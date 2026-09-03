청년 50만 명에 'AI 이용권' 지급하는 오세훈, 청소년 'AI 바우처' 전액 삭감한 추미애

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 6월 19일 서울시청에서 열린 'AI서울테크 연구지원사업 연구생 증서 수여식'에서 축사하고 있다. ⓒ 서울시 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 3일 경기도의회 본회의장에서 열린 제393회 임시회 제3차 본회의에서 추미애 경기도지사가 일괄답변을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

서울시와 경기도가 청년·청소년의 AI 활용 지원을 둘러싸고 상반된 행보를 보이고 있다. 서울시는 청년 50만 명에게 '생성형 AI 이용권'을 지급하는 사업에 시동을 걸었지만, 경기도는 청소년 대상 'AI 구독료' 지원 예산을 이번 추경에서 전액 삭감해 대조를 이뤘다.서울시는 지난달 10일 2조8,061억 원 규모의 '2026년 제2회 추가경정예산안'을 편성해 시의회에 제출했다. 이 가운데 서울 청년 50만 명에게 생성형 AI 이용권을 제공하는 데 56억 원이 투입된다. 지원 대상은 학생과 취업준비생 등 19~29세 청년 50만 명으로 이용권을 통해 챗GPT·제미나이 같은 생성형 AI 서비스를 1년간 이용할 수 있다.앞서 오세훈 서울시장은 지난 7월 2일 민선 9기 첫 청년 정책으로 '청년 AI 사다리' 지원 계획을 발표한 바 있다. 오 시장은 당시 대학생 10명 중 6명이 비용 부담 때문에 최신 AI 구독을 포기하고 있다며, 취업 전선에서의 AI 활용 격차가 평생의 격차로 굳어지는 서열화를 방치하지 않겠다고 밝혔다.이동률 서울시 기획조정실장 직무대행은 "서울 청년 누구나 AI를 활용할 수 있는 환경을 조성해 청년의 성장과 혁신을 지원하고 취업, 창업 경쟁력을 높여 글로벌 AI 선도도시 기반을 마련하겠다"라고 사업 추진 배경을 설명했다.반면 경기도는 정반대 방향으로 움직였다. 청소년에게 AI 구독료를 지원하려던 '청소년 AI 성장 바우처' 사업이 도의회 문턱을 여러 차례 넘지 못하다 겨우 통과됐지만, 정작 집행 단계에서 '본청 지침'에 막혀 결국 전액 삭감되는 결말을 맞았다.청소년 AI 성장 바우처는 도내 청소년에게 AI 유료 서비스, 경진대회 개최, 교육 및 컨설팅 등을 제공하는 사업이다. 지난 4월 '경기 청소년 AI 성장 바우처 사무의 공공기관 위탁 동의안'이 도의회 상임위에 제출됐고 6월 의결됐다. 그런데 정작 사업을 집행해야 할 7월, 미집행 사업에 대해 추진을 보류하라는 본청 지침이 내려오면서 사업은 시작조차 하지 못했다.지난 7월 경기도의회 미래과학협력위원회 업무보고 자리에서 이 사업 관련 내용이 통째로 빠져 있는 사실이 확인됐다. 경기도의회 서인하 의원이 추진 현황을 묻자 경기도 AI프런티어정책과장은 본청 차원의 예산 감액이 진행 중이며 사업비의 80%가량을 줄여야 해 사실상 진행이 어려워 전액 반납할 예정이라고 답했다.이런 우여곡절을 거친 끝에 청소년 AI 성장 바우처 사업 예산은 이번 추경에서 결국 전액 삭감됐다. 서인하 의원은 3일 경기도의회 본회의 5분 자유발언에서 이 사실을 지적하며 "청소년 AI 성장 바우처뿐 아니라 AI 기업 지원과 기술 실증, 인재 양성 등 여러 AI 관련 사업의 예산도 함께 줄었다"라고 밝혔다.서 의원은 "서울과 울산이 청소년·청년의 생성형 AI 활용 지원 사업을 새로 시작했고 부산·대전 등도 AI 교육·활용 투자를 확대하는 상황에서, 대한민국 최대 지방정부인 경기도가 이 흐름에 뒤쳐져선 안 된다"라고 지적했다. 이어 "재정이 어려울수록 도정은 재정난의 '해설자'가 아니라 '해결자'가 돼야 한다"며 추미애 지사에게 AI 산업 육성 예산의 지속적 투자와 중앙정부와의 협의를 통한 국비 확보 등 실질적 해법을 요청했다.'미래 세대에 대한 확실한 지원'은 민선 7기 이재명, 민선 8기 김동연 경기도가 꾸준히 추구해온 정책 기조였다는 점에서, 이번 삭감으로 그 흐름의 주도권마저 서울시에 내주게 됐다는 평가다. 아울러 민주당이 다수를 차지한 도의회조차 설득하지 못하고 예산이 사라진 점도 뼈아픈 대목이다.