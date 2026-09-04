서산~울진 동서횡단철도 연말 판가름, 647호선은 미반영

큰사진보기 ▲260902_제371회 임시회 제2차 본회의 도정질문_김영수 의원 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산에서 경북 울진까지 잇는 중부권 동서횡단철도의 국가철도망 구축계획 반영 여부가 이르면 오는 10~11월 결정될 전망이다. 반면 서산 운산면과 해미면을 연결하는 지방도 647호선 확포장 사업은 충남도 도로건설·관리계획에 반영되지 않은 것으로 확인됐다.김영수 충남도의원(서산3·더불어민주당)은 지난 2일 열린 충남도의회 제371회 임시회 제2차 본회의 도정질문에서 중부권 동서횡단철도의 조기 추진과 지방도 647호선 정비를 촉구했다.중부권 동서횡단철도는 서산에서 출발해 당진·예산·아산·천안과 충북 청주·증평·괴산, 경북 문경·예천·영주·봉화를 거쳐 울진까지 연결하는 철도 구상이다. 총연장 약 330㎞에 사업비는 7조 원대로 예상된다.김 의원은 "충남·충북·경북을 동서로 연결해 새로운 국가 성장축을 만들고 국토 균형발전을 실현할 핵심 기반 시설"이라며 "산업과 물류, 관광을 연계하고 지방소멸에 대응하기 위해 충남도가 더욱 적극적으로 나서야 한다"고 말했다.그는 국가철도망 구축계획 반영에 그치지 않고 실제 사업으로 이어질 수 있도록 충남도가 구체적인 목표와 추진 일정을 마련해야 한다고 주문했다.노선이 지나는 13개 시·군도 공동 대응을 이어가고 있다. 2016년 12개 시·군이 협력체를 구성한 데 이어 2022년 증평군이 합류했다. 협력체는 지난 1월 국토교통부에 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 요구하는 공동건의문을 제출했다.성일종 국회의원(국민의힘·서산태안)도 중부권 동서횡단철도를 지역 핵심 현안으로 추진해 왔다. 성 의원은 이 노선이 서해안 산업지대와 충북 내륙, 경북 동해안을 연결하는 국가 균형발전 사업이라는 점을 강조하며 정부와 국토교통부에 국가계획 반영을 지속적으로 건의해 왔다.충남도 관계자는 <서산시대>와의 통화에서 "제5차 국가철도망 구축계획은 이르면 오는 10~11월쯤 확정될 것으로 예상한다"며 "중부권 동서횡단철도의 반영 여부는 현재 국토교통부가 검토하고 있어 현 단계에서 예단하기 어렵다"고 말했다.김 의원은 이날 서산 운산면과 해미면을 잇는 지방도 647호선 확포장도 요구했다. 도로 주변에는 국보 서산 용현리 마애여래삼존상과 개심사, 해미읍성 등 주요 문화유산과 관광지가 자리 잡고 있다.김 의원은 "관광객이 개별 관광지만 둘러보고 떠나는 데 그치지 않도록 주요 관광지를 하나의 동선으로 연결해야 한다"며 "647호선을 단순한 이동로가 아니라 서산의 역사·문화·관광 자원을 잇는 관광도로로 정비해야 한다"고 말했다.그러나 647호선 확포장 사업은 현재 충남도 도로건설·관리계획에 포함돼 있지 않다. 계획에 반영되지 않으면 당장 사업을 추진하기 어렵다는 것이 충남도의 설명이다.충남도 관계자는 <서산시대>와의 통화에서 "확포장 필요성은 교통량과 도로 여건, 관광 수요, 사업비와 경제성, 시급성 등을 종합적으로 검토해야 한다"고 말했다.김 의원은 관광객이 늘어난 뒤 도로를 정비하는 사후 대응에서 벗어나 기반시설을 선제적으로 확충해야 한다고 주장했다. 그는 "관광객이 늘어난 뒤에야 도로를 고치는 것은 늦다"며 "충남이 관광산업을 새로운 성장동력으로 삼으려면 주요 관광지를 연결하는 도로에 먼저 투자해야 한다"고 말했다.647호선 확포장이 실제 사업으로 이어지려면 우선 충남도 도로건설·관리계획에 반영돼야 한다. 관광도로로서의 필요성을 뒷받침할 교통·관광 수요와 경제성을 입증하고, 사업비와 재원 조달 방안을 구체화하는 일이 과제로 남았다.