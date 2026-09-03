화순군수 "355개 마을 모두 아픈 손가락, 공정하게 살피겠다"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 화순기자협회 회원들이 임지락 화순군수와의 간담회를 마치고 기념촬영하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲이교철 화순군기자협회장이 인사말을 전하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 화순군수가 모두발언을 하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화순군기자협회와 임지락 화순군수의 간담회가 진행 중인 모습. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 화순군수가 간담회 도중 제시된 현안, 건의 등을 메모하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

큰사진보기 ▲화순군기자협회가 임지락 화순군수에게 꽃바구니를 전달하고 있다. ⓒ 화순저널 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

전남광주통합특별시 화순기자협회(회장 이교철)는 3일 화순의 B식당에서 임지락 화순군수 초청 간담회를 열고 화순의 주요 현안과 미래 발전 방향을 논의했다.'화순의 미래를 위한 소통과 협력'을 주제로 마련된 이날 간담회에는 임지락 군수와 화순기자협회 회원, 군 관계자 등이 참석했다.참석자들은 동복댐 관련 현안을 비롯해 광역교통망 확충, 지역경제 활성화, 재정 운용, 관광정책, 난 산업, 남산공원 활용, 보행환경 개선사업 등을 놓고 의견을 나눴다.이교철 회장은 "지역 발전을 위해서는 행정과 언론이 각자의 역할에 충실하면서 지역 현안과 미래 비전을 함께 고민해야 한다"며 "군민의 목소리를 올바르게 전달하기 위한 진솔한 소통이 필요하다"고 했다.이어 "화순기자협회는 공정하고 책임 있는 보도를 통해 군민의 알 권리를 충족하고, 화순의 가치와 가능성을 널리 알리는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.임지락 군수는 모두발언에서 동복댐 관련 현안을 가장 비중 있게 설명했다.임지락 군수는 "군이 주민과 행정, 대책위원회, 관계 전문가들의 의견을 수렴하고 있으며, 별도의 용역과 태스크포스(TF)를 통해 대응 방안을 마련하고 있다"며 특히 사업 추진 과정에서 주민 수용성과 생존권, 과거 수몰의 아픔, 지역 발전 방안이 함께 고려돼야 한다"고 강조했다.이어 "법과 제도에 규정된 내용만으로는 주민들의 오랜 피해와 아픔을 모두 해결하기 어렵다"며 "국가사업을 추진하더라도 주민에게 더 나은 삶을 보장하고 지역 발전으로 이어질 수 있는 대책이 마련돼야 한다"고 했다.환경부와 관계 기관, 관련 기업 등이 참여하는 상생협의체 구성도 요구하고 있다고 설명했다. 동복댐 관련 사업의 구체적인 방식과 규모, 편입 지역 및 대상 가구 등은 아직 확정되지 않은 만큼 주민 의견을 충분히 수렴하며 대응하겠다는 입장도 밝혔다.광역교통망 확충에 대해서는 화순의 접근성과 물류 여건을 개선하고, 백신·바이오산업과 기업 유치의 기반을 마련하는 핵심 과제로 제시했다.임 군수는 "춘양~도암 간 도로사업과 광주·고흥을 연결하는 우주항공 고속도로 등 주요 교통망이 유기적으로 연결돼야 한다"며 "우리 세대뿐만 아니라 다음 세대까지 내다보는 미래 기반을 완성해 나가겠다"고 했다.지역축제와 관광정책은 방문객 수보다 지역경제에 미치는 실질적인 효과가 중요하다고 강조했다.임 군수는 "관광객이 화순에 와서 보고만 가는 것이 아니라 먹고 쓰고 갈 수 있도록 해야 한다"며 "일회성 행사보다 지역 상권과 직접 연결되는 실효성 있는 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.재정 운용과 관련해서는 신규 시설 건립과 대규모 투자사업을 면밀히 검토하겠다는 방침을 내놨다.임 군수는 "복지에 관한 내용은 더 탄탄하고 깊게 추진해야 한다"면서도 "건물을 짓는 사업은 활용 계획과 자립 방안이 없다면 추진하기 어렵다"고 했다.이어 "기존 건축물의 활용도와 재정 운용 상황을 재검토하고, 유지관리비와 인건비 등 장기적인 부담까지 고려해 군민에게 실질적으로 도움이 되는 사업에 예산을 집중하겠다"고 설명했다.모두발언에 이어 진행된 질의응답에서는 난 산업의 향후 방향과 남산공원 활용, 군청 주변 보행환경 개선사업, 지역 업체의 공사·계약 참여 문제 등이 주요 의제로 다뤄졌다.난 산업에 대해 임지락 군수는 "전문 재배 농가의 경쟁력과 기존 투자시설의 특성은 살리되, 군민 전체를 대상으로 한 대규모 소득 특화사업 방식은 재검토하겠다"고 밝혔다.이어 "난도 반려식물과 치유식물의 하나로 접근할 수 있다"며 "기존 투자의 특성을 살려 지속 가능한 부분은 이어가고, 그렇지 않은 부분은 정리하는 방식으로 연착륙시키겠다"고 답했다.남산공원 활용 방안에 대해서는 "이미 투자한 시설을 갑자기 없애거나 철거하는 것은 적절하지 않다"며 "남산공원을 남산과 광덕문화광장, 전통시장 등 주변 공간과 연계해 지역경제 활성화에 도움이 되도록 활용하겠다"고 했다.또한 "매년 교체해야 하는 일회성 화초보다 수목과 다년생 식물을 중심으로 공원을 조성하고, 특정 행사에 의존하지 않아도 주민과 방문객이 평소 찾을 수 있는 공간으로 정착시키겠다"고 했다.군청 주변 보행환경 개선사업과 도로 폭 축소에 대한 우려도 제기됐다.임 군수는 "주민 생활과 교통 안전, 상가 영업에 미칠 영향을 종합적으로 고려해야 한다"며 "차로를 줄여서는 안 된다는 주민들의 요구를 바탕으로 사업을 변경해 추진할 수 있는지 검토하고 있다"고 답했다.이어 "주민이 원하지 않고 현재 상황에도 맞지 않는다면 원안대로 추진하기는 어렵다"며 "확보한 재원을 활용하면서도 주민 불편을 줄일 수 있는 대안이 있는지 살펴보겠다"고 밝혔다.지역 업체의 공사·계약 참여와 무자격 업체 문제에 대해서는 공정성과 형평성을 원칙으로 제시했다.임지락 군수는 "특정인이나 특정 업체에 계약이 편중돼서는 안 된다"며 "지역 업체들이 관련 법과 원칙 안에서 공정하고 고르게 참여할 수 있도록 하겠다"고 했다.언론의 감시와 비판 역할에 대해서도 "행정이 잘못했다면 지적 기사를 써야 하고, 잘못된 것은 바꿔야 한다"며 적극적인 지적과 대안 제시를 당부했다.임지락 군수는 주민 소통과 숙원사업 예산 배분에 대해서도 자신의 군정 원칙을 밝혔다.임 군수는 "군민이 곧 군수"라며 "화순의 355개 마을은 모두 아픈 손가락과 같다. 어느 한 곳만 잘해서는 안 되고 모두를 공정하게 살펴야 한다"고 했다.이어 "소통 창구와 읍·면, 의회 등을 통해 접수된 건의사항을 종합하고 현장을 확인한 뒤 필요성과 시급성에 따라 우선순위를 정하고, 객관적이고 공정한 기준에 따라 예산을 배분하겠다"고 설명했다.이날 간담회는 임 군수의 주요 군정 현안 설명에 이어 기자들의 질의와 군수의 답변이 오가는 방식으로 진행됐다. 참석자들은 지역 현안에 대한 정확한 정보 공유와 행정·언론 간 지속적인 소통이 필요하다는 데 뜻을 모았다.