민변 "외교부, 대통령 평화 기조 흔드는 이중 행보 중단해야"

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 지난 8월 5일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 보고하고 있다. 2026.8.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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민주사회를 위한 변호사모임(민변) 한반도평화위원회가 조현 외교부 장관이 정동영 통일부 장관의 대북정책 구상을 공개적으로 비판한 것을 문제 삼으며 정부가 대북·외교정책의 메시지를 통일해야 한다고 주장했다.민변 한반도평화위원회는 3일 '외교부는 대통령의 평화 기조를 흔드는 월권과 이중 행보를 당장 멈추라'는 제목의 성명을 내고 "정부는 한목소리로 북미정상회담 성사와 평화체제 전환에 모든 노력을 다하라"고 촉구했다.민변이 가장 먼저 문제 삼은 것은 지난 8월 5일 정부 업무보고를 계기로 공개적으로 드러난 외교부와 통일부의 대북정책 이견이다.정동영 통일부 장관은 당시 이재명 대통령에게 '한반도 평화공존 발전구상'을 보고하면서 한반도 정세 변화에 대응하기 위한 '피스메이커-페이스메이커+(플러스)' 구상을 제시했다. 북미정상회담을 견인하고 이를 남북미중 4자 대화로 발전시켜 한반도 평화체제 논의의 동력을 확보하겠다는 구상이다.'피스메이커-페이스메이커+'는 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령을 한반도 평화를 만드는 '피스메이커'로 지원하고 한국이 북미대화를 촉진하는 '페이스메이커' 역할을 한다는 구상을 정부 전체 차원으로 확대한 개념이다.통일부는 이를 통해 다자 평화교류협력과 북핵 '우선 중단' 전략 등을 구체화하고 국제사회의 지지를 끌어내겠다고 밝혔다. 통일부는 이를 정상 차원의 '페이스메이커'를 범정부 차원의 '페이스메이커+'로 발전시키는 구상이라고 설명하고 있다.그러나 당시 조현 외교부 장관은 업무보고 직후 기자들과 만나 정 장관의 구상을 "이상주의적"이라고 평가했다.조 장관은 "항상 현실주의적인 접근을 하는 외교부로서는 그렇게 되면 참 좋겠는데 과연 그렇게 될 것인가"라며 현실적으로 어렵다는 견해를 밝혔다. 특히 남북미중 4자 대화 구상에 대해서는 "이상주의에 근거한 어떤 희망이라 하더라도 다소 아직 조율되지 않은 방법 중 하나"라며 정 장관의 발언을 "디스카운트해 주시면 좋겠다"고 말했다.이에 정 장관은 다음 날 "이상이 있어야 현실을 바꾼다"고 반박하면서도 "서로 협조해야 정부에 도움이 된다"고 밝혔다.민변은 이날 성명에서 당시 조 장관의 발언을 문제 삼았다. 민변은 "4자·6자 협력 틀의 가동은 다름 아닌 외교부가 주관하는 국정과제"라며 "자신이 이행해야 할 국정과제를 '이상주의'로 폄하한 것"이라고 주장했다. 이어 이는 단순한 정책 이견이 아니라 대통령에게 보고된 정책을 같은 정부의 국무위원이 공개적으로 평가절하한 것이라고 비판했다.최근 한미연합연습 축소를 둘러싼 외교부의 대응도 비판 대상으로 삼았다. 민변은 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합연습 축소 결정을 한반도 평화체제 구축을 위한 대화 여건 조성의 결단으로 평가했는데도 외교부가 별도의 외교채널을 통해 미국 측에 '유감'을 전달했다는 보도가 나왔다고 지적했다.그러면서 "설령 사전 협의 결여라는 절차에 대한 유감이라 하더라도 대통령이 이미 '경의'로 규정한 결정에 외교라인이 별도의 부정적 메시지를 발신한 것 자체가 대외 메시지의 이원화"라고 비판했다.비핵화 문제에 대한 외교부의 태도 역시 도마 위에 올렸다. 민변은 조 장관이 지난달 24일 국회에서 "비핵화는 한미의 일관된 목표"라고 밝힌 것을 거론하며 북한이 비핵화 의제 자체를 거부하는 상황에서 '비핵화 우선'을 고집하는 것은 사실상 대화의 입구를 막는 것이라고 주장했다.조 장관의 언급은 통일부가 최근 강조하는 접근법과도 차이가 있다. 정 장관은 북핵 문제 해결을 평화체제 논의의 선결 조건으로 삼아서는 안 된다며, 우선 핵·미사일 능력의 고도화를 중단시키고 평화체제 구축 논의를 병행해야 궁극적으로 '핵 없는 한반도'에 접근할 수 있다는 입장을 여러 차례 강조해 왔다.민변은 외교부에 "비핵화 우선의 낡은 관성을 버리고 대통령이 천명한 평화체제 대화여건 조성의 기조에 따라 평화체제 논의의 외교적 여건을 조성하는 본연의 임무에 복귀하라"고 요구했다.정부에는 대외 메시지를 하나로 통일하고 연내 북미정상회담 성사를 위해 외교력을 집중할 것을 촉구했다. 오는 9월 유엔총회를 비롯한 외교 일정을 평화체제 논의를 시작하는 계기로 활용하고, 북미정상회담이 성사될 경우 이를 남북미중 4자 대화로 연결해 정전협정을 평화체제로 전환하는 논의를 연내 시작해야 한다고 주장했다.이재명 정부가 북미대화 재개와 평화체제 논의를 주요 대북정책 방향으로 제시한 상황에서 외교부와 통일부가 비핵화와 평화체제의 우선순위, 남북미중 4자 대화 등 구체적인 방법론을 어떻게 조율할지가 향후 한반도 정책 추진의 주요 변수가 될 전망이다.