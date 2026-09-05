"1분 욕먹고 10년 후회 안 하겠다"… 이 감독의 독한 집념

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲영화 <경주기행>의 콘티 일부분. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <경주기행> 스틸컷 ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

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"경주 시내가 내려다보이는 가장 높은 곳에서 복수 대상을 목을 매단다는 설정이었다. 개미가 자기보다 큰 빵 부스러기를 업고 가는 모습을 보며 떠올렸던 이미지였다. 어떤 의지와 우주의 섭리로 며칠이고 자기 몸무게보다 무거운 걸 옮길까 하는 생각이 들더라. 벌레 한 마리도 죽이지 못하는 옥실이기에 복수의 과정이 결코 쉽지 않았을 것이다. 그렇지 않으면 그 복수는 이뤄질 수 없다고 생각했다."

"잔혹성이 아니라 제가 복수에 대해 항상 품고 있는 의문이 있었다. 용서해야 한다고들 하는데 그러면 정말 모든 게 다 끝나는 건가 싶었다. 실제론 끝까지 간 사람은 없잖나. 거기까지 가 본 사람의 얼굴을 제가 너무 보고 싶었다.

근데 시나리오를 보신 어떤 분은 분명 자식이 없는 사람이 썼을 거라고도 하시더라(웃음). 되게 양가적인데 전 그렇게 생각했다. 엄마니까 그렇게 했고, 엄마라는 걸 인지했다면 그렇게까지 못했을 거라고. 딸들을 범죄자로 만들지 않겠다는 마음과 어떻게든 내 복수를 완성해야 하는 마음이다. 이타적이면서 이기적인 것이랄까."

큰사진보기 ▲영화 <경주기행>을 연출한 김미조 감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

"정말 힘든 날이었는데 동시에 너무 행복했던 현장이었다. 시간이 너무 촉박해져 한꺼번에 남은 촬영을 다 해내야 했던 순간이었다. 밥도 안 넘어가더라. 백상현이라는 빌런이 살아 움직이기 시작하면서 영화에 활기가 생기는 지점이었는데 편집하면서 그게 느껴져서 너무 기뻤다. 그리고 가족들이 펜션에 누워있을 때 나뭇잎이 살랑살랑 움직이는 장면도 좋아한다. 자세히 보시면 나뭇잎 그림자가 사람들로 변한다. 함께 가족 여행을 갔던 그들의 모습을 형상화한 것이다.

원래 설정에선 창고에 엽총이 있었다. 실제로 경주에도 허가받은 총기들이 있기에 총소리가 종종 들리기도 한다. 근데 이 가족과는 너무 안 어울려서 예초기로 바꾼 것이다. 근처에 무덤이 있으니 펜션에도 자연스럽게 예초기가 있을 것이라 생각했다."

"제가 막내로 자라서인지 눈치가 빠르다. 분위기 봐가면서 좀 더 찍어도 될 땐 부탁드렸지. 그럴 때 전 배우들과 스태프들 눈을 쳐다보지 않는다. 선배님들이 화가 나 있을 수 있기 때문이다(웃음). 눈을 보는 순간 여러 소릴 들을 수 있다. 근데 1분만 욕먹으면 이후 10년을 후회 안 해도 되지 않나 싶은 생각이다. 원하는 장면을 못 찍으면 편집할 때 분명 후회하거든."

큰사진보기 ▲영화 <경주기행>을 연출한 김미조 감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

[그 장면, 이 사람] 영화 <경주기행> ②으로 이어집니다.

우비를 입고 경주 대릉원을 걷던 한 가족의 모습이 강렬한 기억으로 남았다. 2014년 가족과 함께 경주를 찾았던 김미조 감독은 그때 받은 인상을 품고 있었다. 마침, 적성에 맞지 않던 사범대 생활을 뒤로하고 영화를 부전공하기 시작한 무렵이었다. 투자가 확정되지도 않았는데 본격적으로 시나리오를 쓰기 시작한 2021년부터 경주만 대여섯 번씩 오가며 취재를 이어왔다고 했다. 10년 뒤 결국 그 이야기는 투자를 받아 영화화됐고, 2년이 더 지난 후에야 개봉할 수 있었다. 지난 8월 26일 개봉한 <경주기행> 이야기다.막내딸 경주를 무참히 살해한 가해자를 찾아 한 가족이 합심해 복수해 가는 과정을 그린 영화는 코미디와 스릴러의 묘한 결합이 돋보인다. 엄마 옥실(이정은), 그리고 첫째 장주(공효진), 둘째 영주(박소담), 셋째 동주(이연)은 가해자 백상현(변요한)을 납치해 경주로 향한다. 바퀴벌레 한 마리도 제대로 잡지 못하는 이들이 철저하게 준비한 복수 계획은 어설프지만 처절하고, 처절하면서도 실소를 자아낸다.전작 <갈매기>(2020)로 평단의 주목을 받은 김 감독은 <경주기행>으로 상업영화 데뷔를 알리게 됐다. 개봉 2주 차인 지난 2일 서울 안국동의 한 카페에서 그를 만났다. 누적 관객 23만 명을 넘어선 때였다. 김 감독은 "요즘 잠을 잘 못자고 있다"며 다수의 대중을 만나고 있는 소회부터 전했다.옥실과 세 자매는 말대로 오합지졸에 좌충우돌이다. 가족을 잃은 고통은 무겁지만, 이들이 함께 떠올리는 막내 경주와의 기억은 형형색색으로 빛난다. 실제로 네 자매기도 한 김 감독은 법대를 다녔던 자신의 경험을 영주에 녹였다. 극 중 프로레슬러인 동주는 실제로 레슬링 선수 출신인 셋째 언니를 반영한 결과였다. <갈매기>엔 실제 친언니인 김가빈씨가 배우로 출연하기도 했다. 가족이라는 화두는 김 감독에겐 영화를 하게끔 하는 이유로 보인다.영화의 후반부 장면이 강하게 들어온다. 딸들을 뒤로하고, 납치해 온 상현을 등에 업은 채 비탈을 오르는 옥실의 모습이다. 복수를 완성하기 위해 쏟아지는 빗방울을 헤치며 절규하듯 숨을 헐떡이는 옥실의 얼굴에서 결연한 의지가 느껴진다. "처음 시나리오를 완성했을 때부터 담겨 있던 장면이었고, 단 한 번도 바뀌지 않았다"고 김 감독은 설명했다.이 장면을 구현하려면 배우를 설득하는 과정도 필요했다. 사적 제재를 가하는 옥실을 두고 이정은 배우의 고민이 많았던 것. 김 감독은 "옥실이 정말 끝까지 가는 인물이기에 배우께서 갖고 있는 도덕적 신념이나 윤리관을 넘어선 묘사라 작품 선택에 용기가 필요했다고 하셨던 것 같다"며 "정은 선배께 옥실은 자기 마음의 불덩이를 꺼뜨리기 위해 그렇게까지 할 수밖에 없다고 설득했다"고 전했다.그 장면에서 비가 오는 설정 또한 씻김굿의 느낌을 주고 싶었다는 게 감독의 설명이다. "석굴암이 있는 토함산이 제가 생각한 배경이었다"며 김 감독은 "경주 형산강이 내려다보이는 절, 그리고 우뚝 솟은 나무가 있어야 했지만 생각만큼 촬영 장소를 섭외하긴 어려웠다"고 고백하듯 말했다.해당 시퀀스는 실제 절벽을 오르는 모습을 제외한 대부분을 컴퓨터그래픽(CG)으로 구현했다. 오봉산 주사암, 형산강이 내려다보이는 산비탈 등 담고 싶은 풍광은 많았지만, 문화재 천지인 지역 특성상 촬영 허가를 받긴 어려웠다. 김 감독은 "지난 2년간 CG만 죽어라고 수정하고 만졌다"고 웃어 보였다.김미조 감독은 영화 중반부, 네 모녀가 묵고 있던 펜션과 근처 창고에서 벌어진 소동을 가장 좋아하는 장면으로 꼽았다. 기절한 채 끌려다니던 백상현이 정신을 차리고 이리저리 날뛰기 시작하는 순간이다. 손발이 묶인 채 위협하는 상현을 두고 옥실과 세 자매는 곡괭이, 예초기 등 주변 사물을 총동원해 제압하려 하지만 이내 놓치고 만다. 결국 상현은 마을 안에서 또 다른 범죄를 저지른다.이 대목에서 김 감독은 "테이크를 제가 많이 가는 터에 배우들과 스태프들이 힘들어하셨다"며 새삼 감사와 미안한 마음을 드러내기도 했다. 일례로 나영석 피디가 진행하는 한 유튜브 예능에 나온 이정은, 공효진, 박소담, 이연 배우는 입을 모아 김 감독을 두고 "영리하게 계획한 컷은 하나도 빠뜨리지 않고 다 찍었다"고 전한 바 있다. 그만큼 감독이 치열했다는 방증일 것이다.전주 출신인 그는 영화 곳곳에 재개발 지역, 골목길을 세심하게 담아냈다. 세 자매와 경주의 어린 시절 추억이 깃든 달동네는 이제는 사라질 위기에 처한 한남동과 이태원 재개발 지역을 배경으로 했다. 극 중 옥실의 직업이 미싱사라는 설정도 급격한 산업화로 밀려난 서민의 단상을 상징하는 것이었다.두 편의 장편을 내놓은 김미조 감독은 요즘 고민이 많다고 했다. 최근까지 드라마 대본 작업에도 참여한 그는 "상상하고 있는 이야기는 많은데 앞으로 어떤 행보를 걸어야 할까 싶다"며 "지금까지는 제가 궁금하고 보고 싶은 것을 써왔는데, 이제는 대중과의 접점을 더 찾아야 하는 건가 생각하고 있다"고 말했다.끝까지 가는 사람을 그려온 감독 자신도 이제 다음 행보를 결정해야 할 갈림길 앞에 서 있었다.