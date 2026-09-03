"현대중공업 올해만 5명 사망, 중대재해 전면 대책 촉구"

큰사진보기 ▲현대중공업에서 올해 들어서만 5명의 노동자가 산업재해로 목숨을 잃은 가운데, 전국금속노동조합(아래 금속노조)이 고용노동부의 부실한 감독과 사측의 안전 대책을 강도 높게 규탄하며 전면적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다. ⓒ 금속노조 제공 관련사진보기

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현대중공업에서 올해 들어서만 5명의 노동자가 산업재해로 목숨을 잃은 가운데, 전국금속노동조합(아래 금속노조)이 고용노동부의 감독과 사측의 안전 대책을 비판하며 대책 마련을 촉구하고 나섰다.금속노조는 3일 서울고용노동지청 앞에서 기자회견을 열고 연이은 중대재해에 대한 현대중공업 경영책임자 처벌과 김영훈 노동부 장관과의 직접 면담을 요구했다.금속노조 본부에 따르면 올해 현대중공업 사업장에서 발생한 중대재해 사망자는 모두 5명이다. 지난 4월 잠수함 창정비 작업 중 발생한 화재로 1명이 사망했고, 7월에는 곤돌라와 족장 사이에 끼인 이주노동자 1명과 군산조선소에서 철제 구조물에 끼인 노동자 1명이 각각 목숨을 잃었다.이어 8월 14일 용연공장에서는 비좁은 공간에서 유도자 없이 후진하던 트레일러에 보행 노동자가 치여 치료를 받던 중 이달 1일 숨졌으며, 같은 달 28일에는 사다리에 올라 홀로 작업하던 노동자가 추락해 사망했다.노조는 특히 노동부가 대규모 감독관을 투입해 고강도 감독을 벌이던 중 발생한 8월 28일 추락 사고를 비판했다. 노동부는 앞선 연쇄 사망사고에 따라 8월 18일부터 62명의 감독관을 투입해 특별감독에 준하는 고강도 감독에 착수했다. 하지만 사고 현장에서는 1.2m 이상 높이의 사다리 작업을 2인 1조로 진행해야 한다는 안전수칙이 지켜지지 않았다고 노조는 지적했다.금속노조는 "사측이 노동부 감독 중임에도 기본 안전조치를 취하지 않은 것은 감독을 우습게 본 것"이라며 "연이은 중대재해의 근본 원인은 사측의 태도와 더불어 노동부의 안일한 '눈 가리고 아웅' 식 감독에 있다"고 주장했다. 사측이 지난 7월 말 사흘간 진행한 '안전 셧다운' 역시 실효성이 없었다고 비판했다.노조는 다가오는 국정감사에서 현대중공업 경영책임자를 증인으로 소환해 책임을 물어야 한다고 강조했다. 김영훈 노동부 장관을 향해서도 "62명의 감독관 투입 중에 일어난 중대재해를 어떻게 생각하는지, 앞으로 어떻게 노동자의 생명과 안전을 책임질 것인지 노동부 수장으로서 답하라"고 촉구했다.아울러 노동부에 ▲ 김영훈 장관과의 직접 대화 ▲ 실효성 있는 노동감독 대책 마련 ▲ 중대재해 조사 시 노조 참여 제도화를 요구했다. 사측에는 ▲ 경영책임자 공개 사과 및 구속 ▲ HD현대그룹 3조 5000억 원 규모 안전 예산 조기 집행 ▲ 트라우마를 호소하는 노동자에 대한 치료 보장 등을 촉구했다.한편 금속노조 현대중공업사내하청지회는 8월 28일 발생한 추락 사고의 구체적인 경위를 알리며 하청 노동자들의 노동환경과 원·하청의 대응을 비판했다.지회가 지난 1일 발행한 소식지에 따르면, 8월 28일 추락 사고로 숨진 노동자는 사고 당일 오후 8시 23분께 중형선사업부 한우리회관 기계실에서 의식이 없는 상태로 발견됐다. 지회는 정확한 사고 발생 시간조차 파악되지 않은 채 방치됐다고 주장했다.이어 이번 사고의 배경으로 하청 노동자에 대한 차별을 지적했다. 지회는 현우서비스가 노동자들에게 최저임금 수준의 임금을 지급하며 처우 개선을 외면해 왔다고 주장했다.지회는 유족 대표가 "비정규직에 대한 차별이 없어져야 한다"고 호소한 사실을 전하며 "여태껏 원청은 사외업체라는 이유로 현장 구석구석에서 힘들게 일하는 노동자들을 차별해 왔다. 중대재해의 근절은 각기 맡은 분야에서 일하는 모든 노동자들의 차별 없는 일터에서 시작될 것"이라고 덧붙였다.