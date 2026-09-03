▲“과거의 아픔 씻어내고 서로 보듬을 '참회의 길' 조성되기를” 방관식 관련영상보기

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"당시 그들의 진심 어린 참회의 눈물을 보며 내 가슴 속에 깊이 자리 잡고 있던 일본에 대한 원망과 미움이 거짓말처럼 사그라들었습니다. 나 자신을 돌아보는 커다란 계기가 되었지요."

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큰사진보기 ▲지난 1979년 작성한 상량문. ⓒ 개심사 관련사진보기

"1919년 기미년 독립운동이 일어난 지 정확히 60년이 되던 1979년 기미년, 이 개심사에 다시 종이 안치되었습니다. 이것이 과연 단순한 우연일까요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산의 고찰 개심사 범종각에는 일본인 세 사람의 이름이 새겨진 범종이 걸려 있다. 오랫동안 사람들은 그저 '일본인 신도가 시주한 종' 정도로만 여겨왔다. 하지만 몇 해 전 범종각을 중수하는 과정에서 1979년 작성된 상량문이 발견되며, 종 속에 묻혀 있던 묵직한 역사의 숨결이 세상 밖으로 드러났다.상량문에는 아픈 진실이 담겨 있었다. 일제 강점기 당시 개심사의 범종과 기물들을 수탈해 가며 산사의 종소리를 강제로 침묵시켰던 지난날의 과오, 그리고 이를 사죄하고자 진심을 담아 종을 시주한 일본인 우에다씨의 참회록이었다.이야기는 1979년으로 올라간다. 당시 20대 후반이었던 수진 스님(현 수도사 주지)은 어릴 적 인연이 있던 개심사에서 스승 자민 스님의 부름을 받았다. 멀리 일본에서 찾아온 손님들에게 따뜻한 한국 밥 한 끼를 대접하기 위해서였다. 후일 궁중음식과 산사음식의 대가로 거듭나게 되는 청년 수진 스님은 정성을 다해 구수한 시래기 된장국을 끓여냈다.그곳에서 스님은 종이 안치되던 순간, 눈시울을 붉히며 고개를 숙이던 일본인들의 진심 어린 참회의 눈물을 목격했다. 스님은 지난 1일 인터뷰에서 당시를 회상하며 낮게 읊조렸다.잊고 지내던 그날의 기억이 다시 떠오른 건 40년이 지난 2019년과 2021년이었다. 일본 나고야에서 열린 '아이치 트리엔날레'에서 극우세력의 압박으로 평화의 소녀상 전시가 중단되고, 도쿄 전시는 무기한 연기되는 사태를 접한 스님은 안타까운 마음을 금할 길 없었다.역사의 상처를 직시하지 못하는 현실 속에서, 스님은 1979년 개심사에서 보았던 그 참회의 눈물을 떠올리며 '개심사의 범종'이라는 시를 써 내려갔다.최근 개심사를 다시 찾아 상량문을 직접 확인한 수진 스님은 깊은 전율을 느꼈다고 전했다.스님은 종을 시주하고 돌아가던 일본인들이 아쉬움과 미안함에 차마 발걸음을 떼지 못하고 뒤돌아보던 개심사 인근 '이별고개'를 떠올렸다. 그리고 그 장소에 과거의 아픔을 씻어내고 서로를 보듬을 수 있는 '참회의 길'이 조성되기를 바라는 따뜻한 소망을 전했다.개심사 범종은 더 이상 단순한 과거의 유물이 아니다. 가해자의 진정한 반성과 피해자의 용서가 교차했던 그날의 울림은, 숱한 갈등과 대립을 넘어 우리가 앞으로 향해야 할 진정한 '평화와 공존의 길'이 무엇인지를 오늘날 우리에게 나지막이 물어오고 있다.