조속히 제정하라고 국회와 정부에 촉구했다. 지방자치단체장을 실질적으로 견제하려면 의회가 집행기관에 종속된 구조에서 벗어나야 한다는 취지다. 다만 권한 확대와 함께 의회의 투명성과 윤리적 책임을 강화할 장치도 구체적으로 마련해야 한다는 과제가 남는다.충남도의회는 3일 열린 제371회 임시회 제3차 본회의에서 이지윤 의원(아산5·더불어민주당)이 대표발의한 '지방의회법 조속 제정 촉구 건의안'을 채택했다. 건의안에는 이 의원을 비롯해 도의원 20명이 발의자로 참여했다.도의회는 지방의회가 주민 대표기관이자 자치입법기관으로서 집행기관을 제대로 견제하고 지역에 필요한 정책을 발굴하려면 독립된 법적·제도적 기반이 필요하다고 밝혔다.지방의회는 1991년 부활한 뒤 조례 제·개정과 예산안 심의·의결, 행정사무감사와 조사 등을 맡아왔다. 2021년 전면 개정된 지방자치법이 2022년 시행되면서 의회 사무직원에 대한 인사권이 지방자치단체장에서 지방의회 의장에게 넘어갔고 정책지원 전문인력 제도도 도입됐다.그러나 의회 사무기구의 조직과 정원, 예산편성 권한은 여전히 집행기관의 영향을 받는다. 사무직원 인사권만 분리됐을 뿐, 필요한 조직과 인력을 의회가 독자적으로 설계하기 어려워 '반쪽짜리 독립'에 머물렀다는 것이 지방의회 측의 주장이다.도의회는 건의안에서 지역별 의정 수요에 맞게 조직을 구성하고 전문인력을 배치할 수 있도록 자치조직권을 보장해야 한다고 요구했다. 입법과 정책·예산 분석을 담당할 전문적인 지원체계를 확충하고, 의회가 집행기관으로부터 독립적으로 예산을 편성할 수 있도록 제도화해야 한다는 내용도 담았다.인사청문과 행정사무감사 등 견제·감시 기능을 강화하고, 주민의 요구를 자치정책으로 연결할 수 있도록 자치입법 역량을 높여야 한다는 주장도 내놨다.이지윤 의원은 "사무직원 인사권이 독립됐더라도 필요한 조직을 스스로 설계하고 적정한 전문인력을 배치할 수 없다면 온전한 독립이라고 보기 어렵다"며 "의회 운영에 필요한 예산마저 집행기관의 영향을 받는 구조에서는 지방의회와 지방자치단체장 사이의 실질적인 견제와 균형을 확립하기 어렵다"고 말했다.그는 "인구와 산업, 기후, 복지 등 지역 현안이 복잡해지는 만큼 지방의회도 단순한 안건 심의를 넘어 지역의 미래를 설계하는 정책의회로 발전해야 한다"며 "지방의회법 제정은 지방의원에게 특권을 주자는 것이 아니라 주민의 권익과 지방자치의 민주성·책임성을 높이자는 것"이라고 했다.다만 자치조직권과 예산편성권 확대가 의회 내부의 자리 늘리기나 방만한 예산 운영으로 이어지지 않도록 견제 장치를 함께 설계해야 한다. 의정활동과 예산 사용의 투명성, 이해충돌 방지, 징계 절차의 실효성, 주민에 대한 정보공개와 평가 제도 등을 법률에 어떻게 담을지가 지방의회법 논의의 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.도의회도 건의안에서 강화된 권한에 상응하는 윤리적 책임을 확보할 제도적 장치가 필요하다고 밝혔다. 지방의회의 독립이 주민의 권익을 강화하려면 조직과 예산의 자율성뿐 아니라 주민이 의회를 감시하고 책임을 물을 수 있는 구조도 함께 강화돼야 한다.도의회는 채택한 건의안을 국회와 정부 등 관계기관에 전달할 예정이다.