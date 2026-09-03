[단독] 3시 하교제 "국가교육위 정식 논의도 안 했다"

대통령 소속 국가교육위원회(국교위)가 추진하는 것으로 알려진 '초1~2 오후 3시 하교 의무제'(초등 저학년 교육 시간 확대제)가 정작 국교위 본회의에서는 정식 논의도 진행된 사실이 없는 것으로 확인됐다. 복수의 국교위원은 "서·논술형 대학수학능력시험(수능) 사태처럼 내부 불통이 걱정되는 상태"라고 비판했다.
교육단체들과 언론들은 '3시 하교제' 국교위 추진 기정사실화
3일 오후, 한 국가교육위원은 <오마이뉴스>에 "국교위 본회의에서 3시 하교제에 대한 정식 논의가 단 한 차례도 없었는데, 국교위가 해당 토론회를 주최했다"라면서 "이렇게 되니 언론들은 마치 국교위가 오후 3시 하교제를 추진하는 것으로 보도하고 있다. 내용을 알지도 못하는 국가교육위원들은 황당해하는 상황"이라고 밝혔다.
또 다른 국가교육위원도 <오마이뉴스>에 "서·논술형 수능 논란 때도 그러더니 이번 오후 3시 하교제 때도 국가교육위원들은 알지도 못하는 상황에서 국교위 이름으로 사업이 진행되고 있다"라면서 "오후 3시 하교제 문제는 안건으로 논의된 적도 없다. 내부 불통이 걱정되는 상태"라고 말했다.
국가교육위원 11명은 최근 '서·논술형 수능 관련 내부 소통 부족' 사태에 대해 문제를 제기하고 임시 회의를 집단 요구했다. 이에 따라 국교위는 오는 4일 임시 회의를 열 예정이다.
3일 오전, 국교위는 국회에서 오후 3시 하교 의무제에 대한 정책 포럼을 주최했다. 이런 사실이 알려지자 교육단체들은 일제히 "국교위는 오후 3시 하교제를 중단하라" 또는 "국교위의 추진을 환영한다"라는 취지의 성명을 냈다(관련기사: '3시 하교 의무제'가 "아동·교사 요구 충족"?... 국교위 토론회 발제 논란
https://omn.kr/2jndo).
이날만 해도 최대 교원단체인 교사노조연맹은 성명에서 "국교위는 교육 시간 확대를 전제로 한 논의를 중단하라"라고 요구했다. 초등교사노조도 "국교위는 교육 정책을 논할 자격이 없다"라고 규탄했다.
참교육을위한전국학부모회는 "정부와 교육 당국이 추진하는 오후 3시 동시 하교 정책에 대해 찬성한다"라는 성명을 냈다. 국교위의 사업 추진을 염두에 두고 쓴 것이다. 국회 교육위 정성국 의원(국민의힘)도 페이스북에 "국교위가 오후 3시 하교제를 본격적으로 공론화했다"라고 적었다.
언론 또한 "국교위가 초등학교 저학년의 하교 시간을 오후 3시까지 늦추는 방안을 검토 중"이라는 식으로 보도하고 있다.
이와 관련, 국교위 관계자는 <오마이뉴스>에 "국교위 본회의에서 오후 3시 하교제에 대해 안건으로 다룬 적은 없다"라면서 "오늘(3일) 국회에서 진행된 정책 포럼은 그냥 의견 수렴 차원"이라고 설명했다.
국교위 "정책 포럼은 그냥 의견 수렴 차원인데..."
이에 대해 국회 교육위 백승아 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 "국교위는 교육 현장의 우려를 귀담아 듣기 바란다. 대입 서·논술형 평가 도입에 이어 3시 하교 문제까지, 충분한 준비 없이 주요 교육 현안들이 잇따라 제기되고 있다"라면서 "충분한 연구와 숙의, 현장 의견 수렴 없이 의제부터 제기한 뒤 '결정된 것은 없다'라고 해명하는 방식으로는 책임 있는 공론화를 기대하기 어렵다"라고 비판했다.
한편, 이날 정책 포럼에서 차정인 국가교육위원장은 "오늘 포럼은 초등 저학년 교육 시간 확대의 필요성과 기대 효과, 우려와 선결 과제를 균형 있게 살펴보는 매우 중요한 자리"라면서 "오늘의 논의가 국민이 공감하고 신뢰할 수 있는 정책 방향을 마련하는 데 기여하기를 기대한다"라고 말했다.