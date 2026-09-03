네팔 군 발전소 터널 중점 수색...한국인 구조 소식 없어

큰사진보기 ▲2026년 9월 2일 빙하 홍수로 인해 진흙으로 가득 찬 터널 안에서 네팔 구조대와 군 부대가 생존자 수색 작업을 계속하고 있다. 사진: 네팔군/UPI ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍수로 한국인 9명이 연락 두절된 네팔 라수와 어퍼트리슈리1 수력발전소 공사 현장 인근에서 9월 1일 한국 신속대응팀이 네팔 육군과 함께 헬리콥터를 이용해 합동수색을 벌였다. ⓒ 외교부 제공 관련사진보기

대규모 홍수 발생 8일째인 3일 네팔 군 등은 수력발전소 건설 현장의 수로터널을 중점으로 수색·구조 활동을 펴고 있다. 한국 기업이 맡은 어퍼 트리슈리-1 현장에서도 터널 진입을 위해 폭파 작업이 진행됐다.네팔 일간지 <고르카파트라>의 인터넷판이 3일 보도한 바에 따르면, 외국인을 포함한 네팔 군의 합동 수색·구조팀은 이날 랑탕 콜라, 어퍼 트리슈리-1, 어퍼 트리슈리-2, 칠리메 등 수력발전소 건설 현장에서 수색·구조 활동을 계속하고 있다.특히 한국 기업이 공사를 맡은 어퍼 트리슈리-1 현장에서는 93명으로 이뤄진 합동 구조팀이 토사와 진흙으로 메워진 수로터널 출구를 넓히기 위해 폭파 작업을 실시했으며, 굴착기 5대를 동원해 장애물을 제거하는 작업을 하고 있다고 <고르카파트라>는 전했다.<온라인카바르> 인터넷판은 이날 네팔 군이 랑탕 콜라 수력발전소 건설 현장에서 시신 2구를 수습했다고 보도했다. 네팔 정부는 홍수 당시 수력발전소 수로터널 공사 현장에 실종자들이 있을 가능성 때문에 막혀 있는 터널 내부를 수색하기 위한 작업을 이어가고 있다.한국의 신속대응팀으로부터 온 구조 소식은 없다. 어퍼 트리슈리-1 상류 댐 주변, 둔체와 람체 사이의 강 유역과 산비탈 등을 네팔 군과 함께 수색했지만, 연락 두절된 한국인 9명을 발견하지 못했다.신속대응팀은 전날 카트만두에 도착한 한국해외긴급구호대와 통합됐다. 구호대는 어퍼 트리슈리-1 발전소에서 남쪽으로 도로 30킬로미터가량 떨어진 바타르에 본부를 두고 수색·구조 활동을 이어갈 계획이다.